Yolda tanıştığı ünlü şarkıcıyla hiç düşünmeden evlenmişti… ‘O genç kadını şimdi görsem kaç kendini kurtar derdim’

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Kendisi de gelmiş geçmiş en büyük country şarkıcılarından biri sayılan, Miley Cyrus’un babası Billy Ray Cyrus, neredeyse 30 yıl evli kaldığı eşi ve şarkıcı kızları Miley ve Noah Cyrus’un da yıllarca menajerliğini yapmış olan eşi Tish Cyrus’tan boşanır boşanmaz yarı yaşındaki bir şarkıcıyla evlenmişti.
"RÜYA" DÜĞÜNLE BAŞLAYAN EVLİLİK 7 AYDA BİTTİ
Pandemi sürecinde yakınlaşan ve sonrasında sürpriz bir düğünle evlenen Billy Ray Cyrus ve Avustralyalı şarkıcı Firerose sadece 7 ay süren bu evliliğin ardından ayrılık kararı aldı.
Asıl adı Johanna Rosie Hodges olan Sidney doğumlu 36 yaşındaki Firerose, 63 yaşındaki Billy Ray Cyrus’la olan evliliğini anlatırken yaptığı çarpıcı itirafla gündeme geldi.
"GEÇMİŞE DÖNEBİLSEM KENDİ GENÇLİĞİME 'KAÇ KURTUL' DERDİM"
“Yaşadıklarımı düşündüğümde, 22 yaşındaki halime ters yöne koşmasını ve asla arkasına bakmamasını söylerdim,” diyen Firerose Billy Ray Cyrus ile ilk tanışmasına atıfta bulundu.
Firerose, Cyrus'la Ekim 2023'teki düğünlerinden on yıldan fazla bir süre önce, Billy Ray ve kızı Miley Cyrus'un rol aldığı çok izlenen “Hannah Montana” dizisinin çekildiği Hollywood'daki bir seçmeden çıkarken tanışmıştı.
“O zamanlar açlık çeken bir sanatçıydım. Televizyonum yoktu çünkü param yetmiyordu. Billy Ray Cyrus’u tanıyordum, bir zamanlar bir şarkısı olduğunu biliyordum. Ama fazla bir şey bilmiyordum” diyen Firerose’u sete davet eden ünlü şarkıcı olmuş…
Firerose o günleri “Bana, 'Seni herkesle tanıştıracağım ve günün geri kalanında takılabiliriz,' dedi. Dürüst olmak gerekirse içgüdülerim şöyleydi: Bu adam ne istiyor? Muhtemelen sınırlarımı çok daha iyi belirlemeliydim” sözleriyle anıyor.
O sırada Billy Ray, Nisan 2022'de ona boşanma davası açan ikinci eşi Tish Cyrus ile hâlâ evliydi.
Billy Ray ve Firerose, koronavirüs salgını sırasında Grammy ödüllü ünlü şarkıcının kendisini bulup görüşmek istemesinin ardından romantik bir ilişki yaşamaya başladı.
Ortak müzik sevgileri üzerine bağ kurduktan ve birkaç projede iş birliği yaptıktan sonra, aralarında bir aşk doğan çift ani bir kararla evlenmişti.
AŞIK OLDUĞU ADAM BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ
“Tek yapmaya çalıştığım bu kişiyi sevmek ve ona güvenmekti ki bu benim için çok cahilceydi. Onun aşık olduğum adamın iyi bir versiyonu olduğuna gerçekten inanmak istedim,” diyor Firerose…
Ancak 63 yaşındaki Billy Ray'in yedi aylık evliliğin ardından mayıs ayında boşanma davası açması ve ayrılma nedeni olarak şiddetli geçimsizliğin yanı sıra karısının “uygunsuz” davranışlarını göstermesiyle balayı dönemi hızla sona erdi.
Bununla da yetinmeyen Cyrus ayrıca dolandırıcılık gerekçesiyle evliliğin iptalini istedi.
Kısa bir süre sonra, Firerose'u kredi kartından 96.000 dolar çekmekle suçladı ve parasını harcamasını önlemek için ona karşı geçici bir kısıtlama emri talep etti.
Firerose ise 7ay evli kaldığı Billy Ray Cyrus’u aynı şekilde duygusal ve psikolojik istismarla suçladı. Haziran ayında verdiği bir röportajda Firerose, Billy Ray'in boşanma başvurusuyla gafil avlandığını ve çift mastektomi ameliyatı olacağı gün Billy Ray'in kendisini evlilik evinden çıkmaya zorladığını iddia etti.
KENDİNDE AYRILACAK CESARETİ BİLE BULAMADI
Ünlü şarkıcıyı çok ciddi şeylerle suçlayan Firerose “Billy'nin çok katı kuralları vardı. Arabam yoktu. Sadece yerel masöre gitmeme ve ayda bir kez tırnaklarımı yaptırmama izin veriliyordu. ... Bu sistematik bir izolasyondu ve ayrılmak için cesaret bulamıyordum” diyor.
Çiftin boşanması 5 Ağustos'ta sonuçlanmıştı. Evlenmeden önce yaptıkları anlaşmanın bir parçası olarak Firerose eski eşinden para almadı, ancak Billy Ray'in birlikte yazdıkları ve yayınladıkları şarkılar için kredi ve telif hakkı taleplerini cevapsız bıraktığını açıkladı.