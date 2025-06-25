Torununun uygunsuz pozunu paylaşmakla suçlandı... Bu çocuğun geleceğini hiç mi düşünmedin!

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Fakat Hadid, son birkaç gündür bambaşka bir konu nedeniyle sosyal medyada gündem oldu... Daha doğrusu annesi Yolanda Hadid aracılığıyla oldu bütün bunlar.

Hayranlarının artık çok iyi bildiği gibi Gigi Hadid'in, One Direction grubu üyelerinden Zayn Malik ile yaşadığı ilişkiden 5 yaşında Khai adında bir kızı var.

Hadid, kızının fotoğraflarını da zaman zaman sosyal medya sayfasında paylaşıyor... Ama bir ayrıntıya dikkat ederek!

Gigi Hadid, Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen Khai'nin yüzünü sosyal medya takipçilerinden saklıyor.





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ZAMANI GELİNCE KENDİSİ KARAR VERİR

Khai'nin yüzünü asla sosyal medyada göstermedi takipçilerine ünlü model… Hatta bebeğinin dünyaya gelmesinden sonra uzun süre adını bile kamuoyuyla paylaşmadı.

Bu Hadid'in tercihi.

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada, kızının henüz sosyal medyada görünmek isteyip istemediği konusunda karar verecek yaşta olmadığını, bunu onun tercihine bıraktığını söyledi.

Ama yine de Hadid'in takipçileri Khai'nin yüzünü göremeseler de arka plandan çekilen pozlarında saç rengini, boyunu görebildi bugüne kadar.

Gigi Hadid'in annesi Yolanda da kızının koyduğu bu kurala uyarak Khai'nin bir dizi pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

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Yolanda Hadid, oğlu Anwar'ın doğum gününü kutladığı sosyal medya paylaşımında bir dizi fotoğrafa yer verdi. Bunlardan bazılarında torunu Khai de vardı. Bir plajda çekilen bir fotoğraf, Yolanda'nın bazı takipçilerini kızdırdı. Yolanda'nın paylaşımlarından birinde minik Khai, dayısıyla birlikte rodeo izlerken de görülüyor.





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TAKİPÇİSİYLE SOSYAL MEDYADA TARTIŞTI

Ama bazı dikkatli ve düşünceli takipçilerinin gözünden kaçmayan bir hata yaptı.

Paylaşımlarından birinde her ne kadar Khai'nin yüzü görünmese de üzerinde bikinisi vardı. Gigi Hadid'in erkek kardeşi Anwar da ona kumdan kaleler yapıyordu.

İşte o karede minik Khai'nin bikinili görüntüsünü uygunsuz buldu bir takipçisi.... Bunun üzerine de sessiz kalmadan Yolanda Hadid'in paylaşımına sert eleştiri içeren bir yorum yaptı.

"Bir çocuğun mahremiyetine saygı göstermek gerekir. Onun böyle bir fotoğrafını paylaşmak doğru değil. Bu görüntünün ileride onun hayatını nasıl etkileyeceğini düşünün" diyerek Yolanda'nın paylaşımını eleştirdi söz konusu takipçisi.

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ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ

Ama Yolanda Hadid bu yoruma sessiz kalmadı: "Lütfen gidin ve başka birinin sosyal medya sayfasına zarar verin. Burada istenmiyorsunuz" diye yazdı.

Yine de görünüşe göre takipçilerinden hatırı sayılır bir bölümü Yolanda ile aynı fikirdeydi. Bir takipçisi "Kızı Gigi'nin onayını almadan bu paylaşımı yapmamıştır. Çocuğun yüzü bile görünmüyor" yazarak görüşünü ifade etti.

Bir başkası da Yolanda'ya geniş bir takipçi kitlesi olduğunu ve bu tarz yorumları 'iğrenç' bulduğunu yazdı.

GIGI İLE ZAYN'IN İLİŞKİSİNDEN DÜNYAYA GELDİ

Khai, Yolanda Hadid'in ilk torunu. 2020 yılında dünyaya gelen küçük kız, bu sayede aslında olaylı bir şekilde ayrılan Gigi Hadid ile Zayn Malik'in de dost kalmasını sağladı.

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