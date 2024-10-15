Yola gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le iki kiÅŸi olarak Ã§Ä±kmÄ±ÅŸlardÄ±...AltÄ± yÄ±l geÃ§ti... DÃ¶rt kiÅŸi oldular

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Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz iki kuzen, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yeleri Prens Harry ile Prenses Eugenie idi. Harry, Meghan Markle ile 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

Ondan beÅŸ ay sonra da ortanca amcasÄ± Andrew ile eski eÅŸi Sarah Ferguso'Ä±n iki kÄ±zÄ±ndan biri olan Prenses Eugenie, yedi yÄ±llÄ±k bir flÃ¶rtÃ¼n ardÄ±ndan Jack Brooksbank ile evlendi.

Ãœstelik ikisinin tek ortak noktasÄ± aynÄ± yÄ±l evlenmeleri deÄŸildi. Ä°kisi de hayatlarÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±yla aynÄ± yerde, Windsor'daki St. George's Åžapeli'nde hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler.

'SENÄ°NLE EVLÄ°NDÄ°ÄžÄ°M GÃœN EN MUTLU GÃœNÃœMDÃœ'

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin sosyal medya kullanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip az sayÄ±daki Ã¼yesinden biri olan Eugenie de bu mutlu gÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mla kutladÄ±.

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Eugenie, dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Jack Brooksbank ile Ã§ekilen iki tane fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. YanÄ±na da duygularÄ±nÄ± Ã¶zetleyen kÄ±sa bir not yazdÄ±: "Seninle evlendiÄŸim gÃ¼n en mutlu gÃ¼nÃ¼mdÃ¼. AltÄ±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun sevgilim."

Onun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da tebrik ve beÄŸeni yorumu geldi.

Eugenie ve Jack Brooksbank, evlilikleri sÄ±rasÄ±nda iki tane erkek Ã§ocuk sahibi oldu. BÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± August 2021 yÄ±lÄ±nda, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Ernst ise 2023 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

Eugenie, sosyal medya sayfasÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±n ardÄ±ndan bir de yeni bir aile fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. KocasÄ± Jack veÂ oÄŸullarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ o kareye de 'altÄ± yÄ±l sonra' notunu yazdÄ± Prenses.Â





Ä°HANET Ä°DDÄ°ALARI ORTALIÄžI SARSMIÅžTI

Eugenie ile Jack, evliliklerinde altÄ±ncÄ± yÄ±la geldiler ama bu noktaya ulaÅŸmalarÄ± biraz olaylÄ± oldu. Bunun nedeni de bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Jack Brooksbank'in iÅŸ gezisi amacÄ±yla gittiÄŸi Ä°talya'da Ã¼Ã§ tane modelle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tekne gezisinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesiydi.

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Ãœstelik bu durumu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren de teknede bulunan modellerden biriydi. Ä°ÅŸin daha da ilginci Eugenie o sÄ±rada minik bebeÄŸiyle birlikte Ä°ngiltere'de bulunuyordu.

Bu durum Ã§iftin daha evliliklerinin baÅŸÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya Jack Brooksbank'in karÄ±sÄ± Eugenie'yi aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸmaya baÅŸladÄ±. O olayda Jack'i savunan kiÅŸi de kayÄ±nvalidesi yani Prens Andrew'nun eski eÅŸi Sarah Ferguson oldu.

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KocasÄ±ndan boÅŸanmasÄ±na raÄŸmen York DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± koruyan Sarah, damadÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ± aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerÃ§ekten de bir iÅŸ gezisi nedeniyle Ä°talya'da bulunduÄŸunu savundu.

Ama o zamandan bu yana da Ã§ift hakkÄ±nda sÃ¼rekli boÅŸanacaklarÄ±na dair sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kmaya devam etti. Yine de onlar bu iddialarÄ± yalanlarcasÄ±na ikinci Ã§ocuklarÄ±nÄ± da dÃ¼nyaya getirdi.

Bu arada yeri gelmiÅŸken Ã§iftin 2 yaÅŸÄ±nda August Philip Hawke Brooksbank adÄ±nda bir oÄŸlu var. Eugenie ve Jack'in ikinci oÄŸlu Ernest George Ronnie Brooksbank da geÃ§en yÄ±l dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±.

DÃœÄžÃœNÃœ GÃ–LGELEYEN HAMÄ°LELÄ°K HABERÄ°

Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de beklenenden daha "olaylÄ±" oldu. Bu da nedensiz deÄŸil.

Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde onlardan beÅŸ ay Ã¶nce evlenen Harry ile Meghan, yine bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerlerine Ã§ekti.

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Bunun nedeni de Meghan'Ä±n ilk bebekleri Archie'ye hamile olduÄŸunu aile Ã¼yelerine o dÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶ylemeleriydi. Ä°ÅŸte bu durum Eugenie'yi yÄ±ldÄ±zÄ± olmasÄ± gereken bir gÃ¼nde gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.

Buna en Ã§ok tepki gÃ¶steren de Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson oldu. Ferguson, Harry ile Meghan'Ä±, aslÄ±nda gÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÄ±zlarÄ± olan kÄ±zÄ± ile damadÄ±nÄ± geride bÄ±rakmak amacÄ±yla bÃ¶yle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. OnlarÄ±n mutluluÄŸunu gÃ¶lgelediÄŸini savundu.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

BÃ¼tÃ¼n bunlar bir yana aslÄ±nda Eugenie, o dÃ¼ÄŸÃ¼nde bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±p, gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en ÅŸÄ±k kraliyet gelinlerinden biri olarak tarihe geÃ§ti. AslÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± giyim tercihleriyle sÄ±k sÄ±k eleÅŸtiriliyor Eugenie. Bu konuda tek rakibi de ablasÄ± Prenses Beatrice.

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Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi nikah tÃ¶reninde giydiÄŸi gelinlikle ve ortaya Ã§Ä±kan gÃ¼zelliÄŸiyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Eugenie, seÃ§tiÄŸi gelinlikle kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ±yla ve eksik olan duvaÄŸÄ±yla milyonlarca kiÅŸinin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±.

Prenses'in, Peter Pilotto imzalÄ± gelinliÄŸi, Ã¶zellikle sadeliÄŸi ve duvaksÄ±z oluÅŸuyla Ã§ok dikkat Ã§ekti. Babaannesinin koleksiyonundan seÃ§tiÄŸi taÃ§ da beÄŸeni topladÄ±.

Bu arada birÃ§ok gelin adayÄ± tarafÄ±ndan da kopyalanan gelinliÄŸin dÃ¶rt tane sÄ±r gizlediÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bunlardan biri daha dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ± zaten.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ°N SIRLARI

Prenses Eugenie'nin gelinliÄŸinin gizlediÄŸi sÄ±rlara gelirsek... Bir Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yesinin son yÄ±llarda giydiÄŸi en gÃ¼zel gelinlik olarak tarihe geÃ§en gelinliÄŸin Ã§eÅŸitli bÃ¶lÃ¼mlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiÄŸi Jack Brooksbank'a Ã¶zel dÃ¶rt tane simge vardÄ±.

Bunlardan biri, Ä°skoÃ§ya'yÄ± temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir ÅŸatosunun da bulunduÄŸu Balmoral'Ä± simgeleyen deve dikeni deseniydi. FildiÅŸi rengi ise Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin sembolÃ¼.

Prenses Eugenie aynÄ± zamanda annesi Sarah Ferguson'Ä±n Ä°rlandalÄ± kÃ¶klerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliÄŸinin Ã¼zerinde.

GelinliÄŸin arka kÄ±smÄ±nda, belin hemen yukarÄ±sÄ±nda bulunan dÃ¼ÄŸÃ¼m ise sÄ±kÄ± aile baÄŸlarÄ±nÄ±n simgesiydi.

DUVAK TAKMAYIP YARA Ä°ZÄ°NÄ° GÃ–ZLER Ã–NÃœNE SERDÄ°: Prenses Eugenie'nin gelinliÄŸinin sÄ±rt kÄ±smÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ±nÄ±n nedeni ise daha Ã¶nce ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ocukken bir skolyoz ameliyatÄ± geÃ§iren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayÄ± tercih etmiÅŸti.

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BÃœTÃœN ZAMANLARIN EN GÃœZEL KRALÄ°YET GELÄ°NLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°

O gÃ¼n "belki de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bugÃ¼ne kadarki en gÃ¼zel gelini" diye nitelendirilen Prenses'in tacÄ± da ayrÄ± gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rdÄ±.

Bu taÃ§ KraliÃ§e 2. Elizabeth'in koleksiyonundan seÃ§ilmiÅŸti. Prenses'in gelinliÄŸinin tamamlayan yakut taÃ§, 1919 yÄ±lÄ±nda Ã¼nlÃ¼ bir FransÄ±z tasarÄ±mcÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ± ve Ana KraliÃ§e'ye hediye edildi.

Ondan da kÄ±zÄ± Elizabeth'e geÃ§ti. O taÃ§ sayesinde Prenses Eugenie, bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en gÃ¼zel gelinleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.

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