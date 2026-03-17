Ünlü çiftin erkek bebek beklentisi hayranlarına dert oldu: Son gördüğümüzde bol elbise giymişti... Karın hamileyse biz de sevinelim!

Haberin Devamı

Onları uzaktan takip eden, aslında hiçbir kan bağı hatta yakınlığı bile olmayan milyonlarca kişi hayatlarının her ayrıntısını bilmek istiyor.

İşte bu durumda olanlardan biri de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa.

2023 yılında evlenen, bir yıl sonra da kızları İman'a kavuşan çiftin son zamanlarda bu kadar merak konusu olmasının da bir nedeni var.

DÜZENLİ OLARAK BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILIYOR

O neden de aslında neredeyse yılın belli zamanlarında haklarında ortaya atılan yeni bebek bekledikleri iddiaları...

Çiftin evlenmesinin üzerinden sadece üç yıl geçti ama bu tür söylentilerin de ardı arkası gelmiyor.

Haberin Devamı

İşte şimdi de Rajwa ile Hüseyin yine böyle bir söylentinin merkezinde. Çünkü Prenses Rajwa, Ramazan'ın ilk günü ailenin geleneksel iftar yemeğinden sonra da ortada hiç görülmedi.

Üstelik o yemekte de üzerinde bol bir kıyafet vardı.

BOL KIYAFET GİYDİ... SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Aslında Rajwa'nın iftarda giydiği yerel çizgiler taşıyan kıyafeti bir ilk değildi. Geçen yılki iftar yemeğinde de Ramazan'da kocasıyla birlikte yaptıkları başka ziyaretlerde de benzen çizgiler taşıyan kıyafetler giymişti.

Yine de o göz alıcı kıyafetten sonra ortada görülmemesi yeni bebek söylentilerini alevlendirdi.

Sonrasında kocası başka etkinliklere ve ziyaretlere gitse de Rajwa hiç onun yanında yer almadı.

Prens Hüseyin bundan 5 gün önce ailesi adına kuruyan El Hüseyin Burs Programı'nın beşinci dönemi için düzenlenen bir toplantıya katıldı. Normalde karısı Rajwa da bu tür ziyaretlerde ona eşlik ederdi.

Ama bu kez öyle olmadı.

Sonrasında da Prens Hüseyin, aslında yine karısı Rajwa ile katılabileceği başka bir ziyarete gitti. Prens, dün de bir halk sağlığı merkezinin açılışındaydı. Ama yine yanında karısı yoktu.

Haberin Devamı

İşte arka arkaya gelen bu durum, genç çiftin yeni bir bebek beklediğini ve Rajwa'nın da bu yüzden ortada görünmediği söylentilerini yine alevlendirdi.

Hüseyin'in yanında karısı olmadan arka arkaya onun da eşlik edebileceği ziyaretlere gitmesi hamilelik söylentilerini yine alevlendirdi. Bu konu sosyal medyada tartışılır oldu.





İLK BEBEKLERİ 2024 YILINDA DÜNYAYA GELDİ

Rajwa ile Hüseyin'in kızı İman, geçen ağustos ayında ilk doğum gününü kutladı. Anne ve babasının evlenmesinden 10 ay sonra hamilelik haberi duyuruldu ve bu gelişme tüm aileyi sevince boğdu.

Haberin Devamı

Büyük halası gibi İman adı verilen bebek, Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın da ilk torunu. Bu yüzden onun dünyaya gelişini Rania ve Abdullah da sosyal medyadan coşkulu paylaşımlarla duyurdu.

İman da neredeyse dünyanın gözleri önünde büyüyor.. Anne ve babası gittikleri her yere hatta yurt dışı gezilerine bile onu da götürüyor.

Meraklısı için de bir not... Minik İman ailesini sevince boğdu ama ülkesinin tahtı üzerinde bir hakkı yok. Tabii eğer yasalar değişmezse...

Bir başka deyişle veliaht çifte yani Rajwa ile Hüseyin'e bir erkek bebek gerek. Zaten bu hamilelik söylentilerinin çıkması biraz da bu yüzden.

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Rajwa özellikle Ramazan ayında yerel çizgiler taşıyan bol kaftanlar giyiyor. Ama bu bile onların hayranlarının bebek beklentisine engel olamadı.