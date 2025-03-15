Yok öyle eskisi kadar kenarda durmak... Artık herkes bana baksın!

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2011 yılının 29 Nisan günü William ile hayatını birleştirdiği günden beri de sadece geleceğin kraliçesi olarak değil aynı zamanda bir moda ikonu olarak da biliniyor Kate.

Giydiği her kıyafet, ayakkabı, kullandığı her takı hayranları tarafından kapış kapış satın alınıyor. Hatta sadece orijinali değil taklitleri bile yok satıyor.

ESKİ KIYAFETİ BİLE İLGİ ÇEKTİ

Galler Prensesi Kate Middleton genel anlamda giyimi kuşamıyla tam not alıyor. Ama bazen de 43 yaşında değil de daha olgun kadınlara uygun olarak değerlendirilen kıyafetleri yüzünden ağır eleştiriler aldığı da oluyor.

Ama Kate Middleton'ın katıldığı son etkinlikte giydikleri kelimenin tam anlamıyla günlerdir konuşuluyor. . Üstelik aynı kıyafeti daha önce de giydiği halde!

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Kate Middleton, geçtiğimiz hafta düzenlenen Milletler Topluluğu Günü'ne kocası Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte yerini aldı.

Westminster Abbey'deki törenin en çok dikkati çeken konuğu da elbette Kate Middleton oldu.

Tepeden tırnağa kırmızılara bürünmüş olan Kate, geçirdiği kanser tedavisinin etkilerini de üzerinden atmış gibi görünüyordu.

Aslında Prenses'in küçük bir kusuru da vardı gözden kaçmayan. Saçlarının dip boyası gelmiş ama bunu bu seferlik 'es geçmişti.'

Bu küçük ayrıntı bile Kate'in keyfini bozamadı.

BU RENK SAYESİNDE KALABALIK İÇİNDE BÜTÜN BAKIŞLARI ÜZERİNE ÇEKTİ

O günle ilgili çok dikkat çeken ayrıntı Kate Middleton'ın tercih ettiği kırmızı renkti... Hem de en parlak cinsinden.

Uzmanlar da Kate'in kırmızı tercihini masaya yatırdı.

Renk analisti Francesca Cairns, İngiliz Express gazetesine yaptığı açıklamada kırmızı rengin genellikle "özgüven, güç ve liderlikle ilişkilendirildiğini" söyledi.

Onun anlattığına göre kırmızı renk, kalabalık ortamlarda dikkat çekmek, daha görünür olmak ve kalabalık içinde öne çıkmak için kullanılır.

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Renk analisti Cairns bu konuda "Kırmızı kalabalık ortamlarda daha çok öne çıkar. Yüksek kontrastlı, uyarıcı bir renktir. İnsanın gözü onca kalabalığın içinde bile doğrudan kırmızıya yönelir. Çünkü en dikkat çekici renklerden biridir" sözleriyle değerlendirmesini yaptı.

SON DÖNEMDE SIK SIK KIRMIZI GİYDİ: Tedavisi bittikten sonra katıldığı bazı etkinliklerde çok sönük giyinmekle eleştirilen Kate Middleton kırmızı rengi yakın bir geçmişte bir kez daha tercih etmişti.





DAHA ÖNCE DE DEFALARCA GİYDİ

Galler Prensesi'nin Milletler Topluluğu Günü'nde giydiklerine gelirsek..

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Her yıl bu dönemlerde düzenlenen Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) etkinliğine katıldı Kate Middleton. Elbette yanında kocası Galler Prensi William vardı.

Galler çifti etkinlikte Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya eşlik etti.

Genellikle daha iddiasız renkler giyen Camilla bu kez pembeler içindeydi. Onun görüntüsü de gözleri okşadı ama geliri Kate Middleton'ın yine gölgesinde kaldı.

EN SEVDİĞİ MODACININ İMZASINI TAŞIYOR

Çok sevdiği modacılardan biri olan Catherine Walker imzalı kırmızı bir manto giydi Kate. İçine de yine aynı renkte bir elbise tercih etti.

Şapkası, çantası ve ayakkabısı da aynı rengin farklı tonlarındaydı.

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Saçlarını açık bırakan Kate'in görüntüsündeki değişiklik de hayranlarının gözünden kaçmadı. Çok sade bir makyaj yapan prensesin saç rengi son dönemdeki görüntüsünden çok farklıydı.

Bazıları Prenses'in saç rengini açtığını düşünse de daha dikkatli bakıldığında Kate'in aslında saçlarına dip boyası yapma zamanının geldiği ama bunu bu kez 'es geçtiği' görüldü daha sonra.

Kate'in o etkinlikte Kullandığı takılar da daha önce defalarca üzerinde görülmüştü.

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TAKILARI DA DEFALARCA KULLANDI

Kate Middleton'ın boynunda Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olan dört sıralı inci gerdanlık vardı.

Bu gerdanlık, Kraliçe Elizabeth'in koleksiyonundaki incilerden hazırlandı. İnciler, Elizabeth'e 1970'lerde Japon hükümeti tarafından hediye edilmişti.

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Kate Middleton, bu gerdanlığı daha önce Prens Philip'in cenaze töreninde kullandı. Hatta o gün üzerinde dün giydiği kırmızı elbisenin siyahı vardı.

Prenses, İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki en değerli parçalardan biri olan gerdanlığı Kraliçe'nin cenaze töreninde de Kate'in boynunu süsledi.

Kate, aynı gerdanlığı 2023 yılında Edinburgh'da düzenlenen Kral Charles'ın tak giyme töreninde de taktı.

KÜPELER DE ÇOK TANIDIK

Galler Prensesi, Milletler Topluluğu Günü'nde kullandığı küpeler de tanıdıktı... Geçmişte Prenses Diana'nın kullandığı bu küpeleri Kate de sık sık çeşitli etkinliklerde takıyor.

Aslında o küpelerin hikayesi de çok ilginç ve dünyanın bildiği türden.

Prenses Diana, 1981 yılındaki düğünlerinden önce Charles tarafından hediye edilen bu küpeleri çok sık kullandı. Ama bir tanesi vardı, hiç akıllardan çıkmadı.

Zaten küpeler de şöhretini ona borçlu.

İşte bunlar arasında en önemlisi de bu küpeleri Diana'nın "intikam elbisesini" tamamlamak için kullandığı etkinlikti.

Middleton'ın bu seçimi, birçok kişinin hafızasında 1994 yılında yaşananları tazeledi.

Çünkü Diana o yıl katıldığı bir davette 'intikam elbisesi' olarak anılan kıyafetini bu küpelerle tamamlamıştı. 29 Haziran 1994 günü Charles, ünlü bir gazetecinin karısını aldatıp aldatmadığı konusundaki sorusuna "ilişkileri onarılamayacak noktaya gelinceye kadar hiç aldatmadığını" yanıtını verdi. Üstelik bu sırada herhangi bir üzüntü ya da pişmanlık belirtisi de göstermiyordu.Diana bu röportajın gündeme bomba gibi düştüğü gece ünlü bir derginin partisine katılacaktı. Aslında planı başka bir elbise giymekti. ma o röportajın ruhunda yarattığı fırtına yüzünden bedenini saran siyah mini bir elbise giydi... ulağına da bugün Kate'in sık sık taktığı o küpeleri taktı. O günden sonra da o elbise "intikam elbisesi" küpeler de "intikam küpesi" olarak anıldı.

Galler Prensesi'nin saçlarının rengini açtığı da dikkatlerden kaçmadı.





Kate'in son görüntüsü birçok kişi tarafından 'kraliçeliğe hazırlık' olarak değerlendirildi. Kraliçe 2. Elizabeth de katıldığı etkinliklerde ağırlıklı olarak parlak, canlı ve dikkat çeken renklerde giyinirdi.