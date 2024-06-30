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Yok böyle 55!

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#Emre Altuğ#Murat Boz#Müjde Uzman
Yok böyle 55
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:34

Geçtiğimiz haftalarda kolundan ufak bir operasyon geçirdiğini açıklayan Emre Altuğ, önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek’te tek başına spor yaparken görüntülendi.

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Önce tempolu bir koşu yapan Emre Altuğ daha sonra Bebek Parkı’ndaki aletlerle barfiks çekti.

Yok böyle 55

55 yaşındaki ünlü şarkıcının güçlü kondisyonu görenleri şaşırttı.

Fit Murat

Yok böyle 55

Ünlü popçu Murat Boz sezonu Çeşme’de açtı. Ünlü şarkıcı önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Boz’a arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti. Bir süre restoran kısmında oturan Murat Boz daha sonra beach kısmına inerek kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü şarkıcı fit haliyle plajdaki bakışları üzerine topladı. Deniz BOY

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Önce üşüdü sonra çıkmadı
Rol aldığı diziden ayrıldığı iddia edilen Müjde Uzman sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme’ye geldi.

Yok böyle 55

Ünlü oyuncu önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi. Tek başına denize giren Uzman ilk başta birazcık üşüse de sonrasında denizden çıkmadı. Uzun süre denizde kalan ünlü oyuncu daha sonra şezlonguna geçerek güneşlendi. Deniz BOY
Yok böyle 55


 

 

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#Emre Altuğ#Murat Boz#Müjde Uzman

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