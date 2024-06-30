Yok böyle 55!

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Önce tempolu bir koşu yapan Emre Altuğ daha sonra Bebek Parkı’ndaki aletlerle barfiks çekti.
Fit Murat
Ünlü popçu Murat Boz sezonu Çeşme’de açtı. Ünlü şarkıcı önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Boz’a arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti. Bir süre restoran kısmında oturan Murat Boz daha sonra beach kısmına inerek kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü şarkıcı fit haliyle plajdaki bakışları üzerine topladı. Deniz BOY
Önce üşüdü sonra çıkmadı
Rol aldığı diziden ayrıldığı iddia edilen Müjde Uzman sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme’ye geldi.