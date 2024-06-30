Yok böyle 55!

Haberin Devamı

Önce tempolu bir koşu yapan Emre Altuğ daha sonra Bebek Parkı’ndaki aletlerle barfiks çekti.



55 yaşındaki ünlü şarkıcının güçlü kondisyonu görenleri şaşırttı.

Fit Murat



Ünlü popçu Murat Boz sezonu Çeşme’de açtı. Ünlü şarkıcı önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi. Boz’a arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Oğulcan Engin eşlik etti. Bir süre restoran kısmında oturan Murat Boz daha sonra beach kısmına inerek kendisini serin sulara bıraktı. Ünlü şarkıcı fit haliyle plajdaki bakışları üzerine topladı. Deniz BOY

Haberin Devamı

Önce üşüdü sonra çıkmadı

Rol aldığı diziden ayrıldığı iddia edilen Müjde Uzman sezonun yorgunluğunu atmak için Çeşme’ye geldi.



Ünlü oyuncu önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi. Tek başına denize giren Uzman ilk başta birazcık üşüse de sonrasında denizden çıkmadı. Uzun süre denizde kalan ünlü oyuncu daha sonra şezlonguna geçerek güneşlendi. Deniz BOY