Yok aslında diğer kadınlardan bir farkı: Aynaya baktıkça kendinden bıkmış!

Bazen uzun saçlarını kısacık kestirip radikal bir değişime gidiyorlar. Bazen yıllarca kısa kullandıkları saçlarını sabırla uzatıyorlar. Ama bu kadar radikal bir değişim yaşamak istemeyenler için en sık atılan adım saçın rengini değiştirmek.

GÖRÜNÜŞÜNÜ YENİLEDİ

İşte Ürdün kraliyet ailesinin gelini, tahtın ilk sıradaki varisi Prens Hüseyin'in karısı Prenses Rajwa da bunlardan biri...

Belli ki o saç konusunda çok radikal değişimlerden yana değil. Tıpkı kendisi gibi kocası da onun gür ve uzun saçlarını çok beğeniyor ki kamuoyunun ilgi odağında olduğu son üç yıldır saçlarının boyu hiç değişmedi. Neredeyse beline kadar uzun.

Ama Rajwa, zaman zaman saçının rengi üzerinde bazı değişiklikler yapıyor. Bunun son örneğini de geçtiğimiz hafta sergiledi.

Prens Hüseyin, Instagram sayfasında dört yıl ve bir gün arayla dünyaya gelen iki kız kardeşi İman ve Salma'nın yeni yaşlarını kutladı... Karısı Rajwa, İman ve Salma ile çektirdiği bir fotoğrafı seçti bunun için de.





SAÇLARINI GECE SİYAHINA BOYATMIŞ!

İşte o paylaşımda Rajwa'nın saç rengi ve şekli dikkatlerden kaçmadı. Hüseyin ile nişanlandığından bu yana genellikle açık renk gölgeler attırdığı saçları bu kez kelimenin tam anlamıyla simsiyahtı.

Krem rengi bir pantolon üzerine kahverengi bir gömlek giyen Rajwa, uzun saçlarına bir de dalgalı model yaptırmıştı. Bu saç rengi ve modeli de onun her anını mercek altına alan takipçilerinin gözünden kaçmadı elbette.

Bazı kişiler Rajwa'nın saç modelini birçok açıdan benzer tutulduğu, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın sık kullandığı uzun ve dalgalı saçlarıyla aynı göründüğünü söyledi.

Suudi Arabistanlı bir aileye mensup olan ve bir arkadaşı aracılığıyla kocası Prens Hüseyin ile tanışan Rajwa, önümüzdeki 28 Nisan'da 30 yaşını bitirip 31 yaşına girdi.

Rajwa bundan birkaç ay önce epey açık saç rengiyle dikkat çekmişti.

ÜÇ YILDIR DÜNYANIN İLGİ ODAĞI

2022 yılında dünyanın en çok dikkat çeken ailelerinden birine mensup olan Prens Hüseyin ile nişanlanıp dünya sahnesine çıkan Rajwa'nın hayatı o noktadan sonra belki kendisinin bile gençlik yıllarında hayal etmediği bir noktaya geldi.

Nişan yüzüğü parmağına takıldığı andan itibaren Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak tanınan Prenses Rajwa, 2023 yılının 1 Haziran günü Prens Hüseyin ile evlendi.

Hem de benzerine 30 yıldır rastlanmayan gösterişli bir törenle.

GEÇEN YIL ANNE VE BABA OLDULAR

Ürdün tahtının gelecekteki sahipleri Rajwa ile Hüseyin, geçen yıl ağustos ayının başından bu yana da dünya gündeminin ilk sırasında yerlerini aldı. Bunun nedeni de ilk bebeklerine kavuşmaları.

Düğünden 10 ay sonra gelen bebek haberi sonunda tamamına erdi ve Rajwa ile Hüseyin, İman adını verdikleri ilk çocuklarını, minik kızlarını kucaklarına aldı.

Bu sayede Kraliçe Rania ve Kral Abdullah da ilk torun sevincini yaşamış oldu.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa ya da eski adıyla Rajwa Al Saif, Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya gözlerini açtı.

BABASI ÖLÜMÜNDEN 8 AY ÖNCE ONUN EN MUTLU GÜNÜNÜ GÖRDÜ: Düğününden sadece sekiz ay sonra kaybettiği babası Halid tanınmış bir iş insanı annesi ise yine ülkesinin tanınmış ailelerinden gelen Azza al Suadiri. Rajwa'nın kendisinden büyük iki erkek bir tane de kardeşi var. 1994 doğumlu Riyad doğumlu Rajwa, o nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi. Uzun saçları, endamı, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton'a benzetildi. Durum böyle olunca tam da "bin bir gece masalları"ndaki prensesler gibi bir izlenim yaratan Rajwa'nın kim olduğu merak uyandırdı.





GELİN HANIM ASLINDA BİR MİMAR

Nişan haberi duyurulduğunda genç kızla ilgili en çok bilinen ayrıntı Suudi Arabistanlı çok zengin bir iş insanının kızı olduğuydu. Rajwa ilk anda sadece varlıklı bir iş insanının kızı gibi görünse de durum tam olarak öyle değil.

Ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup. Annesi, Suudi Arabistan Kralı'nın annesinin soyundan geliyor.

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu. Rajwa da babası gibi üniversite mezunu.

Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini. ilk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü. Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, mesleğini yapmıyor ama bir mimar.

Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü. O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı.

Ama sonra kader onu Ürdün kraliyet ailesinin gelini yaptı.