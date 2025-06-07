Yok artık! Duyanlar kulaklarına inanamadı... Kayınbiraderine yalvarmış!

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2011 yılının 29 Nisan günü Prens William ile evlenen Kate Middleton, daha flört ettikleri dönemde dünyanın ilgisini üzerinde topluyordu...

William ile onları birbirine bağlayan o ünlü nişan yüzüğü takıldıktan sonra da herkes "peri masalı prensesi" olarak anmaya başladı onu.

Birbirinden güzel üç çocuğu ve kocası William tahta bir adım daha yaklaştıktan sonra aldığı "Galler Prensesi" unvanı nedeniyle Kate'in gördüğü ilgi daha da arttı.

Bir tek geçen yıl kanser tedavisi göreceğini açıklayınca bu "peri masalı" biraz gölgelendi. Ama yine de Kate iyileşip görevlerine geri döndükten sonra hayranları bunu bile unuttu.

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GELECEKTEKİ KRALIN KARISI, BİR SONRAKİ KRALIN ANNESİ

Geleceğin kralı William'ın karısı, bir sonraki kral George'un annesi Kate Middleton şimdi bambaşka bir iddiayla gündemde.

Üstelik bu öyle böyle bir iddia da değil. Kelimenin tam anlamıyla duyanların kulaklarına bile inanamayacakları türden bir iddia.

Gelin bir bakalım neler olduğuna.

Şöyle bir geriye gidersek Prens William ile tasını tarağını toplayıp karısı Meghan Markle, iki çocuğu Archie ve Lilibet ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry arasındaki gerilimi bilmeyen yok.

Aslına bakılırsa Harry'nin babası Kral Charles dahil, ailenin ileri gelen bütün üyeleriyle arası açık. Ama Kate, epey zamandır iki kardeşi barıştırmak için uğraşıyor.

HARRY'YE YALVARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Hatta William ve çocuklarıyla birlikte tatile gittikleri Muskat'a Harry'yi davet ettiği, iki kardeşin arayı düzeltmek için onları buluşturduğu bile konuşuldu.

Gerçi söylenenlere göre işin sonu iki kardeşin barışmamakta diretmesi ve Kate'in gözyaşlarıyla bitti.

Son iddiaya göre ise Kate de artık kocası William ile kardeşi Harry'nin barışmasından umudu kesti. Yine de bir konuda Harry'ye yalvarıyor ileri sürülenlere göre.

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O da Meghan Markle ile evliliğinden olan çocukları Archie ve Lilibet'i aileden hiç değilse kuzenlerinden uzaklaştırmaması arzusuyla!

Radar adlı internet sitesinin, Kate ve William'a yakın kaynaklara dayanarak verdiği habere göre Galler Prensesi, Harry'ye ağabeyi William ile barışmasa bile hiç değilse çocuklarını arada sırada İngiltere'ye götürmesi işini göz önünde bulundurmasını istiyor.

Yani bir başka deyişle "Kate'in yalvarması" Harry ile William'ın barışması için değil, çocukları Archie ve Lilibet'in kuzenlerini tanıması için.

ÇOCUKLARIN DA GERİLİMDEN ETKİLENMESİ ONU ÜZÜYOR

Prens Harry, geçtiğimiz aylarda İngiltere'ye gittiğinde ücreti halkın vergileriyle ödenen koruma talep etmesi ve bunun mahkeme kararıyla reddedilmesinden sonra çocuklarını ülkesine getiremeyeceğini açıklamıştı.

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Bu da Archie ile Lilibet'in, kuzenleri George, Charlotte ve Louis ile tanışıp birlikte vakit geçiremeyeceği anlamına geliyor.

İşte iddialara göre Kate de bu durumu değiştirmek istiyor. Üç çocuğunun kuzenleriyle iletişimi olmasını arzu ediyor.

Galler çiftine yakın bir kaynak bu konuda "Kate'in kalbi gerçekten kırık. Bir anne olarak bu gerilimin çocuklarını nasıl etkileyeceğini düşünüyor ve bu da onu üzüyor" diye konuştu.

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Bu kaynağa göre William ve Harry'nin çocuklarının birbirlerini tanımadan büyüyecek olması gerçekten öyle kolay katlanılacak bir durum değil.

Aslına bakılırsa Kate'in bu yüzden üzülmesi de doğal. Çünkü kendi ailesinde böyle bir durum yok. Kız kardeşi Pippa'nın üç çocuğuyla erkek kardeşi James'in küçük oğlu, George, Charlotte ve Louis ile yakın bir şekilde büyüyor.

Kate'in arzusu, çocuklarının, Archie ve Lilibet'i de tanıması.

Diğer yandan William ile Harry eğer barışmazsa böyle bir gelişme yaşanmayacak. Aslında birbirlerine yakın olması gereken beş kuzen de belki de hayatları boyunca birbirleriyle hiç yakın ilişki kuramayacak.





Bu arada Harry ile Meghan da ABD'de ikinci çocukları Lilibet'in dördüncü yaşını kutladı... Sussex ailesi bunun için de Disneyland'a gitti iki çocuklarıyla birlikte. Meghan Markle da sosyal medya sayfasından o anlarda çekilen görüntülerini de paylaştı.