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YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Matty Healy#Gabriette Bechtel#2026'Da Evlenen Ünlüler
YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:58

ÃœnlÃ¼lerin evlilik tÃ¶renlerini, magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip edenler Ã§ok iyi bilir. Her ÅŸeyin ama akla gelebilecek her ÅŸeyin kusursuz olmasÄ± iÃ§in kalabalÄ±k ekipler aylar Ã¶ncesinden Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlar.

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Ãœzerinde en Ã§ok durulan ayrÄ±ntÄ± da gelinliktir elbette.

Elbisenin kendisi, varsa Ã¼zerindeki sÃ¼slemeler hatta bazen deÄŸerli taÅŸlar, duvaÄŸÄ±, kuyruÄŸu, Ã§iÃ§eÄŸi derken bir gelinin giyinmesi baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir iÅŸ zaten.

Elbette Ã¼nlÃ¼ kiÅŸinin dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ giyeceÄŸi o gelinliÄŸin de hem dikkat Ã§ekici ve uzun sÃ¼re konuÅŸulacak durumda hem de kusursuz olmasÄ± istenir.

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi

Â Ama iÅŸte model Gabbriette Bechtel, 1975 adlÄ± mÃ¼zik grubunun solisti Katt Healy ile geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu evlenirken gelinlik konusunda diÄŸer Ã¼nlÃ¼lerden daha farklÄ± davrandÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun gelinliÄŸi ilk bakÄ±ÅŸta "kusursuz" deÄŸildi.. Daha doÄŸrusu bilerek kusurlu hale getirilmiÅŸti. Bechtel, kelimenin tam anlamÄ±yla etekleri yÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k bir gelinlik giydi.

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Ama bÃ¶yle sÃ¶yledik diye Bechtel'in gelinliÄŸinin Ã¶yle uyduruk bir ÅŸey olduÄŸunu da sanmayÄ±n.

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YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Ã‡Ã¼nkÃ¼ son dÃ¶nemde giderek yÃ¼kselen bir moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Tek fark bu markanÄ±n Ã¶yle sÄ±radan kÄ±yafetler tasarlamamasÄ±.

Gabbriette Bechtel'in gelinliÄŸi, son dÃ¶nemde Ã¼nlÃ¼lerin giderek daha fazla raÄŸbet ettiÄŸi FransÄ±z Matieres Fecales adlÄ± markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu.

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Bu arada yeri gelmiÅŸken aslÄ±nda bu ismin sÃ¶z konusu markanÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± moda anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± simgelediÄŸini de belirtelim.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Matieres Fecales, "DÄ±ÅŸkÄ± maddesi" anlamÄ±na geliyor. Biraz daha aÃ§arsak sindirim sisteminin son Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan katÄ± veya yarÄ± katÄ± atÄ±klarÄ± ifade etmek iÃ§in tÄ±bbi ve bilimsel alanlarda kullanÄ±lan bir ifade.Â 

Parantezi kapattÄ±ktan sonra konumuza yani Bechtel'in gelinliÄŸine geri dÃ¶nelim.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°lk evliliÄŸini daha 18inde lise aÅŸkÄ±yla yapmÄ±ÅŸtÄ±... AradÄ±ÄŸÄ± neÅŸeyi 15 yaÅŸ genÃ§ sevgilide buldu... SaÃ§larÄ±nÄ± bile koklayarak Ã¶pÃ¼yorÄ°lk evliliÄŸini daha 18'inde lise aÅŸkÄ±yla yapmÄ±ÅŸtÄ±... AradÄ±ÄŸÄ± neÅŸeyi 15 yaÅŸ genç sevgilide buldu... SaçlarÄ±nÄ± bile koklayarak öpüyorHaberi görüntüle

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
The Odyssey filminde Zendaya'yÄ± da giydiren moda markasÄ±nÄ±n ilk gelinlik sipariÅŸiydi dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Gabbriette Bechtel'in giydiÄŸi.

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Ä°pek ve taftadan oluÅŸan gelinliÄŸin dÃ¼ÅŸÃ¼k bir beli vardÄ±.

Â El yapÄ±mÄ± pileli bir korsaj ve fÄ±rfÄ±rlÄ± bir kuyruk iÃ§eriyordu. GelinliÄŸin en Ã§ok dikkat Ã§eken yanÄ± ise etekleri oldu.Â 

Gözden KaçmasÄ±nDua Lipa milyonluk dÃ¼ÄŸÃ¼nde bu gelinliÄŸi giymiÅŸDua Lipa milyonluk düÄŸünde bu gelinliÄŸi giymiÅŸHaberi görüntüle

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Ä°lk bakÄ±ÅŸta sanki bir yere takÄ±lmÄ±ÅŸ da parÃ§a parÃ§a yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen o etekler Ã¶zellikle Ã¶yle yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KumaÅŸÄ±n kenarlarÄ± sÃ¶z konusu markanÄ±n imzasÄ± sayÄ±lan ve FransÄ±zca yÄ±rtÄ±k anlamÄ±na gelen dechire tekniÄŸiyle sÃ¼slenmiÅŸti.Â 

Gözden KaçmasÄ±nSadece elmaslarÄ± deÄŸil bu sÃ¶zleri de kulaÄŸÄ±na kÃ¼pe yaptÄ±: AÄŸzÄ±nÄ± fazla aÃ§ma... CÃ¼mlelerini kÄ±sa kesSadece elmaslarÄ± deÄŸil bu sözleri de kulaÄŸÄ±na küpe yaptÄ±: AÄŸzÄ±nÄ± fazla açma... Cümlelerini kÄ±sa kes!Haberi görüntüle

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Bechtel, gelinliÄŸinin duvaÄŸÄ±nÄ± ise efsane ÅŸapka tasarÄ±mcÄ±sÄ± Stephen Jones'tan seÃ§ti. DuvaÄŸÄ± sÃ¶z konusu marka tarafÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã¶zel olarak hazÄ±rlandÄ±.

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AyaÄŸÄ±ndaki ayakkabÄ±lar da yine Ã¼nlÃ¼ bir markaya aitti.Â

YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
AslÄ±nda Gabbriette Bechtel'in gelinliÄŸinin esin kaynaÄŸÄ±, zaten dolabÄ±nda asÄ±lÄ± olan bir elbise. Bu vintaj elbiseden ilham alarak gelinliÄŸi de tasarlandÄ±.

Bu arada Matty Healy'nin sevgilisine geleneksel ÅŸeffaf elmas yerine siyah bir elmas yÃ¼zÃ¼kle evlenme teklif ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Gabbriette Bechtel, Matty Healy ile evlendiÄŸi tÃ¶rende gelinliÄŸin dÄ±ÅŸÄ±nda iki farklÄ± kÄ±yafet daha giydi. Bunlardan birinde en sevdiÄŸi renk olan siyah hakimdi. Healy'nin ona siyah bir elmas yÃ¼zÃ¼kle evlenme teklif ettiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.
YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Gecenin geri kalanÄ±nda da yine beyaz bir pantolon ve aynÄ± renk bir bÃ¼stiyer giydi. DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi de gelinliÄŸi ve sonra giyececeÄŸi kÄ±yafetiyle bÃ¶yle poz vermiÅŸti Gabriette Bechtel.
YÄ±rtÄ±k pÄ±rtÄ±k gelinlik giydi, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere evlendi
Mutlu Ã§ift, Madonna'nÄ±n Hollywood Hills'teki eski malikanesinde hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdi.

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#Matty Healy#Gabriette Bechtel#2026'Da Evlenen Ünlüler

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