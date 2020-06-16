MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)
GeriMagazin Yine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Yine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)
Abone Olgoogle-news

Erkekte gri pantolon ve beyaz üst bana hep lise üniformasını hatırlatır, o yüzden hiç bakamam.

Maske var mı, yok mu o da hepimizde ayrı travma konusu oldu ama şu an maske konusuna değinmeyeceğim.
Şükrü Özyıldız’ın giydiği eşofman altı görünümlü pantolon mu, yoksa eşofman altı mı?
Fotoğrafta net olarak anlayamasam da beni en çok paça boyu ve formu rahatsız etti.
Erkeklerimize tişört ve aksesuvar uyumunun önemini anlatabildik de, paça boyunun önemini bir türlü anlatamadık...

Yine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)


False
Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle