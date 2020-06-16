Yine paça meselesi (ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ)

Maske var mı, yok mu o da hepimizde ayrı travma konusu oldu ama şu an maske konusuna değinmeyeceğim.

Şükrü Özyıldız’ın giydiği eşofman altı görünümlü pantolon mu, yoksa eşofman altı mı?

Fotoğrafta net olarak anlayamasam da beni en çok paça boyu ve formu rahatsız etti.

Erkeklerimize tişört ve aksesuvar uyumunun önemini anlatabildik de, paça boyunun önemini bir türlü anlatamadık...





