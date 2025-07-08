'Yine olsa yine onunla evlenirim' demişti... Acı bir darbe yedi... Kocası boşanma davasını açtı... Kazandığı parayı har vurup harman savurmuş!

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Bunun da ötesinde yollarını resmen ayırmak üzere olan çiftin mali durumuyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı da dava dosyasına yansıdı...

Oradaki iddialara bakılırsa ünlü yıldız, kazandığı parayı kelimenin tam anlamıyla acımasızca har vurup harman savuruyormuş!

'BİZ ASLA AYRILAMAYIZ' DİYE YEMİN EDİYORDU... ALTI YILDA YUVA DAĞILDI

Gündeme bomba gibi düşen bu boşanma davasının kahramanları Denise Richards ile altı yıllık kocası Aaron Phypers…

Yıllar önce James Bond kızı olarak tanınan, son dönemde de kamera karşısına geçtiği “Real Housewives of Beverly Hills ile konuşulan 54 yaşındaki Richards daha sadece aylar önce "Yine olsa yine kocamla evlenirdim" açıklamasını yapmıştı.

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Fakat görünüşe göre 49 yaşındaki iş insanı kocası Phypers onunla aynı fikirde değil ki, altı yıllık karısına boşanma davası açtı.

Çiftin dava dosyasında ayrılık sebebi olarak "şiddetli geçimsizlik" gösteriliyor.

Bu arada Denise Richards'ın kocası Phypers, şirketini kapattıktan sonra herhangi bir geliri olmadığını belirtip bu yüzden de nafaka talebinde bulundu.

KOCASININ İDDİASINA GÖRE SU GİBİ PARA HARCAMIŞ

Çiftin dava dosyasında bir başka çarpıcı bilgi daha yer alıyor. Buna göre Denise Richards ve kocasının aylık giderleri 150 bin doların üzerinde.

Aslına bakılırsa Aaron Phypers'ın nafaka istemesinin de kendine göre bir sebebi var.

Onun ileri sürdüğüne göre Denise Richards ayda 250 bin dolar kazanıyor. Bunu da cüretkar pozlarını paylaştığı bir internet sitesi üzerinden sağlıyor.

Diğer yandan kazandığı parayı da acımasızca harcıyor.

BÜTÜN HARCAMALARI BİNLERCE DOLAR

Yıldız, ayda 25 bin dolarını yiyeceklere, 20 bin dolarını da giysilerine harcıyor.

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Ayrıca 18 bin dolarlık ev kirası var Richards ile Phypers'ın. Bunlara ek olarak 5 bin dolar bakım ve tamirat işlerine, 5 bin dolar da çamaşır ve temizlik gibi ev giderlerine ayrılmış durumda.

Yine Richards'ın boşanma davası açan kocasının ileri sürdüğüne göre yıldız, ayda 10 bin dolar dışarıda yemek yemeye, 15 bin dolar eğlenceye, tatil ve çeşitli hediyelere harcıyor.

Eş desteği talep eden Pnypers ise kendisinin hiçbir şekilde para harcamadığını çünkü şirketini kapattıktan sonra gelirinin olmadığını beyan etti.

İLK EVLİLİĞİ DE OLAYLI BİTMİŞTİ

Bu arada Denise Richards'ın ilk evliliğini oyuncu Charlie Sheen ile yaptığını hatırlatalım. Çiftin iki tane kızı bulunuyor. Richards sonradan da bir kız çocuğunu evlat edindi.

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Richards ile Sheen'in boşanması da gayet olaylı ve kavgalı bir şekilde gerçekleşmişti.