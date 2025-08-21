Yine kamerasını açıp dans etmeye başladı… Bu kez hayranları da şaştı kaldı: Milyonların var, bu evin hali ne böyle!

Haberin Devamı

2000’lerin başında yakaladığı bu erken yaşta gelen büyük şöhret onu dünya çapında ünlü ve bol paralı bir müzik yıldızına dönüştürdü.

Ancak ruhu da bedeni de bu şöhreti kaldırmakta zorlandı. Önce iki oğlunun babası olan eski eşi Kevin Federline’la arası bozuldu sonra da boşanma aşamasına geldiklerinde herkesin gözlerinin önünde büyük bir ruhi buhran geçirdi.

Britney Spears büyük bir yıldızken yaşadığı bu çöküş kanıt gösterilerek vesayet altına alındı. Ve 13 yıl süren esareti boyunca kendi hayatının kontrolünü kaybetti, babasının gölgesinde ve onun emrinde yaşamak zorunda kaldı.

2021’de bu esaretten kurtulan ve babasının vesayetini mahkeme yoluyla kaldıran Britney Spears o gün bugündür deyim yerindeyse “çılgınca” yaşamaya devam ediyor.

Haberin Devamı

Bu süreçte Sam Asghari’yle evlenen ve 2024’te bu evliliği de bitiren Britney Spears uzun süredir müzik çalışmaları yerine sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Hayranlarının ruh sağlığı konusunda sık sık endişeye kapıldığı Spears neredeyse gün aşırı şekilde telefonunun kamerasını açıp karşısına geçerek evinin salonunda dans ediyor ve bu videoları Instagram hesabından paylaşıyor.

Kimi zaman şarkı söylediği kimi zaman eline bıçaklar alarak dans ettiği bu videolarda genellikle epey açık kıyafetler giyen Britney Spears’ın başına kıyafetleri sürekli açıldığı için kazalar da geliyor.

İşte yine böyle bir dans videosunu paylaşan Britney Spears bu kez hayranlarından beklenmedik bir tepki aldı.

Haberin Devamı

Yine yapılan yorumlarda onu sevenler ünlü şarkıcının ruh sağlığından endişe duyuyor, videonun altındaki yorum kısmında onun iyi olup olmadığını tartışıyordu.

Ancak bu kez bir başka detay daha dikkat çekti.

Britney Spears’ın sürekli video paylaştığı salonunun dağınıklığı ve pisliği artık kendi hayranlarını bile isyan ettirecek hale geldi.

Birçok hayranı ünlü yıldıza “Milyonların var. Evin neden bu kadar dağınık ve pis? Bir yardımcın yok mu? Neden böyle yaşıyorsun?” diye sordu.

Çok sayıda kişi de videoyu yorumlarken “Şöhretin bedeli” diye yorum yaparak Britney Spears’ın aslında yıllar önce girdiği bunalımdan hâlâ çıkamadığını ima etti.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı ise bu yorumlara "Yarın yokmuş gibi evimi temizliyorum ve aydınlatmayla uğraşıyorum” diye cevap verdi.

Britney Spears sadece bu dans videolarıyla değil kimi zaman yaptığı endişe verici açıklamalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı mayıs ayında hayranlarını üzen bir açıklama yapmış ve kendini iyi hissetmediğini, aylardır evinden dışarı adım atmadığını itiraf etmişti.

Spears geçen ay da Instagram hesabından paylaştığı bir dans videosunda “Çok güzel bir kız çocuğu evlat edindim. Adı Lennon London Spears!” demiş ve hayranlarını şaşkına çevirmişti.

Haberin Devamı

Britney Spears’ın videosunun arka planında bir bebek arabasının yer alması da merak uyandırdı. Ancak bu haberin gerçek olmadığı da kısa süre sonra ortaya çıktı.