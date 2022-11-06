Bu güzel hikâyenin parçası olmak inanılmaz

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◊ Jeffrey Wright, Bernand karakterine hayat veriyorsunuz... Yeni sezonda Bernand’ı neler bekliyor?

- Jeffrey Wright: Yeni sezonda yine çok fazla gizem ve bir sürü bilinmeyen var. Bernand’ın nerede olduğu, nereye gittiği ve ne bulacağı herkes için gizemini hâlâ koruyor.

◊ Luke Hemsworth ve Angela Sarafyan, canlandırdığınız Stubbs ve Clementine karakterlerinin yıllar içinde geçirdiği değişim hakkında neler diyeceksiniz?

- Luke Hemsworth: Her sezon Stubbs’ın kendini içinde bulduğu durum hakkında giderek daha az şey bildiğini hissediyorum. Ve Bernard’ın yol boyunca Stubbs’a yardımcı olabilecek en ufak bir bilgiyi vermemesi onu üzüyor.

- Angela Sarafyan: İlk sezonda sanırım birlikte bir şeyler yaşadık, değil mi Luke? Beni vurmuştun!

- Luke Hemsworth: Evet doğru, vurmuştum. Ama sen robotsun, robotlar ölmez!

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- Angela Sarafyan: Bunun için teşekkürler. Ama ikinci sezonda lobotomize (beyin cerrahisi işlemi) edildim. Ve sonra üçüncü sezon, biraz insanları pataklamam gerekti. Tüm söyleyebileceğim bu. Teşekkürler. (Gülüyor)

BU SEZON BİRİNİ DAHA KAPI DIŞARI EDECEĞİM

◊ Yeni sezonda yine bir karakter bize veda edecek mi?

- Alison Schapker: Bu sezon bir başkasını da kapı dışarı edeceğimi düşünüyorum...

◊ Dizinin yönetmeni olarak siz neler söyleyeceksiniz?

- Lisa Joy: Alison spoiler verecek sandım. Eğer böyle bir şey yapsaydı, yüksek sesle çığlık atacaktım. (Gülüyor) Üçüncü sezon finalinde; bütün şehrin patladığını gördük. Aradan yedi yıl geçti, tüm karakterler kendi hayatlarına devam etti ve dünya Dolores tarafından özgürleştirildi. Ve soru şu ki, ev sahipleri hâlâ buralarda bir yerde mi? Bunun cevabı ‘evet’, bu bir spoiler ama bu şovu sunucular olmadan yapmak zor.

Soru şu ki, bu dünyada yeni bir yer bulabilecekler mi? Ev sahipleri ve insanlar barış içinde etkileşim kurabilir mi? Gizli mi kalacaklar? Ne olacak?

JEFFREY VE LUKE HARİKA BİR TAKIM

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◊ Bernard ve Stubbs karakterlerinin dizide inanılmaz bir dinamiği var...

- Jeffrey Wright: Stubbs ve Bernard arasındaki dizinin başlangıcından beri, bir tür merak uyandıran ilişki oldu. Bazen tartışmalı, bazen ironik ama nihayetinde bir şey var. Belki devam ettikçe bunun içine biraz gireriz.

◊ Bernard ve Stubbs’ın ilişkisini nasıl geliştirmek istediniz?

- Lisa Joy: Bu inanılmaz yetenekleri tanıdıkça, aktörlerin neler yapabileceklerini öğrendikçe, gitgide daha fazla şaşırtıcı oluyor. Onların kişiliklerinde, sadece yol boyunca kullanmak istediğiniz farklı nüanslar görüyorsunuz. Bu karakterlerle çalışmak o kadar eğlenceli ki... Yazdığınız sayfaların bu aktörler tarafından hayata geçirildiğini bir kez gördüğünüzde, size ilham veriyorlar. Bence harikalar. Harika bir takım gibiler. Onları seviyorum.

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◊ Dizinin geçmiş sezonlarında birçok özel yerde çekim yaptınız. Bu yerler için nasıl izin aldınız?

- Lisa Joy: Dürüst olmak gerekirse, bize izin vermelerine çok şaşırdık.

◊ Hoover Barajı bunlardan biri miydi?

- Lisa Joy: Evet, gerçekten destansı bir manzara olduğu için orada çekim yapmamıza izin verdiklerine hâlâ inanamıyorum.

Bu güzel hikâyenin parçası olmak inanılmaz

◊ James Marsden, Teddy Flood karakterine hayat veriyorsunuz. Dizi için neler söyleyeceksiniz?

- James Marsden: Harika bir ailede hayatımızın 7 yılı geçti... Ekiple her sezon öncesi fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bu güzel hikâyenin parçası olmak inanılmaz bir şey.

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◊ Aurora Perrineau, yeni sezonda dizinin oyuncu kadrosuna dahil oldunuz... Uzun yıllardır devam eden bir diziye sonradan girmek sizin için ne ifade ediyordu?

- Aurora Perrineau: Aslında gerçekten korkmuştum. Sonra sete gittim, Jeffrey ve Luke şaka yapıyorlardı. Bu beni rahatlattı. Lisa ve Alison harikaydı, bu yüzden dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar bulunduğum en güzel setlerden biriydi ve bu işe atlamak gerçekten eğlenceliydi.

◊ Lisa Joy ve Alison Schapker ile çalışmak nasıl bir duygu?

- Angela Sarafyan: İkisine de gerçekten her konuda çalıştığım herkesten daha çok güvendim. Çünkü her şeyi çok titizlikle yaptıklarını biliyorum. Ve o yolculukta olmayı ve bu süreçte Clementine ile neler olduğunu öğrenmeyi çok sevdim. Yıllar içinde onunla büyüdüm. Değiştim, geliştim ve hayatıma ilham vermesi için onu buldum. Kesinlikle bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Harika bir yolculuk.