Yine büyük konuştu, yine tam tersini yaptı: Onca parayı bulduktan sonra 'fakir düşünce' başladığı yere döndü!

Bunlar İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın sözleri... Çok değil sadece üç yıl önce 2022'de verdiği bir röportajda sarf etti bu sözleri Markle. O zamanlar birlikte ABD'ye taşındığı kocası Prens Harry ile bambaşka bir hayat kurmayı planlıyorlardı.

BÜYÜK SÖYLEDİ... KENDİNİ YİNE FİLM SETİNDE BULDU

Aileden ayrılırken söyledikleri gibi hayatları da kazanç kapıları da başka olacaktı... Ama işler öyle yürümedi. Markle, tam sekiz yıl sonra Prens Harry ile evlenirken veda ettiği mesleğine geri döndü.

Sussex Düşesi unvanına sıkı sıkıya tutunan Meghan Markle, Close Personal Friends adlı yapımda rol alıyor... Hatta filmin setinde bile görüntülendi.

Önemli rollerinde Lily Collins, Brie Larson, Meg Ryan ise Denise Quaid'in evliliğinden dünyaya gelen Jack Quaid'in önemli rollerini üstlendiği filmde Markle da kendini canlandıracak. Yani o filmde de Meghan Markle olarak kamera karşısına geçecek.





BİR DİZİYLE YILLARCA PEŞİNDEN KOŞTUĞU ŞÖHRETİ BULMUŞTU

Markle, kendisine ün kazandıran Suits dizisine Prens Harry ile evlenirken veda etmişti. Üç yıl önce verdiği röportajda da bir daha oyunculuk yapmayacağını söylemişti.

Ama tam tersi oldu. Bir dijital platform için programlar hazırlayan ve As Ever adlı bir yaşam tarzı markası kuran Markle oyunculuğa döndü dönmesine ama söylentiler de peşini bırakmıyor.

İngiliz basınında yer alan bazı iddialara göre Harry ile Meghan parasız kalmaktan korkuyorlar. Bu yüzden de önlerine çıkan, içlerine yatan her işi yapıyorlar.

İşte Markle'ın oyunculuğa dönme nedeni de bu.





'HEM PARASIZ KALDILAR HEM ÇARESİZ'

Bu iddiayı destekleyen başka bir ayrıntı daha var. O da filmin öyle büyük gişe rekorları kırma iddiası bulunmaması. Hatta ödül avcısı bir sanat filmi de olmaması.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Meghan'ın yeniden oyunculuğa dönmesi Sussex çiftinin planları dahilinde değildi. Film, ne anlaşmalarının olduğu dijital yayın platformu ne de Markle'ın kendi şirketi adına çekiliyor.

Bütün bunlar da yapılan yorumlara göre Harry ile Meghan'ın para kazanmak için buna mecbur kaldığını gösteriyor. Hatta bazı köşe yazarları düpedüz Harry ile Meghan'ın kendi yaşam standartları içinde 'fakir' düştüğünü bile yazıyor.

İngiliz basınına bakılırsa Meghan ile Harry, kendi yaşam standartları içinde fakir düştüler. Bu yüzden de kelimenin tam anlamıyla para kazanmak için önlerine çıkan her fırsatı değerlendiriyorlar. Yeri gelmişken çiftin, iki çocuklarıyla birlikte Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikanede yaşadığını da hatırlatalım.