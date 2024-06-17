Yine bütün ailesi tek yürek oldu... Artık çocuklarını bakışlarıyla okşuyor

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Çok da ileri olmayan bir yaşta mesleğinden emekli olmasına yol açan bir hastalığa yakalandı. Zaten uzun süredir rol gereği söylemesi gereken repliklerini bile unutmasına yol açan sorununa teşhis konuldu.

Bir tür bilişsel bozukluk olan ve hafızayı olumsuz etkileyen afaziye yakalanmıştı. Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra bu kez demans teşhisi aldığını ailesi duyurdu. O noktadan sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Kamera karşısından çekildi. Ama hayranları onu hiçbir zaman terk etmedi. Eski karısı ve yeni karısı ile her ikisinden dünyaya gelen çocukları onu bir sevgi çemberiyle sarıp sarmaladı.

İşleri ne kadar zor olsa da ünlü oyuncunun hayatla bağlantısı kopmasın diye ellerinden geleni yapmaya başladı tüm geniş ailesi... Bu durum hala da sürüyor.

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BABALAR GÜNÜ İÇİN ORTAK PAYLAŞIM

Zaten çoktan anladınız önce afazi sonra da demans teşhisi alan Bruce Willis'ten söz ettiğimizi.

Mesleğinden emekli olmak zorunda kalan, özel bakıma ihtiyaç duyan 69 yaşındaki Willis'in eski eşi Demi Moore, yeni eşi Emma Heming ve her ikisinden dünyaya gelen beş tane kızı onun yanından hiç ayrılmıyor. Birlikte güzel anılar biriktirmek için ellerinden geleni yapıyor.

Bunun son örneği de bu yılki Babalar Günü'nde gözler önüne serildi.

Demi Moore, Emma Heming, büyük kızları Rumer, Scout ve Tallulah; Bruce Willis'in bu özel gününü kutlamak için ortak bir Instagram paylaşımı yaptı.

Willis'in her iki evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla yıllar içinde çekilen fotoğraflarından bir kolaj yapıldı. Aynı ortak mesaj eşliğinde de paylaşıldı. Mesaj ise kısa ama çok anlamlıydı: "Babalar Günü'n kutlu olsun en sevdiğimiz kız babası... Seni seviyoruz."

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Söz konusu paylaşımda Bruce Willis'in beş kızıyla ayrı ayrı çekilen fotoğrafları yer aldı.

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Geniş ailenin sosyal medya takipçileri bu paylaşımdan etkilendi. Bu özel anların çok önemli olduğunu belirten takipçiler ünlü oyuncunun Babalar Günü'nü kutladı.

Bir kullanıcı "Gerçekten dokunaklı" diye yazdı. Bir başkası da şunları yazdı: "Babalar Günü'n kutlu olsun" cümlesiyle seslendi oyuncuya. Ardından da bu zor günlerde eski eşine gösterdiği destek için Demi Moore'a teşekkür etti.

EVLİLİK BİTTİ, DOSTLUK SÜRÜYOR

Willis ile eski eşi Demi Moore, 1987 yılında evlendi. Bu süreçte artık her biri yetişkin olan üç tane kız çocukları dünyaya geldi. Fakat çiftin yolları 2000 yılında ayrıldı.

Bruce Willis, bu evliliğin ardından 2009 yılında kendisinde yaşça genç olan Emma Heming ile ikinci evliliğini yaptı.

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Yine de bu durum, Willis ile Moore'un aralarındaki dostluğu yok etmedi. Tam tersine ünlü oyuncunun yeni eşi Emma Heming ve ondan dünyaya gelen iki kız çocuğuyla birlikte kocaman bir aile oldular.

Özellikle Willis'in hastalığının teşhis edilmesinden sonra aralarındaki yakınlık daha da arttı. Şimdi başta eşi Emma Heming olmak üzere bütün ailesi Bruce Willis'in iyi hissetmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor.

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Willis, ilk kez baba olduğunda 33 yaşındaydı. Şu anda toplamda beş tane kızı ve bir kız torunu var.

Ortak paylaşımda Willis'in kızlarıyla çekilen eğlenceli pozlarına yer verildi.

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Willis'in eski ve yeni evliliklerinden tam beş tane kızı bulunuyor. Eski eşi Moore, bir keresinde "Bruce'u erkek çocuk babası olarak düşünemiyorum. Tam kız babası olmaya uygun biri" diye tanımlamıştı.

Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızından bir de kız torunu var.





ESKİ MUTLU GÜNLERİNİ SIK SIK HATIRLATIYOR

Willis'in hayata tutunmasında genç eşi Emma Heming'in büyük katkısı var. Kimi zaman da bu amaçla ona eski mutlu günlerini hatırlatmaya çalışıyor.

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Geçtiğimiz günlerde de Emma Heming, aile arşivlerine daldı ve eşiyle birlikte mutlu günlerinde çekilen bir dizi fotoğrafı bulup çıkardı. Sonra da bunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Emma Heming Willis, kocasının hastalığının ortaya çıkmasından sonra aralarındaki yaş farkını göz önüne alarak ünlü yıldızın sağlığının kendisinden önce bozulabileceğini bildiğini anlatmıştı. Sonra da "Ama bunu bu kadar erken beklemiyordum" diyerek sözlerini tamamlamıştı.

Bruce Willis ile evliliğinden iki tane kızı olan 45 yaşındaki model Emma Heming, 69 yaşındaki Bruce Willis'i yaşadıkları bütün zorluklara rağmen hayata bağlı tutmaya çalışıyor.

İşte sosyal medya sayfasından paylaştığı eski sağlıklı ve mutlu günlerine ait pozlar da bunun bir parçası.

MUTLULUKLARINI HEP CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Heming yaptığı yeni paylaşımlardan birine "Bu Hollywood yıldızları nasıl parlayacaklarını biliyorlar, değil mi?" notunu yazarak her şeye rağmen kocasının o eski ışıltısından bir şey yitirmediğini de kanıtlamaya çalıştı.

Bundan birkaç ay önce Emma Heming, kocası Bruce Willis'in durumuyla ilgili bir açıklama yapmış ve onu her gördüklerinde peşine düşen paparazzi ordusuna da uyarıda bulunmuştu.

Heming, kocasının sanıldığı gibi öyle dünyadan habersiz olmadığını belirtti sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda. Onun hakkında konuşulan bazı ayrıntıların gerçeği yansıtmadığını ekledi.

Bruce Willis'in hastalandıktan sonra yaşama zevkini tamamen yitirdiğine dair iddiaların da doğru olmadığını söyledi.

Onun ileri sürdüğüne göre Bruce Willis hakkında basında çıkan "Artık dünyadan haberi yok. Hayattan da hiçbir zevk almıyor" gibi haberler sırf dikkat çekmek ve okuyucu kazanmak uğruna yapılıyor.

AİLE OLARAK DERİN BİR YAS İÇİNDEYİZ... AMA BİRLİKTEYİZ

Aslında Bruce Willis'in eşi Emma Heming, demans ile mücadele etmenin zor olduğunu ve aile olarak derin bir yas hissettiklerini de saklamadı.

Bu zorlukların üstesinden de birbirlerine bağlılık ve sevgiyle geldiklerini ekledi.

Heming'in anlattığına göre bir aile için hiç de kolay olmayan bu durumda birbirinden ayrılmayan iki tane ayrıntı var: "Aynı anda var olan iki tane ayrıntı var: Yas ve derin bir sevgi. Üzüntü ve çok derin bir bağlantı. Travma ve dayanıklılık" diye anlattı aile içinde hastalığın etkilerini.

Emma Heming'in anlattığına göre çok fazla güzellik ve duygusallık da bu hikayenin bir parçası.

İLK TEŞHİSİ 2022 YILINDA ALDI

Bruce Willis ile ilgili, milyonlarca hayranını şoke eden haber ilk olarak 2022 yılında geldi. O dönemde eski ve yeni eşleri ile bu iki evlilikten dünyaya gelen beş kızının imzasıyla yayınlanan açıklamada Willis'in afazi teşhisi nedeniyle mesleğinden uzaklaştığı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından Willis ile sette birlikte çalışan birçok kişi aktörün, bilişsel yetenekleri özellikle de konuşma ve hafıza yeteneklerini olumsuz etkileyen bu hastalıkla ilgili belirtileri uzun süredir fark ettiklerini açıkladılar.

Herkesi çok şaşırtan ve üzen bu açıklamanın üzerinden bir yıl geçmişti ki bu kez de aile Willis'in frontotemporal demans teşhisi aldığını duyurdu. Bu duyuruda da bu kesin teşhisin içlerini rahatlattığını da gizlemedi aile.

Bruce Willis, bu zorlu süreçte sadece şu an evli olduğu Emma Heming değil eski eşi Demi Moore tarafından da hiç yalnız bırakılmadı. Özellikle önemli günlerde geniş aile hep bir aradaydı. Kutlamalar birlikte yapıldı.

Küçük kızları 11 yaşındaki Mabel ve 9 yaşındaki Evelyn'in yanı sıra Demi Moore ile evliliğinden doğan kızları 35 yaşındaki Rumer 32 yaşındaki Scout ve 39 yaşındaki Tallulah ünlü oyuncunun hayatla bağlantı kurması ve ne kadar sevildiğini hissetmesi için ellerinden geleni yaptı.