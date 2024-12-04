Yine boşandı, yine eski karısına sığındı: Ne olur bana iyi bir sevgili bul!

Haberin Devamı

Bir gün ona gidip de aşk hayatınızı canlandırmak için yardımcı olmasını ister misiniz? Ya da haydi dümdüz söyleyelim, sizi hayatınızı paylaşabileceğiniz biriyle tanıştırmasını ister misiniz?

Bu soruya yanıt vermek kimse için kolay olmasa gerek. Ama gelen son söylentilere göre Hollywood'da tam da bunları yaşayan bir eski çift var...

İKİNCİ EVLİLİĞİ BİTTİ... SONUÇ YİNE HÜSRAN

Son haftalarda ortalarda dolaşan bu ilginç söylentinin kahramanları Jennifer Garner ile Ben Affleck.

10 yıllık evliliklerini çok da sakin olmayan bir biçimde bitiren eski çift, bunun sonrasında ise gayet sıkı dost oldular. Sadece üç çocuklarının hatırı için değil gerçekten iyi anlaştıkları için iletişimleri hiç kesilmedi.

Haberin Devamı

Bu arada Ben Affleck, 2000'li yılların başındaki eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar sonra bir araya gelip evlendi. Ama mutluluk, sadece iki yıl sürdü. Sonunda o evlilik de yıkıldı.

Hayatlarında kim olursa olsun, Ben Affleck ile Jennifer Garner birbirlerinden hiç vazgeçmedi. Artık eş ya da sevgili değil iki dost olarak görüşüyorlar. Affleck'in bir röportajında anlattığı gibi birbirlerini kardeş gibi görüyorlar.

YENİ SEVGİLİ KONUSUNDA ESKİ KARISINDAN YARDIM İSTİYOR

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ayrılacağı sırada da en büyük desteği bir önceki karısı Jennifer Garner'dan gördü. Deyim yerindeyse ona sığındı.

Son söylentilere göre Ben Affleck, eski eşine sığınma durumunu biraz abartmış bile olabilir. Çünkü oyuncunun, kendine yeni bir hayat arkadaşı bulma konusunda Garner'dan yardım istediği ileri sürülüyor.

Aslına bakılırsa Jennifer Lopez ile Ben Affleck hala resmi olarak boşanmış değiller, yâni yasal işlemleri henüz tamamlanmadı. Ama söylentilere göre Affleck, bir yandan da hayatına yeni bir düzen vermek için çabalıyor. Elbette buna yeni bir sevgili bulmak da dahil.

Haberin Devamı

Ben Affleck'e yakın kaynaklara göre oyuncu, yeniden romantik bir ilişki yaşamaya hazır. Eski eşi Jennifer Garner'ın da vakit kaybı olabilecek bütün ayrıntıları bir yana bırakıp doğru kişileri ayırt edebilme konusunda çok becerikli olduğunu düşünüyor.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Jennifer Garner ile Ben Affleck, 2005 ile 2018 yılları arasında evli kaldılar. Çiftin 18 yaşında Violet, 15 yaşında Seraphina ve 12 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Eski çift büyük kızlarını da üniversite okumak üzere birkaç ay önce evden uçurdu. Şimdi yanlarında iki tane çocuk kaldı.

Her ne kadar evlilikleri bitmiş olsa da Garner ile Affleck dostluklarını bitirmedi. Hatta Affleck, boşanmalarının ardından kendini kötü alışkanlıklarının bataklığında buldu. O durumda da en büyük desteği Garner'dan gördü.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez ile evliliği kötü gitmeye başladığında da çareyi Garner'a sığınmakta bulundu.

HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN DA ŞÖHRET AVCILARINDAN DA BIKTI

Ben Affleck'e yakın kaynaklara göre oyuncu, kendine yeni bir sevgili bulma konusunda da eski karısı Jennifer Garner'a güveniyor.

Çünkü artık Hollywood'un yıldızlarından ya da sadece ünlü olduğu için kendisine yaklaşmak isteyecek kadınlardan bıkmış durumda.

Gerçek bir hayat arkadaşı arıyor. Bu konudaki tek güvencesi de eski eşi Garner.

Bir başka ilginç iddia da Ben Affleck'in bu konuda yardım isteyerek üstü kapalı biçimde Garner'ın ağzını arıyor olabileceği.

Haberin Devamı

BELKİ DE ESKİ KARISINA DÖNMEK İSTİYOR

Yani bunu sorgulayanlara göre Affleck belki de eski karısına dönmek istiyor.

Ama bu o kadar da kolay değil. Çünkü Garner uzun bir süredir iş insanı Johnny Miller ile birlikte.

Yine de eski çifte yakın kaynaklar Jennifer Garner'ın eski eşini mutlu görmek istediğini söylüyor. Bunun en önemli nedeni de eski eşine değer vermesi ve tabii ki ortak çocukları.

Ben Affleck'in gelecekte birlikte olacağı insanla mutlu olması da en büyük arzusu. Çünkü onun yaşadığı her tür ruh hali çocuklarını da etkileyecek. Ben'in hayatına girecek kadının sadece onunla değil çocuklarıyla da iyi geçinmesi gerektiği görüşünde.

Haberin Devamı

Aşkları biten ama dostlukları baki kalan eski çiftin gelecekte neler yaşayacağını ise tabii ki zaman gösterecek.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 2000'lerin başında başlayan aşkları kısa sürede bitmişti... Yıllar sonra yeniden bir araya gelip evlendiler. Ama mutlulukları iki yıl sürdü. Bu arada evlilikleri sırasında konuşulanlara göre Lopez, Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile samimiyeti yüzünden kıskançlık krizleri geçiriyordu.