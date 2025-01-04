Kaldırın artık şu gizem perdesini... Bu çocukları kendin doğurduğunu kanıtlasan iyi olur Meghan!

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Bu tuhaf iddiayı bir kez daha ateşleyenler ise Markle'ın babası Thomas ile üvey kız kardeşi Samantha oldu bu kez.

Üstelik işin içine Buckingham Sarayı'ndan adını vermeyen başka çalışanlar da karıştı.

Ortada dolanan bu iddiaya göre Meghan Markle, çocukları Archie ile Lilibet'i kendisi dünyaya getirmedi. Bunun yerine Meghan'ın dondurulmuş yumurtaları ve bir de taşıyıcı anne kullanıldı.

Gelin, son birkaç gündür ortada dolaşan bu çarpıcı iddiaların neden bir kez daha gündeme geldiğine bir bakalım.

BABASI VE ÜVEY ABLASI YİNE KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI

Aslında bu taşıyıcı anne konusunu gündeme taşıyanlar Meghan Markle'ın arasının bozuk olduğu hatta hiç görüşmediği babası Thomas Markle ile uzaktan uzağa basın aracılığıyla onu çok eleştiren üvey ablası oldu.

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Meghan'ın Harry ile evlendiği düğününe bile çağırmadığı Thomas Markle, 'nüfuz peşinde koşan kızının' oğlu Archie'yi kendisinin dünyaya getirdiği konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Üstelik bu konuda yalnız da değildi.

Markle'ın üvey ablası Samantha gazeteci Don Wootton'a yaptığı açıklamada "Eğer bir taşıyıcı anne kullandılarsa bunu itiraf etsinler" diye konuştu.

Hatta bununla da kalmadı. Sözlerini "Babam, Archie'nin doğumundan dokuz ay önce Meghan'ın ABD'deki dondurulmuş yumurtalarını aldığını söyledi. Ben de bir taşıyıcı annenin söz konusu olduğunu düşündüm "diyerek sürdürdü.

Böylece de Meghan ile Harry'nin çocukları Archie ile Lilibet'in de taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceği iddiaları bir kez daha gündemin ilk sıralarına çıktı.

'BU SÖYLENTİLER ONUN YÜZÜNDEN ÇIKTI'

Kraliyet yazarı Lady Colin Campbell, Prens Harry ve Meghan Markle'ın her iki çocuğunu kapsayan bu komplo teorilerinin bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

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Onun yorumuna göre bu taşıyıcı anne söylentilerinin ortaya çıkmasına bizzat anneleri Meghan Markle neden oldu.

Meghan'ın özellikle Archie'ye hamileliği ve doğumu sırasında sergilediği gizemli davranışların halkta bu görüşe yol açtığını ileri sürdü.

Campbell, Harry ile Meghan'a "Bu konuyu herkes için açıklığa kavuşturun. Taht sırasında bile olan bu iki kardeş üzerinde bu tür gizemler olmamalı" diye konuştu.

CHARLES TAHTA ÇIKINCA ONLAR DA 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI ALDI

Bu söylentiler arttıkça Buckingham Sarayı'na da Archie ile Lilibet'in taht sırasından çıkarılması için baskılar artıyor.

Dedeleri hükümdar olarak tahta çıktıktan sonra prens ve prenses unvanını alan 5 yaşındaki Archie ile 3 yaşındaki Lilibet, taht için altıncı ve yedinci sırada.

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Bir Buckingham çalışanı da "İki çocuk da doğduklarından beri büyük bir gizem perdesinin altında. Etraflarında dolaşan birçok soru var. Bu iddialar, onlarla ilgili tüm gerçek ortaya çıkmadıkça çözülemeyecek" dedi.

SÖYLENTİLER İLK HAMİLELİK SIRASINDA BAŞLADI

Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse.

Meghan Markle, Archie'ye hamile olduğu sırada İngiltere'deydi. Kraliyet ailesinin bir üyesi olarak bazı etkinliklere katılıyordu.

O dönemlerde de karnının bir gün daha büyük bir gün daha küçük görünmesi tartışma yaratmıştı. Meghan'ın aslında hamile olmadığı, karnına bir aparat taktığı söylentilerine yol açmıştı.

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Bütün bunların üstüne Archie'nin dünyaya gelmesi de bir gizlilik içinde gerçekleşti.

Meghan evde doğum yapmayı planlıyordu. Ama sonra Archie'nin 6 Mayıs 2019'da, çiftin o sırada yaşadığı Frogmore Cottage yakınlarındaki Portland Hastanesi'nde doğduğu açıklandı.

Kate Middleton ve Prens William gibi dünyaya gelen çocuklarını basın karşısına çıkarmadı Harry ile Meghan.

Doğum duyurusundan bir süre sonra sadece kendi seçtikleri birkaç gazeteciyi davet ederek bebekleriyle birlikte kamera karşısına çıktılar.

Bu gizlilik de Harry ile Meghan'ın oğlu hakkındaki söylentileri iyice körükledi.

Çiftin kızı Lilibet ise Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra dünyaya geldi.

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Markle ile Prens Harry'nin çocuklarının taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiği iddialarının yayılmasında babası Thomas ile üvey ablası Samantha'nın büyük payı var. Thomas Markle'ın , yıllardır görüşmediği kızının ABD'de dondurduğu yumurtalarını Londra'ya götürttüğünü nereden ve nasıl öğrendiği ise bilinmiyor.

Meghan Markle, 2018 yılının mayıs ayında Prens Harry ile evlenirken kendi ailesinden hiçbir davetli yoktu. Yanında sadece tören boyu mutluluk gözyaşları döken annesi Doria Ragland vardı.





Meghan ile Harry, kendileri seçip davet ettikleri az sayıda gazetecinin karşısına çıkıp bebekleri Archie'yi kamuoyuyla tanıştırdı. Bütün bu söylentilere rağmen Meghan Markle'ın yeni anne olmuş kadınların fiziksel özelliklerini taşıdığı yani şişliği henüz inmemiş karnı da dikkatlerden kaçmadı.





Sussex çifti ABD'ye taşındıktan sonra Meghan Markle bir kez daha hamile kaldı. Sonradan bir gazete için kaleme aldığı makalede düşük yaptığını açıkladı. Bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra kızları Lilibet Diana'yı dünyaya getirdi.