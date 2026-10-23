Yine bir çuval inciri berbat etti! Barış çağrısı değil ‘acınası’ sözler… ‘Cesareti varsa yüzlerine konuşsun’

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Bu ülkede ve kraliyet ailesinin içinde bize ayrımcılık uygulanıyor, sevilmiyoruz ve rahat yaşamamıza izin verilmiyor diyerek 2020’de ABD’ye taşınan Harry ve Meghan ağustos ayında çocukları Archie ve Lilibet’le birlikte İngiltere’ye geri dönmüştü.

Herkes bu dönüşün nedenini konuşup gerçek sebebi merak ederken çiftin ABD’deki iş fırsatlarını tükettikleri, lüks hayatlarını finanse edecek imkanları yaratamadıkları ve şanslarını yeniden Harry’nin memleketinde denemek istedikleri iddia edilmişti.

Harry geçtiğimiz gün verdiği bir dergi röportajında aslında çocuklarının İngiltere’de okula gitmesini istediğini söyledi ve asıl geri dönüş sebebinin bu olduğunu işaret etti.

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Aynı röportajda babası Kral Charles ve ağabeyi William’la olan küslüğüne de değinen Harry bu konuda söyledikleri yüzünden bir kez daha eleştirilerin odağında…

Prens Harry, babası ve kardeşiyle barışmak istediğini kamuoyu önünde dile getirirken bir yandan da eski yaraları yeniden deşiyor gibi göründüğü bir dergi röportajıyla, kraliyet ailesiyle bozulan ilişkilerini düzeltmeye yönelik "acınası" bir girişimde bulunduğu için alay konusu oldu.

42 yaşındaki Sussex Dükü, eşi 45 yaşındaki Meghan Markle ile birlikte İngiltere'ye döndükten sonra verdiği bir röportajda, 77 yaşındaki Kral Charles ve 44 yaşındaki Prens William ile yaşadığı kopukluğu ele aldı.

Harry, yıllardır süren aile içi çatışmaları geride bırakmaya hazır olduğunu ima etti; ancak barışmaya yanaşmayan kişilere dair ifadeleri, dolaylı yoldan William'ı mı eleştirdiği sorusunu gündeme getirdi.

Röportaj ayrıca, Harry'nin hassas aile ilişkilerini özel bir ortamda değil de kamuoyu önünde konuşma kararı nedeniyle de eleştirilere yol açtı.

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Harry dergiye şunları söyledi: "Bazı insanlar işlerin düzelmesini istemiyor. Ben ise düzelmesini istiyorum. Dünyada olup biten onca şeyin arasında en önemli şey barışmaktır; asıl mesele budur."





"Yaralar sonsuza dek kalır ancak... Yaşananlara dair algınız ve zihniyetiniz, özellikle de geçmişi geride bırakma konusundaki tutumunuz... İşte ben herkesi bunu yapmaya teşvik ederim." Diyen Harry’nin barışma arzusunu dile getirirken bir yandan da babası Charles’a ve özellikle de William’a yönelik olarak “aslında barışmak istemeyenler onlar” algısı yarattığı düşünüldü.

Sussex’lerin basın sözcüsü ise bu iddiaları reddederek "Bu kesinlikle kardeşine veya ailesinin başka bir üyesine yönelik bir iğneleme amacı taşımıyordu. Yapılan yorum genel bir bağlamda dile getirilmiştir ve hiçbir şekilde doğrudan ailesini hedef almamıştır" açıklamasında bulundu.

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Harry ayrıca, bir zamanlar Charles ve William ile sahip olduğu ilişkilerin kaybının yasını tuttuğunu belirterek, aileden kopma durumunun çok farklı geçmişlerden gelen insanların ortak bir deneyimi olduğunu ifade etti.

Harry, "Benim açımdan, dünyada zaten yeterince dram var; insanların kendi hayatlarında da yeterince dram mevcut; bir de üzerine ailevi sorunları sürdürmeye gerek yok" dedi.

Bu açıklamalar, Galler Prensi William ve Prensesi Catherine'in, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile birlikte Umman Sultanı'nın resmi ziyareti kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldığı bir döneme denk geldi; bu durum, Sussex çifti ile monarşinin resmi görevleri arasındaki süregelen kopukluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Harry ayrıca, kraliyet ailesi içindeki deneyimleri hakkında kamuoyu önünde konuşmanın, geri dönüşüyle ​​ilgili atmosferin değişmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Harry “Bu, söz konusu davranışları tamamen durdurmayabilir ancak değişmelerini sağlayabilir; umudum bu yönde" dedi.

Ayrıca, anılarını kaleme aldığı "Spare" (Yedek) adlı kitabını yayımlama kararını savunan Harry, yıllar süren müdahaleci haberlerin ardından kendi hikayesini bizzat anlatmaya kararlı olduğunu belirtti.

"İşin ilginç yanı şu: Herkes benim hakkımdaki hikâyeyi kendi bakış açısından anlatabiliyor; ancak sıra benim hikâyenin diğer tarafını anlatmama gelince, sanki bu yasakmış gibi bir tavır takınılıyor."

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Saray kaynakları ise bu açıklamaları yerden yere vurarak "Harry'nin, babasına ve ağabeyine mesaj göndermek için şaşaalı bir dergi röportajını kullanması oldukça acınası bir durum. Kral Charles veya William'ın, bir kraliyet ailesi üyesine yakışacak bir davranış olarak göreceği bir şey değil bu. Eğer gerçekten bu ilişkileri yeniden inşa etmek isteseydi, duygularını tüm dünyaya ilan etmek yerine onlarla özel olarak iletişime geçmesi en mantıklı yol olurdu." yorumunu yaptılar.

Harry’nin sözleri hem saray koridorlarında hem de halkın gözünde bir kez daha prensin bu küslük durumunu kendine taraftar toplamak için kullandığı fikrini yarattı ve "Röportajda, arasının açık olduğu ailesine gönderme yapmadığını iddia etse de, röportajın açıkça onlara seslenmek amacıyla kullanıldığı ortada. Ailevi sorunları yeniden kamuoyu önünde tartışmanın, geçmişi geride bırakma konusunda ciddi olduğuna dair kimseyi nasıl ikna edebileceğini anlamak güç." şeklinde algılandı.





"Harry, barışma isteğini kamuoyu önünde dile getirerek, her şeyi düzeltme sorumluluğunu bir şekilde Charles ve William'ın üzerine yıkabileceğine inanıyor gibi görünüyor. Ancak ilişkiler böyle yürümez. Hem röportajlarda sürekli şikâyetlerini dile getirip hem de bahsettiği kişilerin kendisiyle muhatap olmaktan kaçınmasına şaşırıyormuş gibi davranamaz.”

Kraliyet yorumcularına göre Harry’nin sözleri Charles ve William cephesinde istenmeyen yeni manşetlerin ortaya çıkmasına yol açma riski taşıyor. Üstelik Harry bir yandan affetmekten ve ileriye bakmaktan bahsederken, diğer yandan kendisine zarar verildiğine inandığı olayları herkese hatırlatmaya devam ediyor; üstelik bunu, kraliyet ailesinin hiç hoşlanmadığı bir şekilde, yani herkesin gözü önünde yapıyor.





"Barış istediğini söylüyor ancak izlediği yöntem, tartışmanın uzamasına adeta davetiye çıkarıyor. Bir noktada, uzlaşmanın mı yoksa kamuoyu önünde son sözü söylemenin mi kendisi için daha önemli olduğuna karar vermesi gerekecek."