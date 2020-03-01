Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti

34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat’ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya’da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti. Sanatçı, “İdlib’deki bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye’nin ve milletimin başı sağ olsun” dedi.