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Fatih YILMAZ/TOKAT
Haber Giriş: 01.03.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti

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Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
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TÜRK sanat müziği yorumcusu Yılmaz Morgül, konser için gittiği Tokat’ta sahneye çıkmadı.

34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat’ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya’da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın’ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti. Sanatçı, “İdlib’deki bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye’nin ve milletimin başı sağ olsun” dedi.

 

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