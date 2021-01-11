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Haber Giriş: 11.01.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Yılmaz Morgül'den Özdemir Erdoğan'a tepki: Gitsin o kapak resmine baksın!
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Yılmaz Morgül, Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren için yaptığı “Zeki Müren kötü bir rol modeldi. Onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı” açıklamasına sert tepki gösterdi.

Zeki Müren’e övgüler yağdıran Morgül, Özdemir Erdoğan’ın yıllar önce “Düşünceli Şarkılar” adlı albümü için verdiği pozlara gönderme yaptı: “Zeki Müren sanat güneşimizdir. Manşet olmak için her sene çıkıp Zeki Müren’e hakaret etmesine gerek yok, kendisi yıllar önce ‘Düşünceli Şarkılar’ albümü kapağında çırılçıplak poz vermiştir, gitsin o kapak resmine baksın. Yoksa o soyunarak mı rol model olmak istedi?”

Yılmaz Morgülden Özdemir Erdoğana tepki: Gitsin o kapak resmine baksın



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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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