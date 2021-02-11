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Haber Giriş: 11.02.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım
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Yılmaz Morgül, sosyal medyada yaptığı canlı yayınları Tarkan ve Cem Yılmaz’ın gizlice izlediğini söyledi. Şarkıcı ayrıca Yılmaz hakkında ise “Şarkıları söylerken katlediyor” dedi.

Şarkıcı Yılmaz Morgül önceki gün yakın arkadaşı Pelin Suade’yle City’s Nişantaşı’ndan çıkarken görüntülendi. Sanatçı, TikTok’ta yaptığı programları Cem Yılmaz ile Tarkan’ın izlediğini belirterek, gizli hayranları olduklarını söyledi:

“Tarkan iki kez üst üste gizlice yayınıma girdi. Ben de ona ‘Unutmamalı’ şarkısını armağan ettim. Ayrıca ‘Doğal olalım. Saf halimizle insanların karşısına çıkalım. Egolarımızı bir kenara bırakalım’ dedim.”

Yılmaz Morgül: Tarkan ve Cem Yılmaz gizli hayranım

Morgül, Cem Yılmaz’ın da kötü şarkı söylediğini dile getirdi: “Cem Yılmaz da gizli gizli beni izliyor. Onun şarkıcılıktaki aşamalarını şaşkınlıkla takip ediyorum. Şarkıları katlediyor.

Almış eline mikrofonu şarkıcılık rolleri yapıyor. ‘Stand-up ve oyunculuk yapamıyorum, evi pandemi gazinosuna çevireyim’ demiş herhalde. Pardon da pandemi gazinosunu kim yapıyor? Tabii ki ben... Şarkıcılık sınavını geçemedin Cem Yılmaz. Cem Yılmaz şarkı okumasın.”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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