Yılmaz Morgül: Hadise'cim ben 1998'de Deh Deh Düldül'ü yaptım

Yılmaz Morgül önceki gün Etiler’deki Akmerkez’de görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Morgül, “İdo Tatlıses kıyafet sponsorum oldu. Bu yıl boyunca hem spor hem de klasik kostümlerimi o hazırlayacak. Metal çanta hastalığım var. Ayrıca İdo’nun ajansında bir uygulamaya girdim. Canlı yayında kazandığım hediyeleri bağışlıyorum” dedi. Sanatçı, gündüz kuşağı programı yapması için birçok yerden teklif aldığını söyledi:

“Birçok yerden partnerli program teklifi geliyor ama kabul etmiyorum. Çünkü donanımımda ve kültürümde bir kadın partner göremiyorum. Çok iddialı oldu bu ama gerçek bu.”



Hadise’ye laf attı

Yılmaz Morgül, Hadise’nin atlı klibinin ardından kendisinin de atla sahneye çıkması hakkında da esprili bir şekilde şunları söyledi: “Sahneye çıktığım yer at çiftliğiydi. Çok iyi biniciyimdir. Hadise’nin klibinde at sahnesi varmış, ben de ata özenmişim. Hadise’cim seni çok seviyorum ama 1998 yılında ‘Deh Deh Düldül’ albümünü ben yaptım.



Sonra Demet Akalın’ın eski tahtadan atın üstüne çıktığı fotoğrafları çıkarmışlar. Beni bir Demet atlı Hadise olayına karıştırdılar.”