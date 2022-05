Yılmaz Kunt Sevda Erginci'yi, Pınar Tartan Murat Ceylan'ı çabuk unuttu

Haberin Devamı

Yalnızlık kısa sürdü

Sevda Erginci’yle ilişkisini geçen hafta noktalayan Yılmaz Kunt, önceki gün Nişantaşı’nda manken Pınar Tartan’la görüntülendi.

Günü birlikte geçiren ikili, üç mekân değiştirdi. Son gittikleri mekânda gözlerden uzak bir yere oturan Kunt ve Tartan, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Pınar Tartan daha önce sunucu Murat Ceylan’la aşk yaşamıştı. (Sayit DURMAZ)

Ayasofya’da cuma namazı

FENERBAHÇE’de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, dün Ayasofya Camisi’ndeydi.

Haberin Devamı

Cuma namazını Ayasofya’da kılan Özil, camide çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak takipçilerine “Hayırlı cumalar” diledi. Instagram sayfasında 24.1 milyon takipçisi bulunan Özil’in paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ali için geri sayım

Oğlu Ali'ye kavuşmak için gün sayan Hande Soral, karnı burnunda poz verdi.

Soral, Instagram'da paylaştığı fotoğrafların altına 'Ali doğana kadar bu seri' notunu düştü.

Kendim söyledim, kendim kabul ettim

Oyuncu Şinasi Yurtsever, 2016 yılında Ferihan Kaya ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"Birlikte geçirdiğimiz güzel hayatın evlilik yıl dönümü bugün. Güzel karımla nice güzel yıllarımız olsun.Amin. Kendim söyledim kendim duamı kabul ettim..."

'Eğer hayatınızda Acun Abi varsa...'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Seven, Miami Heat'in maçını Acun Ilıcalı ile birlikte izledi.

Haberin Devamı

Cemal Can, birlikte yer aldıkları fotoğrafı "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir. " notuyla paylaştı.