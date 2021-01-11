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Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı
Yılmaz Erdoğan'ın spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında?
Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.
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