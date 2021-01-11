MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı
GeriMagazin Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 11.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı
Abone Olgoogle-news

Yılmaz Erdoğan'ın spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında?

Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle