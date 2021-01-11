Yılmaz Erdoğan'ın sevgilisi Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Birlikte sunmuşlardı

Yılmaz Erdoğan’dan 19 yaş küçük olan Damla Uğurtürk, 1986 Ankara doğumlu. Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Damla Uğurtürk, ekran projeleriyle tanınıyor. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.