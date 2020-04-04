Yılmaz Erdoğan’dan ‘İlaç’ şiiri
Yılmaz Erdoğan, korona günlerinde yazdığı “İlaç” adlı şiiri Twitter’da paylaştı. İşte Erdoğan’ın o dizeleri:
Zor günde birlik olmak aynı şeye inanmak ve aynı şeyi yapmaktır
Viral kıyamet gibi bir salgın ortamında sözün doğrusuna uymak ve evden çıkmamaktır
Küçük de olsa büyük de, dar da olsa geniş de evimiz tek yuvamız tek sığınağımızdır
Hele böylesi bir dönemde insanın evi gibisi yoktur
Bu koşullarda hâlâ işbaşı yapan, çalışmak zorunda olanlarımız, başta sağlık çalışanlarımız bizim kahramanlarımızdır
Yaptıkları unutulmayacaktır
Alkış ve dualarımız onlar içindir
Haydi hep birlikte ortak bir kararla davranalım
Bu badireyi en az zararla atlatalım
Bugünlerde birbirimize sarılamadığımızdan dolayı içimizde biriken sevgi ve şefkat ilacımız olacaktır inşallah
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