Yılmaz Erdoğan’dan ‘İlaç’ şiiri

Zor günde birlik olmak aynı şeye inanmak ve aynı şeyi yapmaktır

Viral kıyamet gibi bir salgın ortamında sözün doğrusuna uymak ve evden çıkmamaktır

Küçük de olsa büyük de, dar da olsa geniş de evimiz tek yuvamız tek sığınağımızdır

Hele böylesi bir dönemde insanın evi gibisi yoktur

Bu koşullarda hâlâ işbaşı yapan, çalışmak zorunda olanlarımız, başta sağlık çalışanlarımız bizim kahramanlarımızdır

Yaptıkları unutulmayacaktır

Alkış ve dualarımız onlar içindir

Haydi hep birlikte ortak bir kararla davranalım

Bu badireyi en az zararla atlatalım

Bugünlerde birbirimize sarılamadığımızdan dolayı içimizde biriken sevgi ve şefkat ilacımız olacaktır inşallah