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Arzu AKBAŞ ZOR
Haber Giriş: 11.01.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor!

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Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor!
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Yılmaz Erdoğan’ın geçen cuma Etiler’de birlikte görüntülendiği genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı. 5 ay önce Beşiktaş’ın ödül gecesinde birlikte sunuculuk yapan ikilinin bir süredir beraber olduğu öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan geçen cuma günü Etiler’de genç bir kadınla görüntülendi. Panikleyen ikili birbirinden uzaklaşırken, Erdoğan soru soran muhabiri “Tamam kaybol!” diyerek tersledi. Ünlü oyuncunun yanındaki maskeli genç kadının spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu ve ikilinin bir süredir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

ERDOĞAN’DAN 19 YAŞ KÜÇÜK

Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk arasında 19 yaş fark var. 1986, Ankara doğumlu Uğurtürk, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. NTV, TGRT, Kanal B ve TRT’de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, aynı zamanda LÖSEV gönüllüsü.
Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor

BEŞİKTAŞ GECESİNİ BİRLİKTE SUNDULAR

Beşiktaş Kulübü, “Bırakmam Seni” kampanyası kapsamında geçen ağustos ayında Vodafone Park’ta “Ödül Senin” gecesi düzenlemiş, organizasyonun sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk yapmıştı. Uğurtürk daha sonra ünlü oyuncuyu YouTube programında da ağırladı. İkilinin bu buluşmalar sırasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişki başladığı öğrenildi.

Yılmaz Erdoğan ve spiker Damla Uğurtürk aşk yaşıyor


 

 

 

 

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