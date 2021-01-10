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Haber Giriş: 10.01.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte
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Genç bir kadınla Etiler’de görüntülenen Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabire çok kızdı: “Kaybol!”

HEMEN UZAKLAŞTILAR

Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz cuma günü Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadınla ara sokaklarda yürürken objektife yansıdı. Aniden karşılarına çıkan muhabirler, ikiliyi panikletti. Erdoğan ve arkadaşı birbirinden hemen uzaklaştı.

Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

“TAMAM KAYBOL!”

Yılmaz Erdoğan, soru soran muhabiri “Tamam kaybol!” diyerek tersledi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirler tarafından takip edilmediklerinden emin olmak için de sık sık arkasını kontrol etti.
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

Yılmaz Erdoğan, objektifleri görünce arkadaşından uzaklaştı.
Yılmaz Erdoğan ve gizemli arkadaşı yürüyüşte

Gazetecilerin gittiğini sanan Yılmaz Erdoğan, birkaç dakika sonra arkadaşıyla yürüyüşüne devam etti.

 

 

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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