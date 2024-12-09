YÄ±llarÄ±nÄ± verdiÄŸi dizinin son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde aÄŸlayarak oynamÄ±ÅŸtÄ±... Åžimdi yapÄ±mcÄ±larÄ±n kapÄ±sÄ±nda... Bana da bir rol verin

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Â Tam 15 yÄ±ldÄ±r Blue Bloods adlÄ± dizide polis komiseri Frank Reagan karakterine hayat veren Tom Selleck, dizinin izlenme oranlarÄ± iyi olmasÄ±na raÄŸmen kanal yÃ¶netimi tarafÄ±ndan final kararÄ± verilmesine baÅŸÄ±ndan beri yÃ¼ksek sesle tepki gÃ¶steriyordu.

Hatta bu konuda yalnÄ±z da deÄŸildi. Rol arkadaÅŸlarÄ± Brigitte Moynahan, Donnie Wahlberg de konuk olduklarÄ± programlarda sÄ±k sÄ±k ekibin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± ne kadar Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± ifade ettiler.

Ama Blue Bloods'Ä±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanalÄ±n yÃ¶netimi bu konudaki kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi... Dizi bu ay iÃ§inde ekrana gelecek olan final bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle seyircisine veda edecek.

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DÄ°ZÄ°NÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NÄ° KABULLENMEKTE ZORLANDI

Bu durumu kabullenmekte en Ã§ok zorlanan kiÅŸi ise dizinin baÅŸrol oyuncusu Tom Selleck oldu.

79 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, sanki Ã¶z ailesi daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ gibi Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yakÄ±n Ã§evresinden hiÃ§ saklamadÄ±. Ama kendisini derin bir kedere boÄŸan bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±na ve tabii ki mesleÄŸine devam etmek konusunda kararlÄ±.

Daha Ã¶nce tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n yapÄ±mcÄ±larÄ± arayÄ±p kendisi iÃ§in bir proje bulmasÄ± konusunda yardÄ±m isteyen Tom Selleck'in adÄ± ÅŸimdi de bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ diziyle anÄ±lÄ±yor.

Kendisinin de aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Selleck, gÃ¶zÃ¼nÃ¼ son dÃ¶nemin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olan Yellowstone'a dikti.

'BELKÄ° BENÄ° DÃœÅžÃœNENLER VARDIR'

Selleck, Parade adlÄ± internet sitesine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Tekliflerin aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemem ama belki beni dÃ¼ÅŸÃ¼nen bazÄ± insanlar da vardÄ±r" diye konuÅŸtu.

Son dÃ¶nemin en Ã§ok sÃ¼kse yapan western tarzÄ± Yellowstone adlÄ± dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Taylor Sheridan'Ä±n bunlardan biri olmasÄ±nÄ±n kendisini memnun edeceÄŸini de saklamadÄ±.

BugÃ¼ne kadar western tarzÄ± altÄ± tane filmde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Selleck "Sheridan benim iÃ§in bir kovboy rolÃ¼ planlÄ±yorsa buna itiraz etmem" diye konuÅŸtu.

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Deneyimli oyuncu "Ä°yi bir western her zaman listemde. Yeniden at binmeyi Ã¶zledim" diyerek bu tÃ¼rden bir teklife de sÄ±cak bakacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.





YAÅžI 79 AMA EMEKLÄ° OLMAYA HAZIR DEÄžÄ°L

Tom Selleck, dizinin final yapacaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda ilk olarak yÄ±llar Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerek "Ã‡alÄ±ÅŸmam lazÄ±m. EÄŸer dizi biter de para kesilirse Ã§iftliÄŸimi satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" demiÅŸti.

Fakat sonradan gerÃ§eÄŸin bÃ¶yle olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YakÄ±n dostlarÄ± Selleck'in 80 yaÅŸÄ±na merdiven dayamasÄ±na raÄŸmen emekli olmaya hazÄ±r hissetmediÄŸini bu yÃ¼zden de dizinin bitmesine Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

1980'lere damgasÄ±nÄ± vuran Magnum dizisinden bu yana ve tabii ki ondan Ã¶nce de durmadan Ã§alÄ±ÅŸan ve iyi kazanan Selleck'in maddi sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti bu kaynaklar. OnlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Selleck'in asÄ±l korkusu Ã§alÄ±ÅŸamamaktÄ±.

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Deneyimli oyuncu Parade adlÄ± dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda da kendisine yÃ¶neltilen '5 yÄ±l boyunca her iki haftada bir Blue Bloods'Ä±n Ã§ekimi iÃ§in New York'a gidip geldiniz... Bunca zamandan sonra Ã§alÄ±ÅŸmadan okurmak nasÄ±m bir ÅŸey?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Blue Bloods'Ä±n final yapmasÄ±yla ilgili en Ã¶nemli ayrÄ±ntÄ± dizideki ailemden ayrÄ±lmaktÄ±. OnlarÄ±n hepsi benim arkadaÅŸlarÄ±m. Ekip arkadaÅŸlarÄ±mÄ± gÃ¶rmemeye alÄ±ÅŸmam zaman alacak."

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