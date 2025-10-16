Yılların sunucusu tüm kazancını bakımevine harcıyor: Lüks evini artık rüyasında bile göremeyecek: 'Beni getirip bu çöplüğe attılar'

Haberin Devamı

Bir de bunun tam tersi öyküler vardır... Bir şekilde çalışıp çabalayarak zirveye çıkan ama oradan çok hızlı bir şekilde aşağıya düşenlerdir bu tür öykülerin kahramanları.

İşte bunlardan biri de bir dönem ekranlarda sabah kuşağının yıldızı olan Wendy Williams...

Aslına bakılırsa onun öyküsü biraz da talihsizlikler sonucu böyle trajik bir çehreye büründü... Çünkü beklemediği bir yaşta sağlığı bozuldu Williams'ın.

ÇALIŞTI, ÇABALADI VE ZİRVEYE ÇIKTI... AMA ORADA KALAMADI

Önce radyoda yıldızını parlatan ardından TV'ye geçip hızlı bir yükseliş yaşayan Williams, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyor...

Kötü alışkanlıklarının bedenine zarar vermesi bir yana bir süredir de tıpkı Bruce Willis gibi afazi ve frontotemporal demans ile mücadele ediyor Williams.

Kendisi aslında testlerin sonucunun yanlış olmadığını, demansa yakalanmadığını ileri sürse de bir bakımevinde kilit altında tutuluyor Williams.

Tabii öyle "kilit altında" dediysek kenar köşe bir yerde değil... New York'ta lüks bir bakımevinde. Ama işin kilit kısmı kesinlikle doğru.

Çünkü Williams, kilitli kapılar ardında yaşamak zorunda. Üstelik dışarı çıkması gerektiğinde hem kurumun yönetiminden hem de vesayeti altında olduğu kişiden izin almak zorunda.

KALDIĞI YERİ 'ÇÖPLÜK' OLARAK TANIMLADI

Wendy Williams, The Cut adlı yayın organına telefonla bir röportaj verdi ve son üç yıldır olduğu gibi yine yaşam koşullarından şikayet etti..

Hafızasında sorun olan insanların kaldığı bölümde tutulan Williams'ın cep telefonu kullanması yasak. Ama sadece dışarıya arama yapabilen bir sabit telefon var. Williams da çeşitli yayın kuruluşlarına bu telefon aracılığıyla röportaj verebiliyor.

Bir süre önce kurumdan izin alarak dışarı çıkan Williams, durumundan yakın arkadaşı olan Max Tucci'ye de söz etti.

Tucci'nin anlattığına göre Williams kaldığı yeri "Zengin insanların büyükannelerini ya da büyükbabalarını getirip bıraktığı bir yer" diye tanımladı. Arkadaşının söylediğine göre Williams, her ne kadar lüks bir yerde kalsa da bulunduğu yer hakkında 'çöplük' dedi.

YILLARIN BİRİKİMİ BAKIMEVİNE VE VASİSİNE GİDİYOR: Bu arada anlatmak gereirse Williams'ın kaldığı bakımevinin aylığı yaklaşık 26 bin dolar... Ama Williams'ın sorumluluğu sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda vesayeti altında olduğu Sabrina Morrissey'in aylık 10 bin dolarlık ücretini de kendi kazancından ödemek zorunda. Bir başka deyişle Wendy Williams, yıllar yılı çalışıp didinip kazandıklarını rahat bir orta yaşlılık hayatı yaşamak yerine bu tip giderlere harcamak zorunda. Zaten bakımevinden çıkmak istemesinin nedenlerinden biri de bu.

'HİÇBİR ÖZGÜRLÜĞÜM YOK'

60 yaşındaki Williams, bir süre önce bir podcast yayınına konuk oldu ve orada yaşam koşullarını anlattı. Daha doğrusu sürdürdüğü hayattan şikayetlerini sıraladı.

Williams "Neredeyse hiçbir şey yapma özgürlüğüm yok" diye anlattı durumunu.

Sözlerini şöyle sürdürdü Williams: "Ben beşinci katta kalıyorum. Buraya 'hafıza ünitesi' diyorlar. Bu bölüm hiçbir şey hatırlamayan insanlar için. Burada yaşayanlarla tanıştım. Bir yıldır buradayım ve burası boğucu."

Bakımevinde kaldığı bölümün bu kısıtlı olanaklarına rağmen orada kalmak için aylık 18 bin dolar ödediğini ve bunun çok pahalı olduğunu sözlerine ekledi Williams.

Ünlü sunucu bu para karşılığında sahip olduklarını ise şöyle sıraladı: "Bir yatak odası, bir banyo ve bir de pencere."

ESKİ HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda annesinin böyle herkesten izole yaşamaktan dolayı çok acı çektiğini ve evine gitmek istediğini ifade etmişti.

Bu arada Williams'ın oğlu Kevin'in üniversite mezuniyetine katılmayı başardığını ve o gün mutluluk gözyaşları döktüğünü hatırlatalım.

Wendy Williams, podcast yayınında artık dışarı çıkmak istediğini buna hazır olduğunu da söyledi. Diğer yandan ailesi de onu vesayet altından kurtarmak için mücadele etmeye başladı.

Wendy Williams, bakımevinde kalmaktan da vesayet altında bulunmaktan da bıktığını gizlemedi. Durumunu da "Buradan çıkmaya hazırım. Burası çok boğucu, burası çok yalnız."

Bu arada Wendy Williams , şu anda hastalığı yüzünden bir odada yaşıyor ama bir dönem New York kentine tepeden bakan lüks bir çatı katı dairesinde güzel bir hayat sürüyordu.

Mali sorunları yüzünden bu evi elinden çıkarmak zorunda kaldı ünlü sunucu. Üstelik de aldığı fiyattan daha düşük bir miktara.

Williams'ın üç yatak odası, üç banyosu ve Hudson nehrini tepeden gören bir terası bile bulunan bu ev 3,75 milyon dolara satıldı. Ünlü sunucu burayı 2021 yılında 4.5 milyon dolara satın almıştı.

Williams'ın bir zamanlar lüks bir hayat sürdüğü tavandan tabana pencereleri sayesinde gün ışığına boğulan evinin satış işlemi bile vesayeti altında olduğu kişi tarafından yapıldı.