Yılların sunucusu şimdi kendisi haber oldu: Yaşlı annesi esrarengiz şekilde ortadan kayboldu: 'Ne olur onun için dua edin'

Haberin Devamı

Ailesinin kayıp kişi olarak ilan verdiği ve polise başvurduğu Nancy'den henüz hiçbir haber çıkmadı.



Nancy Guthrie'nin yaşadığı Pima County'in yerel güvenlik yetkilileri olayı soruşturmaya başladı. 84 yaşındaki kadının aniden ve şüpheli şekilde ortadan kaybolmasından sonra başlatılan soruşturma derinleştikçe bunun sıradan bir kayıp olmadığı görüşü de ağırlık kazanıyor.

84 yaşındaki Nancy Guthrie, Arizona'daki evinde yalnız yaşıyordu.

Önce güvenlik yetkilileri, Nancy'nin yaşadığı bölgeyi suç mahalli olarak belirledi. Sonra da ortaya yeni bir iddia atıldı.

Polisin teorisine göre Nancy, evinden kendi isteğiyle çıkıp ortadan kaybolmadı. Şimdi göz önüne alınan olasılık Nancy Guthrie'nin evinden kaçırılmış olduğu. Üstelik de uyuduğu sırada.

Haberin Devamı

KAÇIRILMIŞ YA DA REHİN ALINMIŞ OLABİLİR

Ünlü sunucu Savannah Guthrie, bütün çalışma planını iptal etti ve annesinin yalnız yaşarken kaybolduğu Arizona'nın yolunu tuttu.



Pima County Şerifi Chris Nanos, Nancy'nin kaybolmasıyla ilgili bütün olasılıkları değerlendirdiklerini belirtip "Bunlara olası bir kaçırılma ve rehin alınma da dahil" diye konuştu.

Nanos, CNN kanalına yaptığı açıklamada "80'li yaşlarının ortalarında, çeşitli rahatsızlıkları bulunan bir kadın 50 metre bile yürüyemezdi" dedi.

Mesleğinde 50 yıldan daha fazla tecrübesi olduğunu belirten Nanos, Nancy'nin kaçırıldığına dair bir duygusu olduğunu da belirtti.

Şerif "Olay yeriyle ilgili bana anlatılanlar, bunun sadece kayıp bir kişiden daha fazlası olduğuna inanmama neden oldu" diye konuştu.

Nanos, CNN'e yaptığı açıklamada, kadının hâlâ hayatta olmasını umduklarını ve "zamanın çok önemli olduğunu" söyledi.

EN SON CUMARTESİ GECESİ AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKTI VE SONRA KAYBOLDU

Haberin Devamı

Nancy Guthrie'nin en son geçtiğimiz cumartesi gecesi görüldüğü belirtildi. Onun sonrasında da bir daha kendisinden haber alınamadı.



Nancy Guthrie, geçtiğimiz pazar günü her zaman yaptığı gibi bölgesindeki kiliseye gitmeyince hakkında kayıp ilanı verildi. Ünlü sunucu Savannah Guthrie de apar topar annesinin yaşadığı Arizona'ya gitti.

Nancy'nin son olarak cumartesi gecesi saat 21:30 gibi ailesiyle birlikte dışarıda akşam yemeği yediği ve sonra Catalina Foothills'teki evine bırakıldığı belirtildi.

Bunun ardından da Nancy'den hiçbir haber alınamadı.

Sonrasında olaya el koyan güvenlik güçleri yaşlı kadının kaybolmasını bir suç olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Şerif Chris Nanos dün düzenlediği basın toplantısında "Olay yerini inceledik ve sonuçta Nancy'nin yaşadığı yerin gerçek bir suç mahalli olduğunu belirledik. Bulunması konusunda halkın yardımını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'EVİNDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMIŞ OLAMAZ'

Bölge şerifi Chris Nanos'a göre 50 yılda edindiği mesleki içgüdüleri kendisine ortada bir kaçırılma ya da rehin alınma olayı olduğunu gösteriyor.



Nanos, Nancy'nin evinden yalnız başına ayrılmadığını ve olayda belirgin bir şüphe olduğunu sözlerine ekledi.

Onun belirttiğine göre Nancy, fiziksel sınırlamaları olan bir kadındı ve bu durumda öylece ortadan kaybolması da mümkün değil.

Haberin Devamı

Ayrıca Nancy Guthrie'nin düzenli olarak hayatta kalmasına yardımcı olan ilaçlar kullandığı bunun da durumunu kritik bir hale getirdiği güvenlik güçlerinin düşüncesi.

'ANNEMİN BULUNMASI İÇİN DUA EDİN'

Nancy'nin düzenli olarak kullandığı bazı ilaçları olduğu ve bu yüzden durumunun kritik hale geldiği de belirtildi.



Ünlü sunucu Savannah Guthrie de bütün bu gelişmeler üzerine hemen annesinin yaşadığı Arizona'ya gitti. NBC'de yayınlanacak olarn 2026 Kış Olimpiyatları açılış törenini sunacak olan Guthrie, büyük olasılıkla bunu da iptal edecek.

Guthrie ailesi, Nancy için kayıp ilanı verdi. Şimdi de Savannah Guthrie dahil bütün aile Nancy'nin bir an önce bulunması için güvenlik güçleriyle işbirliğine girdi.

Haberin Devamı

Bu arada Savannah Guthrie de yaptığı bir sosyal medya paylaşımında annesi Nancy'nin inancı tam bir kadın olduğunu belirtip onun için dua istedi.