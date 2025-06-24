Yılların oyuncusunu böyle görmeye dayanamadı: 'Babanızın düştüğü hali ifşa etmeyin artık!'

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Mavi Ay(Moonlighthing) adlı diziyle yıldızını iyice parlattıktan sonra sayısız filmde kamera karşısına geçen Willis, 2022 yılından bu yana kariyerine veda etmiş durumda.

Bunun nedeni de ailesi tarafından önce afazi olarak açıklanan sonrasında da frontotemporal demans olduğu belirtilen hastalığı.

Bu süreçte hem Willis'in hem de ailesinin işi gerçekten zor.

Diğer yandan eski karısı Demi Moore, yeni karısı Emma Heming ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı onu bir sevgi çemberiyle sarıp sarmaladı.

Söylenenlere göre zaten çocukluğundan bu yana sorunlu olan konuşma yeteneğini giderek kaybeden Bruce Willis'in bu sevgiyi hissetmesi için elinden geleni yapıyor geniş ailesi.

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MUTLULUK TABLOLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORLAR

Hatta zaman zaman ailece kutladıkları önemli olaylarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Onların düşüncesine göre Willis'in hayranları ondan haber almak, durumunu bilmek istiyor.

Bu paylaşımların son örneklerinden birini de Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızı Tallulah Willis sergiledi.

Geçtiğimiz pazar günü büyükannesinin evine yaptıkları ziyarette babası Bruce Willis ile birlikte çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı Tallulah.

Ağırlıklı olarak da hayranları o çok sevdikleri yıldız oyuncuyu gördükleri için çok mutlu oldu.

'BABANIZ KIRILGAN... ONU BÖYLE İFŞA ETMEYİN'

Ama Willis'in ailesinin sürekli onunla ilgili paylaşımlar yapmasından daha doğrusu bir zamanların "ateş gibi" aksiyon yıldızının ne kadar kırılgan ve savunmasız olduğunu görmek istemeyen hayranları da vardı.

İşte bunlardan biri Tallulah Willis'in son paylaşımına bir eleştiri getirdi.

Bir takipçisi, 31 yaşındaki Tallulah'ya "Bence babanızı kamuoyuna bu kadar ifşa etmemelisiniz. O kırılgan. Ve bazı şeyler özel kalmalı. Bunları paylaşmak için ondan izin almadınız" diye yorum yaptı.

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Bunun üzerine Tallulah da daha önce de buna benzer eleştiriler aldıklarını hatırlatarak "Bunu duydum. Bir aile olarak bu tür paylaşımları yaparken kendi takdirimizi kullanıyoruz. Bugün bol bol gülümseme dolu harika bir gündü" diye yanıt verdi söz konusu takipçisine.

Ardından da satırlarını şöyle sürdürdü: "Bunu dünyaya göstermeye karar verdim. Çünkü onun herkes için ne anlama geldiğini biliyorum."

Tallulah Willis'İn bir takipçisi, ailenin Bruce Willis'in aslında biraz da gizli kalması gereken özel hayatını ifşa ettiğini ileri sürerek paylaşımları eleştirdi.





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BİRÇOK HAYRANI ONDAN HABER ALDIĞI İÇİN MUTLU

Her ne kadar bazı kullanıcılar Bruce Willis'i eski halinden eser bile kalmamış şekilde görmekten hoşlanmasa da gerçekten de ondan haber almak isteyenler de var belli ki.

Bunlardan biri Tallulah'ya "Teşekkürler güzel kız... Bu anları bizim görmemize izin vermeniz büyük cömertlik. Çünkü onu ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz" diye yorum yaptı.

Bir diğeri de "Bir baba olarak şunu söyleyeyim ki ona o şekilde sarılman paha biçilmez" diyerek görüşünü bildirdi.

Tallulah Willis'in takipçilerinden bir diğeri de, onun babasıyla olan özel anlarını paylaşmasını şöyle savundu: "Babanızın hastalığı ne olursa olsun ona duyduğunuz sevgiyi bize gösteriyorsunuz."

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Ayrıca Bruce Willis'in hayranları, ailesinin, onun aracılığıyla birçok başka insanın da mücadele ettiği frontotemporal demans konusunda halkı bilinçlendirip farkındalık yarattığını belirtti.