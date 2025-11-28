×
Yılların oyuncusundan acı itiraf: 'Her sabah korkuyla uyanıyorum'

Güncelleme Tarihi:

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 12:23

Kolay değil elbette... Hayatının neredeyse tamamına yakınını gösteri dünyası gibi gerilimin ve rekabetin çok yoğun yaşandığı bir ortamda geçirmek.... Başarılı başlayan bir kariyeri hep aynı düzeyde tutmaya çalışmak. Üstelik yaş ilerleyip geçen yıllar da insanın üzerinde böylesine yoğun izler bırakmışken...

Daha da ötesinde bakılıp iyi yetiştirilmesi gereken çocuklar varken... Bir evliliği ayakta tutmaya çalışırken.. Hepsine ek olarak oyunculuk dışında kurduğu iş için de  uğraşıp didinirken.

Kim olsa böyle bir yükün altından kalkması kolay olmaz...

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

HAYATININ ZOR BİR DÖNEMİNDEN GEÇİYOR
Hatta yıllarını verdiği mesleğinde hem adını hiç unutturmayıp hem de milyonlar kazanan Gwyneth Paltrow için bile!

Gencecik yaşında başladığı oyunculuk mesleğini büyük bir başarıyla sürdüren Gwyneth Paltrow, bir yandan da kurduğu marka için çabalıyor...

Diğer yanda Brad Falchuk ile kurduğu yuvası ve eski kocası Chris Martin'den dünyaya gelen çocukları var.

Görünüşe göre 53 yaşındaki Paltrow da hayatının zorlu bir döneminden geçiyor şu sıralarda.

Artık yakın çevresinden ve iş ortaklarından da gizlemediği bir şekilde ruh sağlığının kötüye gittiğini itiraf etti Paltrow.

Bu durum da başta ailesi olmak üzere herkesi büyük bir endişeye sevk etti.

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

RUH SAĞLIĞININ KÖTÜLEŞTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Markasının adını taşıyan Goop podcast yayınında da bu konuya değindi Paltrow. Anskiyetesinin giderek arttığını belirterek bunun hakkında da "Hayatımın hormonal bir evresiyle bağlantılı" diye konuştu.

Zaten uzun süredir ruhsal ve fiziksel sağlık ile yaşlanma gibi konularda konuşan Gwyneth Paltrow yaşadığı anksiyete ataklarının son iki yıldır şiddetlendiğini söyledi.

Her sabah uyanır uyanmaz korkuya kapıldığını, kalp çarpıntısı ve rahatsız edici düşüncelerin yakasını bırakmadığını itiraf etti Gwyneth Paltrow.

Yakınlarına bakılırsa yıldızın bu alışılmadık derecede açık itirafları hem ailesi arasında hem de iş ortakları arasında kelimenin tam anlamıyla büyük şok dalgaları yarattı.

Herkes bu anlattıklarının Paltrow'un ruh sağlığı üzerinde daha geniş çaplı olumsuz etkileri olmasından çekiniyor.

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

Paltrow, Chris Martin'den boşandıktan sonra ikinci evliliğini Brad Falchuk ile yaptı. Eski evliliğinden olan iki çocuğu ve Falchuk'un iki çocuğuyla ve tabii ki kocasıyla birlikte olduğunda kendini daha iyi hissettiğini de saklamıyor. 

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

 

KAMUOYU BASKISI ALTINDA YAŞAMAK ZOR
Paltrow'un "Hayatımda ilk kez bu kadar çok kaygı duyuyorum. Bu sadece hormonal değişikliklerin bir belirtisi" sözlerinden yola çıkanlar da yaşı gereği yıldızın menopoza girdiğini ve durumunun geçici olduğunu savunuyor.

Ama Gwyneth Paltrow'un bu konuda farklı bir itirafı daha var... Oyuncu Blythe Danner ile yapımcı Bruce Paltrow'un kızı olarak dünyaya gelen Paltrow, hayatının her döneminde yoğun bir kamuoyu baskısı altında yaşadığını da gizlemedi.

Üstelik hala bu duruma tam olarak da alışamadı ünlü yıldız.

Bu konuda da "İnsanların fikirlerini ve onun ardındaki enerjiyi hissediyorum ve bu da benim sinir sistemimi yıpratıyor" diye konuştu.

Yine kendi itirafına göre bu yaşına gelmesine rağmen bu durum onu her zamankinden çok daha fazla etkiliyor.

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

İKİ FARKLI TERAPİSTLE ÇALIŞIYOR
Paltrow'a yakın bir kaynak, onu yıllardır tanımasına rağmen daha önce hiç böyle görmediğini söyledi. Söz konusu kaynak "Bunalmış durumda, bitkin ve açıkça zorlanıyor" diye konuştu Paltrow hakkında.

Ailesinin de yıldızın bu ruh halinin bu kadar çabuk kötüleşmesinden endişe duyduğunu da gizlemedi.

Elbette Paltrow'un bu konuda aldığı önlemler de var. İki farklı terapistle çalışıyor. Kocası Brad Falchuk, eski kocası Chris Martin'den dünyaya gelen çocukları Apple ve Moses ile Falchuk'un eski evliliğinden doğan iki üvey çocuğuna kendisine destek olacakları konusundaki güveni tam.

Zaten "Aynı çatı altında olduğumuzda sakinleşiyorum" sözleri de bunun kanıtı.

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum

Paltrow, bir dönemin ünlü oyuncusu Blythe Danner ile yapımcı Bruce Paltrow'un kızı olarak dünyaya geldi. Bu durum da onun bütün hayatını kamuoyunun gözleri önünde yaşamasına neden oldu. Söylediğine göre bu duruma hala alışamadı ve üzerinde büyük bir baskı hissediyor.

Yılların oyuncusundan acı itiraf: Her sabah korkuyla uyanıyorum


Paltrow, bir dönem Brad Pitt ile nişanlanması ve ayrılmasıyla da çok konuşulmuştu.

