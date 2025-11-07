SarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi... ArtÄ±k hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶remiyorum

Haberin DevamÄ±

Ama milyonlarÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde bir kariyer sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri iÃ§in onlarÄ±n baÅŸÄ±na gelen bÃ¼tÃ¼n bu olumsuzluklar daha Ã§ok insanÄ±n kulaÄŸÄ±na gidiyor ve daha Ã§ok insan Ã¼zÃ¼lÃ¼yor.

TÄ±pkÄ± sinemanÄ±n emektar yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Judi Dench'e olduÄŸu gibi...Â

90 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼n 70 yÄ±lÄ±nÄ± kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iren Dench, daha Ã¶nce gÃ¶zlerindeki makula dejenerasyonu ya da sarÄ± nokta hastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶rme kaybÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu zaten.

Ama yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸini iyice burktu.

GÃ–RÃœÅžÃœNÃœ Ä°YÄ°CE KAYBETTÄ°

Ä°ngiltere'de kÃ¼ltÃ¼r sanat alanÄ±nda katkÄ± yapanlara verilen Dame unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yan Judi Dench, yÃ¶neticisi olduÄŸu Theatre Royal'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "ArtÄ±k gÃ¶remiyorum" dedi.

Judi Dench sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tiyatroya gitiÄŸimde gÃ¶remiyorum. Umutsuz durum."

YÄ±llarÄ±n oyuncusu kendisi gÃ¶remediÄŸi iÃ§in yanÄ±nda bulunan bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n olup bitenleri anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ oyuncu, tiyatroya gittiÄŸinde sahneyi, evde de televizyonu gÃ¶remediÄŸini anlattÄ±.Â

Judi Dench artÄ±k tiyatroya gittiÄŸinde sahneyi evde de televizyonu gÃ¶remediÄŸini sÃ¶yledi. Neredeyse hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶remez hale geldiÄŸini belirtti oyuncu.

Ä°LK KEZ 2012 YILINDA AÃ‡IKLAMIÅžTI

Judi Dench, aslÄ±nda bÃ¶yle bir sorunu olduÄŸunu ilk kez 2012 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ama geÃ§en zaman iÃ§inde sorun giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve Dench'in gÃ¶rme yetisi o zamandan bu yana epeyce azaldÄ±.

Ã–nceki yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada da Ã¶zellikle film setlerinde daha bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele vermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Dench.Â

Usta oyuncu o dÃ¶nemde gÃ¶rme yeteneÄŸi iyice azalsa da yine de mesleÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ± olduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.Â

SENARYO BÄ°LE OKUYAMAZ HALE GELDÄ°

Yine birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nceÂ Â Notebook'a verdiÄŸi rÃ¶portajda, artÄ±k kitap ya da dergi okuyamaz hale geldiÄŸini itiraf etti. Bu durum en Ã§ok da bir filmdeki rolÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±rken yani senaryo okurken kendisini zorluyor anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Dench "Uzun bir rolÃ¼m varsa bu benim durumumu daha fazla zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu konuda henÃ¼z bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulamadÄ±m."

Judi Dench, aslÄ±nda senaryolarÄ± okumasÄ± konusunda arkadaÅŸlarÄ±ndan yardÄ±m gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Fakat onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bir baÅŸka sorunu daha var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Dench'in fotografik hafÄ±zasÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼. Yani bazÄ± ÅŸeyleri hafÄ±zasÄ±nda tutabilmesi iÃ§in iyice gÃ¶rmesi gerekiyor.

Bu arada Dench'in durumunda makula dejenerasyonu onun tabaÄŸÄ±ndaki yiyecekleri gÃ¶rmesini de engelliyor.

Bir keresinde loÅŸ bir restorana gittiklerinde tabaÄŸÄ±ndaki yemeÄŸi yemek iÃ§in partneri David Mills'ten yardÄ±m istediÄŸini anlattÄ± Dench.

YEMEK YEMESÄ°NE PARTNERÄ° YARDIM ETTÄ°

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Mills, Dench'in tabaÄŸÄ±ndaki yiyecekleri bÄ±Ã§aÄŸÄ±yla kesti ve bir Ã§atala takarak onun yemesine yardÄ±m etti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n bu zorluklara raÄŸmen Judi Dench, yine de mesleÄŸine veda etmeyi hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor. Senaryo okumasÄ± konusunda ona yardÄ±m eden arkadaÅŸlarÄ± var. HafÄ±zasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in de bazÄ± destek vitaminler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamÄ±yor Judi Dench.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa makula dejenerasyonu her zaman tam bir kÃ¶rlÃ¼kle sonuÃ§lanmÄ±yor. Ama bu soruna sahip olanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± Ã§ok fazla zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu kiÅŸiler iÃ§in tanÄ±dÄ±klarÄ± insanlarÄ±n yÃ¼zlerini hatÄ±rlamak bile Ã§ok zor bir hale gelebiliyor.Â

MAKULA DEJENERASYONU NEDÄ°R?

Makula, gözün arkasÄ±nda yer alan ve detaylarÄ± görmeyi saÄŸlayan bölge. Bu bölge sayesinde okuyabilirsiniz ya da iÄŸneden ipliÄŸi geçirebilirsiniz. Makula iyi çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nda bulanÄ±k ve karanlÄ±k görme gibi ÅŸikayetler ortaya çÄ±kar. Makula dejenerasyonu, merkezi görmeyi etkilese de yanlardan görmeyi bozmaz. ÖrneÄŸin duvardaki saat görülebilir ancak kiÅŸi saatin kaç olduÄŸunu iyi göremeyebilir. Makula dejenerasyonu olan hastalar, kendi baÅŸlarÄ±na yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürebilir. Ancak rahatça okuyup yazamaz ya da televizyon izleyemez.

TÄ°YATRO SAHNESÄ°NDEN SÄ°NEMAYA

Judi Dench; 9 AralÄ±k 1934 tarihinde Ä°ngiltere'de Heworth'ta dÃ¼nyaya geldi. Tam adÄ±yla Judit Olivia Dench olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an oyuncu doktor bir baba ile ev hanÄ±mÄ± bir annenin kÄ±zÄ±ydÄ±.

York kentinde Mount Okulu'nda okuyan Dench, Central School of Speech and Drama'da eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

1957 yÄ±lÄ±nda Old Vic Tiyatrosu'nda profesyonel yaÅŸama baÅŸladÄ±. Tiyatro sahnesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda Wililam shakespeare oyunlarÄ±nda rol aldÄ±. Daha sonra da sinemaya geÃ§ti.

Judi Dench bugÃ¼ne kadar sayÄ±sÄ±z filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi. AralarÄ±nda Oscar, AltÄ±n KÃ¼re, Tony ve BAFTA'nÄ±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da tiyatro ve sinema Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

