Yılların emeğini nişan olarak göğsünde taşıyacak… Baba yüreği ise kan ağlıyor… En özel günleri zehir oldu

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En sonunda da, 50’nci yaşını kutladıktan kısa bir süre sonra büyük bir hevesle beklediği mükafatına kavuşmuş oldu.

David Beckham’dan bahsederken artık isminin başına “Sir” unvanı eklenecek. Çünkü İngiltere Kralı Charles geçtiğimiz gün doğum günü kutlamaları kapsamında bir grup vatandaşına kraliyet onurlarının en büyüğünü bahşetti.

Ve ülkelerine farklı alanlarda hizmet ettikleri için yüksek kraliyet nişanları alan bu isimlerin arasında David Beckham da vardı. Ve ünlü yıldız artık şövalyelik onuruyla donatılmış oldu.

David Beckham aslında daha önce de kraliyet nişanı almış, Kraliçe Elizabeth eliyle yakasına bu büyük onur iliştirilmişti. Yıldız ismin geçtiğimiz gün taktığı nişan ise bu unvanlar arasında en yükseği ve ona Sir denmesini sağlayacak en üst mertebe…

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Bu büyük günü uzun süredir beklediği bilinen David Beckham çok gururlansa da mutluluğun üzerine düşen bir gölge var… Hem de uzun süredir.

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları ilk göz ağrıları Brooklyn Beckham anne ve babasıyla bütün iletişimi koparmış ve ailesine sırt çevirmiş durumda.

İlk başta erkek kardeşi Romeo ile küsen, bunun da iki kardeşler de sevgili olmuş olan Kim Turnbull yüzünden yaşandığı düşünülen Brooklyn Bechkam bir anda anne babası ve diğer kardeşleriyle de görüşmeyi bırakmıştı.

Hatta son dedikodulara göre ona ulaşmaya çalışan anne ve babası David ve Victoria Beckham’a haber yollayarak artık bundan vazgeçmelerini ve isteseler de onlarla görüşmeyeceğini duyurmuştu.

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Önce kraliyet nişanı takan sonra da Babalar Günü’nü buruk şekilde kutlayan David Beckham için en özle paylaşım 26 yıllık eşi Victoria Beckham’dan geldi.

David Beckham’ın dört çocuğuyla geçmişten bugüne çekilmiş mutlu aile pozlarından bir demeti peş peşe sıralayan Victoria Beckham eşine “En iyi babaya mutlu Babalar Günü! Sen her zaman sevgiyle öncülük ediyorsun ve dört güzel çocuğumuz da bunun bir yansıması. Hepimiz seni çok seviyoruz!!” diye seslendi.

Küs olmalarına rağmen David ve Brooklyn Beckham’ın yan yana birçok pozunu paylaşan Victoria Beckham tüm çocuklarının Instagram profillerini de paylaşıma ekledi.

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Ve sanki Brooklyn de babasına Babalar Günü kutlaması yapmış gibi oldu.

Victoria ve David Beckham böylece son günlerde pek çok kez yaptıkları gibi yine oğullarına barışmak için zeytin dalı uzatmış oldu.

Brooklyn Beckham’ın buna bir karşılık verip vermeyeceği de Beckham ailesi tarafından merakla beklenmeye başladı.

Brooklyn Beckham’ın ailesine sırt çevirmesi ve onlarla bütün bağını koparmasının ardında 2022’de evlendiği eşi Nicola Peltz’İn olduğu düşünülüyor.

Evlendiklerinden beri karısının güdümünde yaşıyormuş gibi görünen Brooklyn Beckham adeta o ne derse yapıyor ve Nicola Peltz’in sözünden çıkmıyor.

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Düğün günlerinde kayınvalidesi Victoria Beckham'la kavga ettiği söylenen Nicola Peltz baştan beri Beckham ailesine mesafeli ve sevgisiz gözükürken iki kardeş Brooklyn ve Romeo Beckham arasındaki kavgayı fırsat bilerek Brooklyn'i annesi Victoria ve babası David'den koparmayı başarmış gibi görünüyor...