Yılları geri sarmak isterken fazla ileri gitti... Gençlik tutkusunun hazin sonu.. '10 yaş daha büyük görünüyorsun'

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Belli bir yaşa gelen herkes bilir ki insan fiziksel olarak avantajlı olmasa bile gençliğin kendine özgü bir tazeliği ve güzelliği var.

İlerleyen yıllarda istediğiniz kadar makyaj yapın, istediğiniz kadar kendinize bakın, arzu ederseniz bütün paranızı estetik kliniklere yatırın bir daha asla geri gelmeyecek bir güzellik o.

Buna inanmayan kendi gençlik fotoğraflarına baksın lütfen... Büyük olasılıkla "Ne karar da güzelmişim "diyecektir.

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Ama işte tazeliğin getirdiği o güzellik uçup gidiyor yıllarla birlikte. Buna direnmek de boşuna!

ESKİ YÜZLERİNİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Bunu en iyi bilenler de gösteri dünyasının yıldızları zaten...

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İşte bu yüzden de şöhretleri arttıkça estetik ve kozmetik uygulamalara daha fazla para yatırıyorlar. Amaçları gençliği ve güzelliği korumak.

Diğer yandan işin "acı" gerçeği de var. O gençlik gitti mi gider... Kimi zaman estetik dokunuşlar bu durumu biraz yavaşlatsa da sonuç her zaman yüz güldürmüyor.

GENÇLEŞMEK İSTERKEN DAHA OLGUN GÖRÜNMEYE BAŞLADILAR:Bunun birkaç örneği de moda dünyasında yaşandı zaten. Günümüzde çok da ileri bir yaş sayılmayacak bir döneme 40'larına gelen bazı ünlü modeller yüzlerine çeşitli uygulamalar yaptırdı. Amaçları da güzelliklerini korumak ve biraz daha genç görünmekti. Ama sonuç pek de öyle olmadı... Söz konusu modeller bırakın zamanda geri gitmeyi sanki 10 yaş birden aldılar.





KİMSE GERÇEKTEN O OLDUĞUNA İNANAMADI

Bunlardan biri Brezilyalı model Izabel Goulart.

41 yaşındaki Goulart, geçen ay Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktığında kimse onu tanıyamadı.

Çünkü herkesin hafızasına kazındığı yüzünün yerinde yeller esiyordu... O kırmızı halıda görülen kadın da öyle yüzüne bakılmayacak biri değildi. Ama Izabel Goulart ile uzaktan yakından da ilgisi yoktu.

Çünkü geçirdiği estetik uygulamalar onu kelimenin tam anlamıyla bambaşka birine çevirmişti...

Bu yüzden de birçok kişi onunla ilgili olarak "Belki gençleşmek istedi. Ama tam tersine daha olgun bir görünüme büründü" yorumunu yaptı.

41 yaşındaki Izabel Goulart, büyük olasılıkla yüzüne hiç estetik dokunuş yaptırmasaydı kendi doğallığı içinde gayet güzel yaş alacaktı. Estetikli halini gören hayranları onun olduğundan en az 10 yaş daha büyük göründüğünü ileri sürdü.

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DEFİLENİN SAHNE ARKASI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Buna benzer bir örnek de geçen yıl yapılan Victoria's Secret defilesinde yaşandı. Defilenin sahne arkasından paylaşılan fotoğraflarda ismi çok iyi bilinen ama yüzü yabancı olan bir model vardı...

38 yaşındaki Namibyalı model Behati Prinsloo idi bu model.



Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile evli olan üç çocuk annesi Prinsloo, o karelerde o kadar bambaşka görünüyordu ki.

O yabancı yüzlü kadının gerçekten de Behati olduğuna ancak onu podyumda salınarak yürürken görenler inandı.

Behati Prinsloo daha 38 yaşında. Ama Victoria's Secret defilesinde estetikli yüzü bir de makyajsız görününce kimse onu tanımadı. Ancak makyajı yapılıp güzel kıyafetler içinde podyuma çıkınca herkes onun Prinsloo olduğuna inandı.

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GÖRÜNTÜSÜ ŞOKE ETMİŞTİ

Izabel Goulart ile Behati Prinsloo, daha yeni geçirdikleri estetik yüzünden herkesi şaşırttı.

Ama onlardan birkaç yıl önce Adriana Lima'yı katıldığı bir galada görenler donup kalmıştı.

O gün galada görülen kadının yüzü estetik uygulamalar yüzünden o kadar şişmiş, kaşları ve gözleri o kadar çekik hale gelmişti ki hayranları Adriana'nın o güzel yüzünün bu son haline çok üzüldü.

Adriana Lima'nın yüzü o zamandan bu yana değişti. Yine eski haline yakın.

Ama geçen ay Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında göründüğü kadarıyla o da 2023 yılındaki kadar abartılı değilse de yine de estetik yaptırmaktan vazgeçmemişti.

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44 yaşındaki Lima, geçen ay Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya çıktı. Yüzü üç yıl önceki kadar şiş değildi. Yine de sanki o çok bilinen yüz hatları gitmiş yerine yeni hatlar gelmiş gibiydi.





Lima'nın gençlik yıllarındaki görüntüsü.