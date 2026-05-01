Nicedir söylentiler söylentileri kovalıyordu... Son kararını açıkladı: Yetti... Benden bu kadar!

Eğer evlenmişlerse boşanma söylentileri gelir. Hiç niyetleri bile yokken yeni bir çocuk istedikleri söylenir.

Bazen de sağlıklarıyla ilgili söylentiler yayılır kulaktan kulağa.

Tıpkı George Clooney'e olduğu gibi.

BİR YANDA BOŞANMA, DİĞER YANDA DEMANS SÖYLENTİSİ

Hollywood'un ak saçlı yakışıklısı Clooney'in karısı Amal Clooney ile anlaşamadığı ve boşanacağı söylentileri yıllardır konuşuluyor.

İkiz çocukları olan mutlu çift, bırakın boşanmayı ABD'den Fransa'ya geçip orada yerleşik hayat kurdu. Zaten gittikleri her yerde de aşk tablosu sergiliyorlar.

Ama ünlü çiftin yuvası üzerinde dolaşan dedikodular bununla da bitmedi.

64 yaşındaki yıldızın demansın ilk belirtilerini gösterdiği bile ileri sürüldü. Belki kendisi bunlara gülüp geçti ama hayranları üzüldü.

Rol aldığı Broadwoy oyununda bazı replikleri hatırlamakta zorlandığı, kariyerinin tehlikeye gireceği bile konuşuldu.





'ARTIK KARİYER PEŞİNDE KOŞMUYORUM'

Sonunda George Clooney ile karısı Amal Clooney, geçen hafta düzenlenen 51'nci Chaplin Ödülleri gala gecesinde ortaya çıktı. Hem Amal hem de kendisi gayet formda ve gayet mutlu görünüyordu.

Üstelik Clooney o gece hayatıyla ilgili aldığı önemli bir kararı açıkladı.

Yakında 65 yaşına girecek olan Clooney, kırmızı halıda ayaküstü verdiği röportajda artık kariyer peşinde koşmayacağını, kendisini daha fazla mutlu edecek faaliyetlere yöneleceğini söyledi.

KARISIYLA BİRLİKTE KURDUĞU VAKIF İÇİN ÇALIŞACAK

Kurucusu olduğu Clooney Foundation For Justice (Clooney Adalet Vakfı) için daha fazla zaman ayıracağını vurguladı yıldız oyuncu. Yeri gelmişken bu vakfı da uluslararası alanda tanınmış bir avukat olan karısı Amal ile birlikte kurduklarını hatırlatalım.

Clooney, bunun yanı sıra Los Angeles'ta bulunan Roybal Film ve Televizyon Okulu'yla ortak çalışmalar yapacağını da sözlerine ekledi.

George Clooney, "Artık kariyer peşinde koşmuyorum. Bu yüzden de daha fazla tatmin edici olduğuna inandığım şeylerle ilgileneceğim" dedi. Bu durum Clooney'in sinemadan tamamen koptuğu anlamına da gelmiyor. Eğer iyi bir rol gelirse onu oynamayı da kabul edeceğini belirtmeden geçmedi.

500 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR: Saçını film ve dizi setlerinde ağartan Clooney, artık kariyeri için çırpınıp durmaya "Yeter, benden bu kadar" dedi... Bu arada Clooney'in bütün bu yıllar boyunca 500 milyon dolarlık bir servet edindiğini de not düşelim. Belli ki oyuncu, 65 yaşından sonra karısı ve çocuklarıyla hayatın tadını çıkarıp gerçekten yapmak istediği şeyleri yapacak.

Yıllarını oyunculuğa veren sonra yapımcı ve yönetmen olarak da sinema sanatına emeği geçen Clooney, kariyerindeki en önemli dönüm noktasını ER adlı TV dizisiyle yaptı. Ama onun öncesinde de aralarında Facts of Life'ın da bulunduğu birçok komedi dizisinde oynadı. Sonra sinemaya geçti ve adını Hollywood'un yıldızları arasına yazdırdı.

FRANSIZ VATANDAŞI OLDULAR

George ve Amal Clooney, 8 yaşındaki ikizleri Ella ve Alexander'ı Hollywood'un karmaşasından uzakta büyütmek için Fransa'daki çiftliklerinde yaşamaya başladılar.

Daha da ötesinde çift Fransız vatandaşlığı da aldı. Bu arada George Clooney'in ABD vatandaşlığından çıkmadığını, karısı Amal'ın da yine İngiliz vatandaşı olmayı sürdürdüğünü hatırlatalım.

Aslına bakılırsa Clooney, çiftin zaten Fransa'ya hiç yabancı değil. Çiftin, ABD, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Fransa'da da evleri bulunuyor.





