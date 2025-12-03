Yıllardır polisiye dizilerde oynuyordu… 65 yaşındaki usta oyuncu gerçekten polis olacak!

Haberin Devamı

Televizyon dizilerinde kırk yıl boyunca polis rolü yapan, birçok polisiye dizinin aranan karakter oyuncusu olarak ünlenen usta aktör Jerry O'Donnell gerçek bir polis memuru olmaya karar verdi.

Brooklyn doğumlu aktör-komedyen daha önce The Young and the Restless'ın 18 bölümünde, Mad Men'in dört bölümünde, The Bold and the Beautiful'ın üç bölümünde ve NYPD Blue'nun üç bölümünde rol aldı.

Bunun dışında da birçok polisiye dizide oynayan, kariyeri boyunca üzerine sık sık polis üniforması geçiren 65 yaşındaki O'Donnell, Kuzey Carolina'daki Asheville Polis Departmanı'nda polis olmak için eğitim görmeye başladı.

Haberin Devamı

Birimin son 20-30 yılda eğittiği en yaşlı eleman olan Jerry O'Donnell gerçekçi bir şekilde teşkilatta sadece beş yıllık bir kariyer yapmayı planlıyor.

O'Donnell, polislik eğitimindeki sınıf arkadaşlarının oynadığı dizilerden esinlenerek kendisine takma isimlerle seslendiklerini ve bir yandan polislik öğrenirken bir yandan da çok eğlendiğini söylüyor.

Sıkı bir fitness eğitiminden geçtiklerini söyleyen ünlü oyuncu bol bol otoparklarda koştuklarını, sürekli egzersiz yaptıklarını, sürekli squat yapıp şınav çekerek form tuttuklarını anlattı.

Jerry O'Donnell daha önce de, 1979-1983 yılları arasında ABD Ordusu'nun 82. Hava İndirme Tümeni'nde takım lideri çavuş olarak görev yapmış, sonra oyuncu olmuştu.

Yaşadığı şehre hizmet etmek için bu yola girdiğini söyleyen Jerry O'Donnell hâlâ eski günlerden antrenmanlı olduğu için kendini şanslı hissediyor.

O'Donnell, Temel Kolluk Kuvvetleri Eğitimi'nin yaklaşık yarısını tamamladı ve ocak ortasında eyalet sınavını geçmesi durumunda 30 Ocak'ta mezun olup mart ayında yemin edecek.

Haberin Devamı

Eski bir barmen olan usta aktörün polis memuruyken oyunculuk yapması yasak olacak.