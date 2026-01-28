Yıllardır özlemini çektiği şey meğer buymuş… Babalık içini sıcacık yaptı: Gel hadi evlenelim, bir çocuğumuz daha olsun!

Haberin Devamı

Onu tanımayanlar bile adını Kim Kardashian’la yaşadığı aşk sayesinde öğrenmişti. Pete Davidson, Kanye West’ten boşanır boşanmaz kollarına koşan Kim Kardashian’ın boşanma sonrası üzüntülerini koynunda unuttuğu isim olmuştu.

Pete Davidson’ın adı daha sonra ünlü model Emily Ratajkowski’yle anıldı. Sonra da hayatına hep peş peşe farklı isimler girdi. Pete Davidson’ın gönül defterinde bu iki ismin dışında Ariana Grande, Kate Beckinsale ve Madelyn Cline'a kadar birçok yıldız var…

Ünlü oyuncu ve komedyen Pete Davidson en sonunda gönlünün sultanını buldu ve baba oldu.

Pete Davidson ve kız arkadaşı ünlü model Elsie Hewitt geçen ay kızlarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Pete Davidson verdiği son röportajda kız arkadaşı Elsie Hewitt ile ailelerini genişletmeye hazır olduklarını söyleyerek kızlarına mutlaka bir kardeş istediklerini açıkladı.

29 yaşındaki ünlü model de daha şimdiden bir tane daha çocuk sahibi olmayı düşündüklerine inanamadığını “Bu fikir şu anda tamamen çılgınca geliyor. Doğum süreci çok çılgınca, ama gerçekleştiğinde çok güçlendirici” sözleriyle anlattı.

“Kızımızın abla olma fikrini çok seviyoruz” diyen çift “Bir tane daha çocuk yapma ve kızımıza bir kardeş verme fikrimiz var. Doğduklarında çok küçükler ve çok hızlı büyüyorlar. Bu çılgınca.” diyorlar.

Ünlü yıldız Pete Davidson “Bebeğin ilk üç ayı, onu hayatta tutmakla geçiyor” diyor ve “Zaten, bir tane daha yapacağız diye düşünüyoruz.” sözleriyle ikinci bebeği çoktan akıllarına koyduklarının ipucunu vermiş oldu.

Çifte evlenip bir futbol takımını dolduracak kadar çocuk sahibi olup olmayacakları sorulduğunda da Pete Davidson “Evet, bunların hepsini yapacağız.” diye cevap verdi.

Pete Davidson ve Elsie Hewitt’in aşk yaşadığı geçen yılın mart ayında ünlü oyuncu “Daha önce çıktığım herkesten çok farklı biriyle görüşüyorum” deyince ortaya çıkmıştı.

Çift mayıs ayında aynı evde yaşamaya başladı ve iki ay sonra da Elsie Hewitt hamile olduğunu duyurdu.

Çiftin ilk çocukları olan kızları Scottie Aralık 2025’te dünyaya geldi. Bebeğin adı, Pete Davidson'ın 11 Eylül 2001 terör saldırılarında hayatını kaybeden itfaiyeci babası Scott'a tatlı bir göndermeydi.

Pete Davidson kız arkadaşının hamile olduğu ortaya çıkmadan bir süre önce verdiği röportajda baba olmayı çok arzu ettiğini, aileye çok önem verdiğini ve bunun hayalini kurduğunu söylemişti.

“Ben kesinlikle bir aile adamıyım. En sevdiğim şey — ki henüz başaramadım — bir çocuk sahibi olmak” diyen Davidson “Babalık benim bu hayatta oynamak istediğim en büyük rol” sözleriyle artık kendini hazır hissettiğini itiraf etmişti.

Pete Davidson’ın babası Scott Davidson bir itfaiyeciydi ve 11 Eylül saldırılarında görev yaparken hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu babasını trajik şekilde kaybettiğinde 7 yaşındaydı ve babasına duyduğu hasret onu bir gün iyi bir baba olmak konusunda teşvik etmişti…