Yıllardır 'örnek koca' olarak gösteriliyor... İhanet hakkını evlenmeden önce kullanmış!

Bu da nedensiz değil elbette.

Nice badireler atlattıktan sonra evlendiği karısıyla 2001 yılından bu yana aynı yastığa baş koyuyor. Bu sürede şu anda 20'li yaşlarında olan iki erkek evlat yetiştirdi ünlü çift.

Daha da ötesinde erken kaybettiği ilk karısının çocuklarına da babalık yaptı. Onun göremediği torunlarını büyüttü ünlü oyuncu.

Böyle bakıldığı zaman da gerçek anlamda iyi bir aile babası zaten... Onunla aynı filmde çalışan, aynı sette bulunan bütün kadınlar ağız birliği etmiş gibi "Onu gördükten sonra aşka ve erkeklere olan inancımız arttı" diyor.

Ama kimse kusursuz değil... Çünkü ünlü oyuncu son birkaç gündür bir ihanet iddiasının başrolünde yer alıyor.

FLÖRT DÖNEMİNDE İHANET İDDİASI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü, Pierce Brosnan…

Keely Shaye Smith ile 2001 yılından bu yana evli olan 72 yaşındaki Brosnan'ın geçmişiyle ilgili şaşırtan bir iddia konuşuluyor son günlerde.

Bu iddiaya göre Brosnan, her ne kadar evlendikten sonra karısından başkasını gözü görmese de onunla ilişkisinin ilk dönemlerinde başka bir kadınla bir kaçamak yapmış.

Bir başka deyişle "ihanet hakkını evlilikten önce" kullanmış.

Bu çarpıcı iddiayı ortaya atan kişi ise bir radyo programına telefonla bağlanıp "Ben Pierce Brosnan ile birlikte oldum" diyen bir kadın.

Gerçek adını söylemeyen, kendini "Claire" olarak tanıtan Avustralyalı kadının anlattığına göre Pierce Brosnan ile bir film setinde tanıştılar.

KARISINA HER ZAMAN SADIK OLDUĞUNU SAVUNDU

Now FM adlı radyo kanalının Late Drive with Ben, Liam & Belle adlı programına bağlanan "Claire" yıllar önce İrlandalı oyuncu Brosnan ile romantik bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Onun anlatımına bakılırsa Brosnan ile Claire, birlikte çalıştıkları bir filmin setinde tanıştı. Zaten çok kısa sürede de birbirlerine yakınlık duymaya başladılar.

"Aslına bakılırsa ben James Bond ile birlikte oldum" dedi. Claire, bu ilişkinin zamanlamasının biraz karışık olduğunu da ima etti.

Onun programda ileri sürdüğüne göre ilişkileri, Brosnan'ın şu anda evli olduğu karısı Keely Shaye Smith'in flört etmeye başladığı ilk dönemde yaşandı.

Onun iddiasına bakılırsa Brosnan, o sırada Keely ile evli değildi ama romantik ilişkileri başlamıştı.

Bu iddialar elbette Pierce Brosnan'ın kulağına da gitti. Ünlü oyuncu, Claire adlı bu kadının iddiasının yalan olduğunu belirtip başından beri Keely Shaye Smith'e sadık olduğunu savundu.

KARISINI, ONA SADIK OLDUĞUNA İKNA ETTİ

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 1994 yılında tanıştılar. Düğünü sürekli erteledikten sonra 2001 yılında evlendiler.

Çiftin bu evliliğinden 28 yaşında Dylan va 24 yaşında Paris adında iki tane erkek evladı bulunuyor.

Bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra Brosnan'a yakın kaynaklara göre Keely de rahatsız oldu.

Ünlü çifte yakın bir kaynak Radar adlı internet sitesine "Doğal olarak endişeye kapıldı. Bu iddiayı ortaya atan kişi herkes olabilir. Ama sonuç olarak Pierce, karısına o kadınla birlikte olduysa bile bunun onunla flört etmeye başlamadan önce olduğu konusunda Keely'yi ikna etti" diye konuştu.

Yine de kaynaklara bakılırsa Pierce Brosnan daha önce de buna benzer iddialarla karşılaştı. Ama yine de karısına ne kadar sadık olduğunu her seferinde kanıtladı.

Yine bu kaynaklara bakılırsa Kelly, Pierce Brosnan'ın sırtını yasladığı bir kaya. Üstelik Brosnan, söz konusu olan karısını korumak olduğunda her şeyi göze almaya da hazır.

HER FIRSATTA ONA OLAN AŞKINI İLAN EDİYOR

Diğer yandan Brosnan, 1995 yılında yani Kelly Shaye Smith ile romantik ilişkisinin ilk dönemlerinde James Bond filminin bir halkası olan Golden Eye'ın tanıtımı için Avustralya'da bulunmuştu.

Aslına bakılırsa Pierce Brosnan, bugüne kadar nasıl da örnek bir eş olduğunu ve karısını gerçekten sevdiğini defalarca kanıtladı...

Bir dönem aşırı kilo alan Keely Shaye Smith'e eleştiriler yönelince "Onun her kıvrımına aşığım. Bana gösterdiği sevgiye layık olmaya çalışıyorum" diyerek karısının kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Brosnan, "kahverengi gözlü kızım" dediği karısı hakkında " Onun canlılığını, tutkusunu seviyorum. Onsuz yaşayamam. Kelly bana baktğında gücümü kaybediyorum" diye de konuştu.