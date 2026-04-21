Yıllardır MS hastalığıyla boğuşuyor… Hastaneye yatan ünlü oyuncudan haber geldi

Basına yansıyan haberlerde Christina Applegate’in acil şekilde hastaneye kaldırıldığı ve yakınlarının başında dua ettiği söylenince ünlü oyuncunun ölüm döşeğinde olduğu iddiaları endişeye yol açtı.

Christina Applegate, MS hastalığıyla verdiği mücadele sürerken hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktıktan sonra, endişeli hayranlarına yürekten bir teşekkür mesajı iletti.

Hastaneye yeni yatmadığı, mart sonundan beri hastanede olduğu anlaşılan ünlü oyuncu evine geçip geçmediğini açıklamadı. Ancak yeşilliklere bakan açık bir pencerenin önüne konmuş son anı kitabı "You with the Sad Eyes" ve bir kahve fincanının göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

54 yaşındaki Applegate, 2021 yılında kronik otoimmün hastalığı teşhisini duyurmuş ve yakın zamanda hastalığın onu yatağa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Şu anki yerini açıklamasa da, Instagram'da, son anı kitabı "You with the Sad Eyes"ın bir kopyasının üzerinde duran bir kahve fincanının fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına "Sevgi ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" diye yazan ünlü oyuncu hayranlarına mesajını "Sağlık sorunları benim için sürekli bir durum, ama ben güçlü bir kadınım ve her geçen gün daha da güçleniyor ve iyileşiyorum. Sağlığıma odaklanmak için bir an ara veriyorum, ama yakında daha fazla şey söylemek için geri döneceğim." sözleriyle bitirdi.

Christina Applegate’in mesajı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulurken binlerce kişi onun paylaşımının altına geçmiş olsun dileklerini yazdı.

Applegate, MS hastalığına yakalandıktan sonra yaşadıklarını hep dürüstçe anlatmış ve hastalığın şişe açmak veya tuvalete gitmek gibi basit işleri bile yapmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini daha önce açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından "Çok acı verici, çok zor ve çok garip" diyerek hayatının her günü karnında "bıçaklar" olduğunu itiraf eden ünlü oyuncu bir süredir yataktan çıkamayacak hale geldiğini söylemiş, en çok kızını okula götüremediği için üzüldüğünü de anlatmıştı.

2021’de MS’e yakalanan Christina Applegate daha önce meme kanserini atlatmış ve risk taşıdığı için yumurtalıkları da geçirdiği operasyonla alınmıştı.