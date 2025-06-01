Yıllardır milyonları güldürüyor… Ünlü komedyen bu kez üzdü: Hastalıklarımı araştırınca öleceğim sanıyorum

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Oysa bir yandan da ünlüler dünyasını en sivri dilli ve yaptığı sert açıklamalarla kimi kesimlerden tepki çeken ismi.

Yine de yeteneği ve kıvrak zekasıyla bu tartışmalardan sıyrılmayı başarıyor.

63 yaşındaki ünlü komedyen Ricky Gervais, uzun yıllara yayılan kariyerinde gösterdiği başarılarla meşhur Hollywood Walk of Fame’de yani Şöhretler Kaldırımı’ndaki yerini de sonunda aldı.

Yakın dostları ve dile kolay tam 43 yıldır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Jane Fallon’un da katıldığı törende neşeli görünen ve hayranlarıyla bol bol fotoğraflar çektiren Ricky Gervais yaptığı açıklamalarla ise hayranlarını üzdü.

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63 yaşındaki komedyen, bu hafta başında Jimmy Kimmel’ın talk şovuna katıldı ve ilerleyen yaşıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Ricky Gervais yaşlanmakla ilgili endişelerini samimiyetle paylaşırken yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak ne zaman Google’dan arama yapsa “ölmek üzere” olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Yaşlandığını “her gün hatırladığını” itiraf eden Gervais, şu anda sağlığının “olabileceği en iyi durumda” olduğunu söyledi ancak bunun her geçen gün kötüye gideceğinin de farkında olduğunu ekledi.

“Yaşınız ilerledikçe her şey biraz daha yavaş, ağrılar daha fazla” diyen ünlü komedyen sabahları kimi zaman bacaklarının onu artık zorlamaya başladığını da itiraf etti.

Ricky Gervais vücudunda yeni bir ağrı hissettiğinde sık sık semptomlarını Google'da aradığını ve çeşitli hastalıklar hakkında okuduktan sonra “ölmek üzere” olduğunu düşündüğünü açıkladı.

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“Uyanıyorum ve ‘Oh, bir şişlik ya da ağrı var’ diyorum ve sevgilim Jane'e gidip ‘Sence bu ne olabilir?’ diye soruyorum” diyen Ricky Gervais Jane Fallon’un kendisine doktora gitmesinin söylediğini anlatıyor.

Doktora gitmekten de ciddi bir şeyle karşılaşabileceği için çekinen Gervais durumunu kendi kendine araştırdığında da ciddi bir hastalığı olduğunu düşünüp korkmaya başlıyor.

Yıllardır milyonları güldüren ve sahne şovlarındaki umursamaz tavırlarıyla tanınan Ricky Gervais’in yaşının ilerleyip böyle korkulara kapılmış olması hayranlarını üzdü… Ancak ünl şovmen içine düştüğü bu durumla ilgili şaka yapıp kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi.

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The Office ve Extras gibi sitcom’ların yazarı ve başrol oyuncusu olan Ricky Gervais en son After Life adındaki dizisiyle hayranlarını hem güldürmüş hem de hüzünlendirip ağlatmıştı.

Ricky Gervais adından en çok da 2010, 2011, 2012, 2016 ve 2020’de Altın Küre ödül törenlerini sunduğunda ve geceye katılan Hollywood yıldızları hakkında hepsinin yüzüne karşı yaptığı şakalarla bahsettirmişti.