Yıllardır kurduğu annelik hayali sonunda gerçek oldu… Ünlü şarkıcı 44 yaşında oğlunu kucağına aldı!

Atomic Kitten grubunun üyesi ünlü şarkıcı Liz McClarnon, en sonunda hayallerine kavuştu ve oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik sevinci yaşadı.

SÜRPRİZ EVLİLİĞİNİ GİZLİ TUTMUŞTU

Ünlü şarkıcı 2023’te sürpriz bir evlilik yapmış ve kocasının kimliğini de uzun süre gizli tutmuştu.

Gençlik yıllarından beri annelik hayali kuran ancak sağlık sorunları yüzünden bu hayali gerçek olmayan Liz McClarnon 40 yaşından sonra evlenip yuvasını kurmuş ve bir çocuk sahibi olmak için yeniden harekete geçmişti.

Liz McClarnon doğum yaptığını ve anne olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

DOĞUM ERKEN OLDU AMA BEBEK SAĞLIKLI

Atomic Kitten grubunun yıldızı, "erken ve korkutucu" bir doğum ve yıllarca süren "acı dolu tüp bebek" tedavisinin ardından eşi Peter Cho ile ilk çocuğunu kucağına aldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı bu sabah saatlerinde Instagram'dan hastane yatağında başparmağını havaya kaldırdığı bir fotoğraf paylaştı ve "Küçük adam erken doğdu. Başlangıçta biraz korkutucuydu ama sonunda her şey yolunda gitti” diyerek oğlunun dünyaya geldiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Liz McClarnon yaklaşık yirmi yıl boyunca çocuk sahibi olmak için mücadele ettikten ve evlendikten sonra tüp bebek tedavisine yöneldikten sonra mayıs ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

EVLENİR EVLENMEZ TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRMEYE BAŞLADI

Liz ve eşi Peter dört yıl önce tanıştılar ve tanıştıktan kısa bir süre sonra tüp bebek yolculuklarına başladılar. Çift 2023'te üç kez tüp bebek denemelerinden başarısız sonuç almıştı.

Bu da yetmezmiş gibi Liz McClarnon ertesi yıl iki kez hamile kalmayı başardı ancak ne yazık ki iki hamileliğinde de düşük yaptı.

Hamile olduğunu açıkladıktan sonra ekrana çıkıp yaşadığı zorlu yolculuğu gözyaşlarıyla anlatan Liz McClarnon programda bir oğlu olacağını da müjdelemişti.

2023'te evlenen Liz ve Peter, mutlu hamilelik haberini geçen mayıs ayında duygusal bir Instagram klibi aracılığıyla duyurdular. Bu tatlı klipte Liz, karnını göstermek için arkasını dönmeden önce bir parkta, bankta otururken görülüyordu.

HAMİLELİK HABERİNİ BİR VİDEO ÇEKEREK DUYURMUŞTU

Videoda şöyle dedi: "Sizden bir sır saklıyordum ve sosyal medyadan uzak duruyordum çünkü bazen gülümsemek zordu. Ama yıllarca süren, bazen oldukça acı verici tüp bebek tedavileri ve karanlık zamanlardan sonra hamileyim! Sanki dünya bize verilmiş gibi hissediyoruz."

Ünlü şarkıcı videosunda "Burada olduğumuza inanamıyorum. Birçok kişi benim yaşadıklarımı ve hatta daha kötülerini yaşadı. Tüp bebek tedavisi ve bu kadar umuttan sonra yaşanan kayıpla başa çıkmamda yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok büyük destekler gördüm. Ve benim durumumda olanlara da umut aşılamak istiyorum.” demişti.

Liz, Haziran 2023'te Peter Cho ile evlendi, ancak geçen yıl ilk evlilik yıldönümlerini kutlayana kadar takipçilerine kimliğini açıklamadı. Ünlü şarkıcı eşinin güneş ışığında çekilmiş bir fotoğrafının yanına “Bilin bakalım ne oldu?! Mükemmel eşimle bir yıldır evliyim, seni seviyorum Peter Cho!” yazdı.

16 YIL ÖNCE ANNE OLMAK İSTEDİ, YILLARCA BÜYÜK ACILAR YAŞADI

Ünlü şarkıcı 2009’da hayati tehlike yaratabilen dış gebelik şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ancak Fallop tüplerinden bazılarının birbirine yapıştığı ortaya çıkmıştı.

O yıl bir röportajın ortasındayken aniden başının aşırı derecede döndüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Baygınlık geçiren McClarnon o anda “Yemek yemeyi unuttuğum ve iki şekerli çay içerek hayatta kaldığım için sık sık baygınlık geçiriyorum” demişti.

Döllenmiş bir yumurtanın rahim dışında, çoğunlukla Fallop tüplerinde gelişmesi olarak da bilinen dış gebelik genellikle karın ağrısı ve düzensiz kanamaya neden olur. Bu durum zamanında fark edilmezse de tüpler patlayabilir ve ölümcül olabilecek büyük bir kan kaybına neden olabilir.

Anne olmayı çok isteyen ve yaşadıklarından sonra derin bir bunalıma düşen ünlü şarkıcı daha sonra kaybettiği bu bebeği doğurabilmeyi çok istediğini söylemişti.

Acil şekilde ameliyata alınan Liz McClarnon bu kez de aslında dış gebelik yaşamadığını tüplerinin birbirine yapıştığını öğrenmişti.

EVLAT EDİNMEYE DE SICAK BAKIYOR

Bu da kısırlığa yol açabilecek çok büyük bir problemdi ve gerçekten de ünlü şarkıcı ilerleyen yıllarda ne kadar uğraşsa da hamile kalmayı başaramamıştı.

Ünlü şarkıcı artık annelik hayaline kavuşmuş olsa da gelecekte evlat edinmeyi de düşüneceğini açıkladı ve "Ben de evlat edinmeye açığım çünkü bunun harika olduğunu düşünüyorum. Sevilmeye ihtiyacı olan bir çocuğun var olması ve bunu ona verebilmeniz fikrini seviyorum." dedi.