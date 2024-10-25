Yıllardır kanserle savaşan oyuncu ölüme meydan okudu… ‘Her şey kızımı gelin ederken koluna girebilmek içindi’

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Uzun saçları ve sakalları, gülümsemesini hiç eksiltmediği yüzüyle tanınan ve çocuk yaştan beri kameraların önünde olan Jeff Bridges, Hollywood’un bir başka efsane ismi Lloyd Bridges’in oğlu. Ağabeyi Beau Bridges de en az kendisi kadar ünlü bir Hollywood yıldızı. Big Lebowski'de unutlmaz "Dude" karakteriyle hafızalara kazınan Jeff Bridges 2020'den beri kanserle savaşıyordu

SİNEMANIN YAŞAYAN EFSANESİ

Big Lebowski filmiyle sinema tarihine geçmiş olsa da uzun kariyeri büyük başarıla dolu olan Jeff Bridges, Oscar’a tam 7 kez aday olmuş ve bir kez de En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ulaşmayı başarmıştı.

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İlerleyen yaşına rağmen mesleğinden hiç kopmayan usta aktörün başrolünü oynadığı sevilen dizi Old Man’in 2. sezon finali yakın zamanda yayınlanmıştı. Hayranları 74 yaşındaki efsane oyuncuyu yeni sezonda bir kez daha ekranlarda görmek için şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı… Artık tümörü küçülen ve hastalığı atlatan Jeff Bridges bir ara artık savaşmaktan vazgeçtiğini, ölmeye hazır olduğunu söyleyip hayranlarını üzmüştü

YILLARDIR KANSERLE SAVAŞIYOR

Bir yandan arı gibi çalışsa da 2020’de, koronavirüs pandemisinin başlarında lenfomaya yani lenf kanserine yakalanmış ve iyileşebilmek için zorlu bir mücadeleye girişmişti. Kemoterapi gördüğü süreçte bağışıklık sistemi iyice zayıflayan usta aktör Covid’e de yakalanmış ve “Covid-19 kanserden de beter” demişti.





"ÖLMEYE HAZIRDIM"

Karnına ortaya çıkan tümör alındıktan sonra ağır tedavilerden geçen Jeff Bridges artık ölüme yaklaştığını düşünmeye başlayıp kendini kaçınılmaz sona hazırlayan usta oyuncu tedavi sürecinde "ölümle dans ettiğini" ve "gitmeye hazır" olduğunu hissederek "teslimiyet moduna" girdiğini itiraf etmişti.

Jeff Bridges'in hayata tutunmasının en baş sebebi 47 yıllık karısı Susan Geston, üç kızı ve torunları oldu

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Ancak Bridges hher şeyden vazgeçmek üzereyken oyuncu Covid-19'u atlatan insanlardan alınan kanın kullanılmasını içeren plazma tedavisinin yardımıyla sonunda iyileşti. Vücudundaki tümör artık küçülen ve doktor kontrolünde olmasına rağmen sağlığına kavuşan Bridges dizisinin 2. sezonu çekip çekemeyeceğinden emin bile değildi.

Onu ölüme teslim olmaktan alıkoyan ve kanserle savaşıp yenmek için ayakta tutan şey ise üç kızından en küçüğünün düğününü görebilmekti…





EN KÜÇÜK KIZININ GELİN OLDUĞUNU GÖREBİLMEK İÇİN DAYANDI

“Kızımın düğününde onun koluna girebilmek ve onu damadıma kendim götürebilmek benim için her şeyden önemliydi” diyen Jeff Bridges, bunu başarabilmek için yorgun bedenini güçlendirmek zorundaydı.

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O BÜYÜK GÜN İÇİN AYLARCA UĞRAŞTI

Bu yüzden de düğünden önceki aylar boyunca fizik tedavi görmüş, ayakta sağlam durabilmek için çok çalışmıştı. Bunu da başardı Jeff Bridges… Üç kızının en küçüğünü gelinlikleri içinde gördü, en mutlu gününde yanında oldu ve deyim yerindeyse dünyalar onun oldu… Jeff Bridges aylarca fizik tedavi gördü, adeta yürümeyi yeniden öğrendi... Ve hep hayal ettiği gibi kızını kendi elleriyle gelin etti (Fotoğraf: McKenzie Smith for Tanya Menoni)

DOKTORU “SAVAŞMALISIN” DİYORDU… “HERKES ÖLÜR… BEN DE ÖLEBİLİRİM”

Usta aktör hayatının o en korkunç günlerini yaşarken artık pes etmiş, gördüğü tedavilere rağmen artık kansere yenileceğinden emin olmuştu. “Doktorum 'Savaşmalısın Jeff' diyordu. Hastalıkla savaşmıyorsun. Diren’ diyen usta aktör “Teslimiyet modundaydım, sadece 'Herkes ölür. Ben de ölebilirim” demişti.

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Sonra yaşadıklarını ise bu teslimiyetin içinden tüm bu yoğun sevgi ortaya çıktı ve belki de hayatta kalmamı sağlayan şey buydu, bilmiyorum. Ama savaşmakla pek alakam yoktu, daha çok teslim olmak gibi bir şeydi” diye anlatıyor…





EN BÜYÜK MUTLULUĞU KARISI VE ÜÇ KIZIYLA YAŞADI

“Hastayken, sadece The Old Man'e geri dönemeyeceğimi düşünmekle kalmadım, nalları dikebileceğimi de düşündüm. Ama oldu, başardım ve geri döndüm” diyor Bridges…

Usta aktör kansere yakalandığını paylaştığı bu fotoğrafla duyurmuştu...

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Bridges, 1975’te Rancho Deluxe adlı filmin setinde garson olarak çalışan Susan Geston’la 1997’de evlendi. Hollywood’un en uzun soluklu ve mutlu evliliklerinden birine sahip olan çiftin 43, 41 ve 39 yaşında Isabelle, Jessica and Hayley adında üç kızları ve iki de torunları var…