YÄ±llardÄ±r kalbinde neler biriktirmiÅŸ HiÃ§ kimse sevgimi anlamadÄ±, hiÃ§ kimse beni ciddiye almadÄ±

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Elbette kimseye benzemeyen gÃ¼zelliÄŸinin ve her ne kadar kendisi artÄ±k pek sevmese de Jon Voight gibi Hollywood'un bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran bir oyuncunun kÄ±zÄ± olmasÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± oldu kariyerinde yÃ¼kselirken. Ama o bÃ¼tÃ¼n bunlara sÄ±rtÄ±nÄ± yaslamadan yÄ±llar boyunca Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abaladÄ±.

Son yÄ±llarda sadece filmlerde oynamakla yetinmeyip kamera arkasÄ±na geÃ§ip yÃ¶netmenlik de yaptÄ±.Â

Hatta kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce The Outsiders adlÄ± Ã¼nlÃ¼ bir eseri tiyatro sahnesine koydu...

KÄ±sacasÄ± 49 yaÅŸÄ±ndaki Angelina Jolie, Ã§ocuk yaÅŸta baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyeri boyuncu sinema ve tiyatronun farklÄ± kademelerinde yer aldÄ±.

'KÄ°MSE BENÄ° OYUNCU OLARAK CÄ°DDÄ°YE ALMADI'

Ama kendisinin bu konuda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var.. Bunu da konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda ilk kez aÃ§Ä±kladÄ±.

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+MesleÄŸini tutkuyla sevmesine raÄŸmen kimsenin bunu anlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÄ±llar boyunca kimsenin kendisini bir oyuncu olarak ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Kariyerinin en iddialÄ± rollerinden birini Ã¼stlendiÄŸi Maria adlÄ± film ile bu yÄ±l AltÄ±n KÃ¼re adayÄ± olan, Oscar'a da aday olmasÄ± hatta kazanmasÄ± bile Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Jolie belli ki bÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen oyuncu olarak yeterince takdir gÃ¶rmediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde.

Radio Times adlÄ± programÄ± konuk olan Angelina Jolie, opera sahnelerine damgasÄ±nÄ± vuran soprano Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria adlÄ± film hakkÄ±nda konuÅŸtu.

'BU BÄ°R MEYDAN OKUMA'

BÃ¶ylesine derinlikli ve sanat tarihine damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸ bir karaktere hayat vermenin "meydan okuma" olduÄŸunu belirtti Jolie.

Bu tanÄ±mlamayÄ± yapmadan Ã¶nce de Maria adlÄ± filme kadar bir oyuncu olarak hiÃ§ ciddiye alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± hissine sahip olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Angelina Jolie'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Maria Callas'Ä± canlandÄ±rmak Ã¶yle hafife alÄ±nacak bir iÅŸ deÄŸildi. Bu konuda "Bir sanatÃ§Ä± olarak korktuÄŸunuz, yapabileceÄŸinize emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸeyleri Ã¼stlenmek istersiniz" dedi.

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RolÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±rken Maria Ã‡allas ile yapÄ±lmÄ±ÅŸ rÃ¶portajlarÄ± izlediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi Jolie. O rÃ¶portajlarda dikkatini Ã§eken nokta da Callas'Ä±n sanatÄ±yla ilgili derinlikli konuÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±.

Bu noktada kendisini de iÅŸin iÃ§ine katarak ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Jolie: "Maria Callas ciddiye alÄ±nÄ±yordu. Kimse benim iÃ§in bunu yapmadÄ±."

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OPERA ESERÄ° SESLENDÄ°RMEYÄ° DE Ã–ÄžRENDÄ°Â

Angelina Jolie yÃ¶netmenliÄŸini, Neruda, Jackie, Spencer gibi biyografik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan Åžilili yÃ¶netmen Pablo Larrain'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan film iÃ§in ÅŸan dersleri de aldÄ±.

Hatta filmin opera sahnelerinde Callas ve Jolie'nin sesleri teknolojinin yardÄ±mÄ±yla bir araya getirildi.

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Jolie, opera eseri seslendirmenin bir tÃ¼r terapi olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Ãœstelik bunu herkese tavsiye etti. "Ä°nsanlar hayatlarÄ±nda bir ÅŸeyler yaÅŸadÄ±klarÄ±nda, bu bedenlerinde depolanÄ±r. Midenize girer ve duruÅŸunuz deÄŸiÅŸir. Ama opera sÃ¶ylemek iÃ§in tÃ¼m bu parÃ§alarÄ±n kilidini aÃ§manÄ±z gerekir" sÃ¶zleriyle durumu ifade etti yÄ±ldÄ±z.

Jolie'nin filmdeki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan biri de Haluk Bilginer... Usta oyuncu, Callas'Ä±n bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± Onassis'i canlandÄ±rdÄ±.





Ä°LK KEZ 15 YAÅžINDA SAHNEYE Ã‡IKTI

Callas 2 AralÄ±k 1923'te Yunan gÃ¶Ã§meni bir ailenin kÄ±zÄ± olarak New York'ta dÃ¼nyaya geldi. AsÄ±l adÄ± Anna Maria Cecilia Kalogeropoulos olan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n ailesi soyadlarÄ±nÄ± Callas olarak deÄŸiÅŸtirdi. 9 yaÅŸÄ±nda piyona derslerine baÅŸlayan Callas, 1937'de ebeveyni boÅŸanÄ±nca annesi ve ablasÄ±yla birlikte Yunanistan'a geri dÃ¶ndÃ¼.

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Maria Callas sahneye ilk olarak 15 yaÅŸÄ±nda Cavalleria Rusticana operasÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. O sÄ±rada Atina'da devlet konservatuarlarÄ± 16 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kleri almÄ±yor olsa da yeteneÄŸi sayesinde Callas okula kabul edildi.

O dÃ¶nemde Ä°spanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun Ã¶ÄŸrencisi olan Maria Callas, okulun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda ilk Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. Callas'Ä±n kariyerinde yÃ¼kseliÅŸi hÄ±zlÄ± oldu.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± bitince Callas da ani bir kararla babasÄ±nÄ± aramak iÃ§in ABD'ye dÃ¶ndÃ¼. Sonra onun iÃ§in Ä°talya'da Metropolitan OperasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. Callas, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ eserde baÅŸrol Ã¼stlenerek opera dÃ¼nyasÄ±nda zirveye yÃ¼kseldi. Bu baÅŸarÄ±sÄ± La Divina unvanÄ±nÄ± almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

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AÅžKI ONA MUTLULUK GETÄ°RMEDÄ°

Callas her ne kadar kariyerinde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olsa da Ã¶zel hayatÄ± iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla doluydu. Ä°lk evliliÄŸini 1949 ile 1959 arasÄ±nda menajerliÄŸini de Ã¼stlenen ve kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k olan Giovanni Battista Menehgini ile yaptÄ±.

1957 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nemin en gÃ¶zde zenginlerinden biri olan Aristotle Onassis ile tanÄ±ÅŸmasÄ± bu evliliÄŸin sonunu getirdi.

Onassis ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan iki yÄ±l sonra onun uÄŸruna kocasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±. Hatta aÅŸkÄ± iÃ§in sahneye bile veda etti. Ancak Onassis ile birlikteliÄŸi ona mutluluk getirmedi. Onassis onu terk ederek Jackie Kennedy ile evlendi.

BÃœYÃœK AÅžKI ZAYIF KADINLARI SEVDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N KÄ°LO VERMEYE Ã‡ALIÅžTI

Ancak sahip olduÄŸu doÄŸal Ã§ekicilik Maria Callas'Ä± da cezbediyordu. Onassis, zayÄ±f kadÄ±nlarÄ± seviyordu ve hayatÄ± boyunca kilo sorunu yaÅŸayan Maria Callas da onu memnun etmek iÃ§in Ã§ok hÄ±zlÄ± bir diyet uygulayarak zayÄ±f kalma hedefine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Maria Callas, uÄŸruna bunca zahmete girdiÄŸi Aristotle Onassis tarafÄ±ndan sarsÄ±cÄ± bir biÃ§imde terk edildi. Onassis, Callas ile evlenmeye yanaÅŸmadÄ±. Onun yerine bir suikasta kurban giden eski ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin dul eÅŸi Jackie ile evlendi. Bu Maria Callas iÃ§in kelimenin tam anlamÄ±yla bir yÄ±kÄ±m oldu.

Maria Callas, belki de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kilo nedeniyle kendini baskÄ± altÄ±nda hisseden ilk mensuplarÄ±ndan biri olduÄŸunu sÃ¶ylesek yanÄ±lmÄ±ÅŸ olmayÄ±z.

HayatÄ± boyunca kilosunu korumakta zorlanan ve bu yÃ¼zden aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler alan Maria Callas, bu sorundan kurtulmak iÃ§in dudak uÃ§uklatan bir yÃ¶ntem de uygulamÄ±ÅŸtÄ±.

KÃœLLERÄ° EGE DENÄ°ZÄ°NE SAVRULDU:1962 yÄ±lÄ±nda tekrar sahneye dÃ¶nen Callas, her ne kadar kendisini baÅŸka bir kadÄ±n iÃ§in terk etse de Onassis'in aÅŸkÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kalbinden sÃ¶kÃ¼p atamadÄ±. Hatta onun 1975'teki Ã¶lÃ¼mÃ¼ Callas iÃ§in son derece sarsÄ±cÄ± oldu. Maria Callas, 18 EylÃ¼l 1977'de henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±ndayken bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. NaaÅŸÄ± yakÄ±ldÄ±ktan sonra kÃ¼lleri Ege denizine savruldu. Sembolik mezarÄ± ise Paris'teki Pere Lachaie MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda bulunuyor.

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