Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

Haberin Devamı

Hayatını sadece sanatına değil yaşadığı toprakların huzuru ve barışına da adamıştı. Savaşların bitmesi, masumların artık ölmemesi için şarkılar söyledi, Filistin’de sadece bugün değil yıllardır yaşanan şiddetin son bulması için sesini yükseltti.

Yaşı ilerlemeye başladıkça göz önünden çekildi, giderek daha az ortalıkta görünmeye başladı, sonra da inzivaya çekildi.

Lübnanlı efsane şarkıcı Feyruz inzivadan çok acı bir sebeple, oğlu Ziyad Rahbani’yi toprağa vermek için çıktı.

Haberin Devamı

Feyruz’un oğlu olmakla kalmayıp söylediği unutulmaz şarkıcların da bestecisi olan Ziyad Rahbani 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ziyad Rahbani’nin hayatını kaybetmesi üzerine Lübnan'da devletin zirvesi taziye mesajları yayınlarken hayranları da cenazesine akın etti.

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sonbaharda 90 yaşına basacak olan Feyruz yıllar sonra oğlunun cenazesine katılmak için ortaya çıktı. Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'ye veda etmek için kızı Rima ile Bikfeyya'daki Rikad el-Seyyide Kilisesi'ne geldi.

Acısı yüzünden okunan Feyruz’un cenazedeki görüntüleri onu yıllardır görmeyen hayranları tarafından sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Oğlunun tabutunu karşılayan Feyruz ayakta zor durdu, geride kalan tek evladı, kızı Rima’ya yaslanarak cenaze töreni boyunca dik durmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Sanat hayatını borçlu olduğu, şarkılarını yazan ve besteleyen oğlu Feyruz için bir evlattan çok ötedeydi.

Feyruz oğlunun cenazesinde konuşma yapmadı. Ancak basına yansıyan haberlere göre cenaze öncesinde yanındakilere güçlükle kısa bir açıklama yaptı ve “O sadece oğlum değildi, benim sesimdi. Onun melodileriyle nefes alıyordum” diyebildi…