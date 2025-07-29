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Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

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#Feyruz#Ziyad Rahbani#Lübnan
Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 09:51

Çok az rastlanan güzellikteki sesi, söylediği şarkılardaki derin hüzün, güçlü duruşu ve güzelliğiyle ünü yaşadığı ülkeyi aşıp dünyayı sarmıştı. Lübnan’dan çıkıp gelen bu unutulmaz şarkıların sesi, ruhu oldu, yaşayan bir efsaneye dönüştü.

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Hayatını sadece sanatına değil yaşadığı toprakların huzuru ve barışına da adamıştı. Savaşların bitmesi, masumların artık ölmemesi için şarkılar söyledi, Filistin’de sadece bugün değil yıllardır yaşanan şiddetin son bulması için sesini yükseltti.

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

Yaşı ilerlemeye başladıkça göz önünden çekildi, giderek daha az ortalıkta görünmeye başladı, sonra da inzivaya çekildi.

Lübnanlı efsane şarkıcı Feyruz inzivadan çok acı bir sebeple, oğlu Ziyad Rahbani’yi toprağa vermek için çıktı.

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

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Feyruz’un oğlu olmakla kalmayıp söylediği unutulmaz şarkıcların da bestecisi olan Ziyad Rahbani 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ziyad Rahbani’nin hayatını kaybetmesi üzerine Lübnan'da devletin zirvesi taziye mesajları yayınlarken hayranları da cenazesine akın etti.

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

Annesi Feyruz için birçok müzikal eser yazan ve besteleyen Rahbani'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Sonbaharda 90 yaşına basacak olan Feyruz yıllar sonra oğlunun cenazesine katılmak için ortaya çıktı. Feyruz, oğlu Ziyad Rahbani'ye veda etmek için kızı Rima ile Bikfeyya'daki Rikad el-Seyyide Kilisesi'ne geldi.

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

Acısı yüzünden okunan Feyruz’un cenazedeki görüntüleri onu yıllardır görmeyen hayranları tarafından sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Oğlunun tabutunu karşılayan Feyruz ayakta zor durdu, geride kalan tek evladı, kızı Rima’ya yaslanarak cenaze töreni boyunca dik durmaya çalıştı.

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

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Sanat hayatını borçlu olduğu, şarkılarını yazan ve besteleyen oğlu Feyruz için bir evlattan çok ötedeydi.

Feyruz oğlunun cenazesinde konuşma yapmadı. Ancak basına yansıyan haberlere göre cenaze öncesinde yanındakilere güçlükle kısa bir açıklama yaptı ve “O sadece oğlum değildi, benim sesimdi. Onun melodileriyle nefes alıyordum” diyebildi…

Yıllardır inzivada yaşıyordu… Efsane şarkıcının büyük acısı… Oğlunu elleriyle toprağa verdi

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#Feyruz#Ziyad Rahbani#Lübnan

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