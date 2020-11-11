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Haber Giriş: 11.11.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim
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Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan anlaşması sonrası başta Başkent Bakü olmak üzere tüm kentlerde Azerbaycan halkı sokaklara döküldü.

Şarkıcı Doğuş'un gazeteci eşi Xosqedem Hidayetgizi, sevince ortak olarak o anları görüntüledi. Hidayetgizi "Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" dedi. Bakü sokaklarına dökülen vatandaşların sokağa döküldüğü anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çektirip konuşan Xosqedem Hidayetgizi, "Zafer günümüzü kutluyoruz. Yıllardır düşman topraklarımızı işgal etti. Bu uğurda çok şehit verdik. Bu topraklar uğrunda nelerimizi yitirdik. Kötü günler artık arkada kaldı. Azerbaycan'ın zaferini kutluyoruz. Ben artık şehrime, köyüme gideceğim. Yıllardır görmediğim köyüme gideceğim" ifadelerini kullandı.

 

 

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Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
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