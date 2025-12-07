×
Yıllardır çiftliğinde atları ve eşekleriyle yaşıyor… Ünlü sunucu kararını çoktan vermiş: Ölünce beni onların yanına gömün!

Yıllardır çiftliğinde atları ve eşekleriyle yaşıyor… Ünlü sunucu kararını çoktan vermiş: Ölünce beni onların yanına gömün
Televizyon ekranlarının en ünlü ekran yüzlerinden biri. Yıllar yılı hazırlayıp sunduğu yemek ve ev yaşamı programlarıyla sadece kendi ülkesinde değil dünya çapında bir marka haline geldi.

Bunun mükafatını da tarihe geçerek aldı ve ABD’nin sayılı kadın milyarderlerinden biri haline geldi.

Yemek programları sunucusu, iş kadını ve yaşam gurusu olarak tanınan Martha Stewart, 84 yaşında olmasına rağmen hâlâ çok dinç ve enerjik, güzelliğiyle de genç meslektaşlarıyla yarışacak durumda.

Üniversite eğitimi devam ederken hayatını kazanmak için reklamlarda oynayan ve ünlü markalara modellik de yapan Martha Stewart, hayatını çok meraklı olduğu mutfak, yemek yapma, ev ve yaşam konusunda pratik ve hesaplı çözümler sunmaya adamış, bunu da sıfırdan başlayıp bir televizyon imparatorluğu kurarak yapmıştı.

Artık konusunda en büyük marka haline gelen ünlü sunucu harıl harıl çalışmaya devam ediyor ancak ilerleyen yaşıyla birlikte bir yandan da ölümünü düşünmeye başladığını itiraf ediyor.

Uzun yıllardır New York’un dışında, Katonah'da 150 dönümlük bir çiftlikte yaşayan Martha Stewart, burada yemeklerinde kullandığı tüm sebze ve meyveleri yetiştirirken bir yandan da çok sevdiği atları ve eşekleriyle birlikte.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında bir anda “Öldüğümde gübre olmak istiyorum” diyerek herkesi şaşkına çeviren Martha Stewart “Atlarımdan biri öldüğünde, tarlalarımdan birinde kocaman, çok derin bir çukur kazıyoruz” diye söze başladı ve "Bir evcil hayvan mezarlığımız var. At, temiz, beyaz bir keten çarşafa sarılıp bu kocaman, güzel mezara çok dikkatli bir şekilde bırakılıyor." diye devam etti.

Daha sonra "Ben de oraya gitmek istiyorum" diyen ünlü sunucu tıpkı baktığı hayvanlar gibi kendi çiftliğinin topraklarına gömülmek istediğini ve böylece oradaki bitkiler ve sebze meyveler için gübre olmak istediğini açıkça belirtti.

Söyleşi yaptığı sunucuyu da şaşırtan Martha Stewart bunun yasal olup olmadığı sorusuna da "Kimseye bir zarar vermeyeceğim. Üstelik o topraklar benim malım. Bir tabuta girmek istemiyorum. Toprakla buluşmak istiyorum” diye cevap verdi.

Stewart'ın ölümünden sonra uygulamayı planladığı sürece "terramasyon" deniyor.

Teramasyon hizmeti sunan bir şirket olan Return Home'a ​​göre bu, "insan kalıntılarını kontrollü doğal ayrışma yoluyla besin açısından zengin toprağa dönüştürme sürecidir ve geleneksel gömme ve yakma işlemlerine çevre dostu bir alternatif sunar."

