HastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hamile kalmasÄ± mucizeye baÄŸlÄ±... Åžimdi her ÅŸeyini borÃ§lu olduÄŸu gÃ¼zelim sesi de elden gidiyor

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Belki de bunun Ã¶tesine geÃ§en baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var.

GeÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Benny Blanco ile evlenen 34 yaÅŸÄ±ndaki Gomez bir tÃ¼rlÃ¼ tam anlamÄ±yla saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼remiyor.

YÄ±llardÄ±r saklamadÄ±ÄŸÄ± psikolojik sorunlarÄ± bir yandan, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini olumsuz etkileyen lupus hastalÄ±ÄŸÄ± diÄŸer yandan Gomez, henÃ¼z rahat bir nefes alabilmiÅŸ deÄŸil.

Ãœstelik lupus yÃ¼zÃ¼nden bÃ¶brek nakli geÃ§irdiÄŸini de hatÄ±rlarsak Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n aslÄ±nda ne kadar zor bir hayatÄ± olduÄŸu da anlaÅŸÄ±lÄ±r.

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Benny Blanco ile yuvasÄ±nÄ± kurup Ã¶zel hayatÄ±nÄ± toparlayan Selena Gomez'in ÅŸimdi de sesi tehlikede... Bunun nedeni de bÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ± nikotin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±.

Gomez, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce sosyal medya sayfasÄ±ndan bu konuda bir paylaÅŸÄ±m yapÄ±nca sesi de bir kez daha gÃ¼ndeme geldi.

YÄ±llardÄ±r ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸan hatta bÃ¶brek nakli bile geÃ§iren Gomez ÅŸimdi de deÄŸiÅŸen sesi yÃ¼zÃ¼nden endiÅŸeli. Ama bu konuda sorumlu kendisi.

Daha doÄŸrusu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden deÄŸiÅŸen sesi. Ãœstelik bunu itiraf eden de kendisi.

YÄ±llardÄ±r nikotin baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olan Selena Gomez, bu durumdan kurtulmakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun da sesini kalÄ±cÄ± olarak deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirtti.



'GERÃ‡EKTEN BUNA DEÄžMEZ'

Gomez "Sesimi deÄŸiÅŸtirebileceÄŸimi sanmÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ nikotin baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±yÄ±m. Bu da bÄ±rakÄ±lmasÄ± zor bir ÅŸey. EÄŸer ÅŸu anda siz de bununla mÃ¼cadele ediyorsanÄ±z ya da baÅŸlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z gerÃ§ekten buna deÄŸmez" diye yazdÄ±.

Only Murders in the Building adlÄ± dizide de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Selena Gomez, dinleyicilerinin de sesindeki deÄŸiÅŸimi fark ettiÄŸine inanÄ±yor.

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BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden de bÃ¼yÃ¼k piÅŸmanlÄ±k duyuyor. Hatta nikotin alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlamayÄ± "aptalca" bulduÄŸunu da hiÃ§bir zaman saklamÄ±yor.



KARÄ°YERÄ° KONUSUNDA ENDÄ°ÅžELÄ°

Selena Gomez'e yakÄ±n bir kaynak "Sesindeki deÄŸiÅŸimin, kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan ne anlama geleceÄŸi konusunda endiÅŸeleri var. MÃ¼zik, her zaman hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±. BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden sesinin kalÄ±cÄ± ÅŸekilde hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi onu Ã¼zÃ¼yor. Olumlu dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ama yine de sesinin bir daha asla eskisi gibi olmayacaÄŸÄ± korkusunu yaÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.

Â MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±ndan bir baÅŸka kaynak da "Kimse Selena'nÄ±n kariyerinin bittiÄŸini sÃ¶ylemiyor. Ama sesinin gelecekte de albÃ¼m kaydetmek ya da sahneye Ã§Ä±kmak iÃ§in yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Bu konuda bir endiÅŸe var" dedi.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Gomez'in bu endiÅŸesi o kadar da yersiz deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sosyal medyada da sesindeki deÄŸiÅŸimle ilgili bazÄ± yorumlar yapÄ±ldÄ±. O da bÃ¼tÃ¼n bunlara "EÄŸer beÄŸenmiyorsanÄ±z sesimi dinlemeyin" diye yanÄ±t verdi.

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