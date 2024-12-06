Yıllardır bir kere bile sarılmadığı kızını milyoner yaptı

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İşte çiftin tek çocuğu olan kızları Suri de işte böyle büyük bir aşktan doğdu. Hem de tam anne ve babasının sevgili olmasının üzerinden tam bir yıl geçmişken. Cruise ve Holmes 18 Kasım 2006’da evlendiler. İtalya’da bir şatoda gerçekleşen muhteşem düğünde çiftin kucağında henüz altı aylık olan kızları Suri de vardı.





HOLLYWOOD’UN “HÜZÜNLÜ” BEBEĞİ ARTIK BÜYÜDÜ

Tom Cruise ve Katie Holmes çiftinin mutlulukları sadece beş buçuk yıl sürdü. Katie Holmes 2011’de Tom Cruise’u terk etti, çiftin boşanması 2012’de resmileşti. Küçük Suri o zaman sadece 6 yaşındaydı.

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Ve ilerleyen yıllar boyunca Suri Cruise’un adı “hüzünlü çocuk” olarak anılmaya başladı. Suri büyüyüp bir genç kız olduğunda da hüzünlü çocuk lakabı “hüzünlü genç kıza” dönüştü.

SADECE KARISINI DEĞİL KIZINI DA TERK ETTİ

Tom Cruise ve Katie Holmes’un arasına Cruise’un mensubu olduğu Scientology kilisesi girdi. Tom Cruise eşi Katie Holmes’un da kendisi gibi üye olmasını istiyordu. Planı da tıpkı Nicole Kidman’la evlat edindikleri kızı ve oğlu gibi kendi kanından canından doğan tek çocuğu Suri’yi de bir Scientolog yapmaktı.

Katie Holmes buna karşı çıkınca her şey bir anda tepetaklak oldu. Tom Cruise sadece karısını değil tek kızını da terk etti. Ve o günden sonra Suri’yi bırakın sevgiyle büyütmeyi bir kez bile görmedi.

ONU HİÇ SEVMEDİ AMA 18 YAŞINDA MİLYONER YAPTI

İşte Hollywood’un en ünlü bebeği, sonra da en ünlü genç kızı olan Suri Cruise babasının yüzüne ve sevgisine hasret bir şekilde büyüdü, 18 yaşını doldurdu ve bu yıl üniversiteye başladı.

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Daily Mail’in özel haber olarak duyurduğuna göre Suri Cruise artık bir milyoner oldu. Bunun sebebi de onu terk eden babası Tom Cruise’un onun için oluşturduğu yüklüce fonun reşit olmasıyla birlikte devreye girmesi.





BOŞANIRKEN ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Yıldız oyuncu Katie Holmes’dan boşanırken imzaladığı anlaşmaya göre kızına bıraktığı bu yüklüce fon 18 yaşına geldiğinde devreye girecekti.

Suri bu yıl nisan ayında 18 yaşına girdiğinde bu fona erişmesine izin verildi. Paranın geri kalanı 30'lu yaşlarına girdiğinde kullanılabilir hale gelecek. Tom Cruise’un kızına bıraktığı fon tüm parayı bir kerede almaması ve akılcı şekilde kullanılması için dikkatlice oluşturulmuştu.

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ANNESİNDEN DE YÜKLÜ BİR MİRAS DEVRALACAK

Öte yandan bu fon Suri Curise’u zengin eden tek kaynak değil. Hüzünlü genç kıza annesi Katie Holmes tarafından da aynı şekilde oluşturulmuş bir vakıf fonu kalacak. Kızını tek başına, kariyerinden vazgeçerek büyüten Katie Holmes da mali açıdan dikkatli davranarak kızına rahat bir gelecek sağlamak için çok çabalamıştı.

Ünü yüzünden peşinden ayrılmayan paparazziler ve baskıya ve babasız büyümesine rağmen Suri Cruise oldukça şanslı bir kız.

Babası Tom Cruise’un serveti 600 milyon doların üzerinde. Katie Holmes ise Suri’yi tek başına büyütmek zorunda kaldığı için oyunculuk kariyerini hiçe sayarak bir Hollywood yıldızına göre çok daha az, 25 milyon dolarlık bir varlığa sahip.