Yıllardır aradığı aşkı onun kollarında bulmuştu… Artık sırada evlilik var… Yeniden baba olmak istiyor

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Uzun yıllardır eski karısı Angelina Jolie ile olan kavgalı ayrılığı ve bitmek bilmeyen hukuk savaşlarıyla gündemde olan Hollywood’un efsane yakışıklısı Brad Pitt’in keyfi artık çok yerinde.

YILLARCA ARADIĞI MUTLULUĞU ESMER GÜZELDE BULDU

Jolie’nin kendisine yönelttiği şiddet suçlamaları ve ardından da çocuklarının teker teker ona yüz çevirip soyadından bile vazgeçmesiyle sarsılan yıldız oyuncu aşkta yıllardır aradığı mutluluğu sevgilisi Ines de Ramon’un kollarında bulmuştu.

Brad Pitt yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu ve esmer güzeli olark anılan sevgilisi Ines de Ramon'la kırmızı haliya da ilk kez birlikte çıktı ve ilişkilerini dünyaya ilan etti

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Eylül ayının başında Venedik Film Festivali’ne Ines de Ramon’la el ele gelip ilişkisini resmen dünyaya ilan eden, son filmi Wolfes’un galasına da beyazlar içinde bir kuğu gibi görünen zarif sevgilisiyle gelen Pitt’in artık bu ilişkiyi bir adım öteye taşımak istediği konuşuluyor. Pitt'in giyim kuşamı ve tarzı da kendinden uyaşça bir hayli küçük olan sevgilisiyle birlikte değişti ve gençleşti

UFUKTA YENİ BİR EVLİLİK GÖRÜNÜYOR

2022’nin kasım ayında ilk kez yan yana görülen ve 2023 boyunca da ilişkilerini gözlerden uzak şekilde ilerleten ünlü çiftin artık gözlerini geleceğe diktiği, bu ilişkinin evliliğe doğru ilerlediği iddia edildi.

Şu sıralar her yerde çifte kumrular gibi olan Brad Pitt ve Ines de Ramon'un artık evlilik yolunda olduğu hatta Pitt'in sevgilisinden bir bebek istediği konuşuluyor

Hatta Angelina Jolie ile 6 çocuk sahibi olan ancak son yıllarda çocuklarıyla arası bozulan usta aktörün 31 yaşındaki sevgilisiyle bir bebek sahibi olmak istediği de söyleniyor.

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Çifte yakın kaynaklar Pitt ve de Ramon'un “ilişkileri konusunda ciddi olduklarını ve gelecek için planlar yaptıklarını” iddia ediyor. Ve yine bu iddialara göre yıllardır aşkta aradığı mutluluğu sonunda bulan Brad Pitt Ines de Ramon’la yeni bir aile kurmak istiyor. Ines de Ramon adı Brad Pitt'le anılmaya başlamadan kısa bir süre önce Vampire Diaries dizisinin yıldızı Paul Wesley'le olan 3 yıllık evliliğini bitirmişti

HER ŞEY BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAYINCA “NETLEŞTİ”

Geçtiğimiz şubat ayından beri birlikte yaşamaya başlayan çiftin ilişkisinin başlarda sadece “eğlenceli ve sıradan” olduğu ancak aynı evi paylaşmaya başladıktan sonra ikisinin de “özel bir şeylere sahip olduklarını” anladıkları söyleniyor.

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Şu sıralar Formula 1 filmi F1'in çekimleriyle meşgul olan Pitt'in sevgilisi Ines de Ramon seyahat etmeyi sevdiği ve çekimlerde ona katılabildiği için çok mutlu olduğu belirtiliyor.

HUZURU YENİDEN BULDU: ŞİMDİ SIRADA AİLE KURMAK VAR

Brad Pitt’in yakın dostları Ines de Ramon’un çok rahat, kavga gürültüden uzak, huzurlu bir insan olduğunu, bunun da yıllarca Angelina Jolie ile büyük kavgalar yaşayan Brad Pitt’in tam aradığı şey olduğunu anlatıyor.

Çiftin ilişkisinin birlikte yaşamaya başladıktan sonra ciddileştiği söyleniyor

Brad Pitt ve Ines De Ramon’un artık evlenmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladıkları ancak Pitt’in evlilikten bile önce bir bebek sahibi olup yeniden babalık heyecanı yaşamak istediği de iddia edildi.

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GEÇ BABALIK SORUN DEĞİL… AŞKI ONU YENİDEN GENÇ BİR ADAMA DÖNÜŞTÜRDÜ

Hatta söylenenlere göre usta aktör şu sıralar işi dışındaki tüm odak noktası kız arkadaşından bir çocuk sahibi olmak. Pitt eğer doğal yollardan çocukları olmazsa Ines de Ramon’la tüp bebek yapmayı bile düşünüyor.

Brad Pitt'in 60 yaşından sonra bir kez daha baba olmak konusunda yakın dostu George Clooney'den cesaret aldığı söyleniyor... Clooney ve eşi Amal Clooney usta aktör 56 yaşındayken ikiz çocuk sahibi olmuştu

Anlaşılan yıldız oyuncunun bu kadar geç yaşta yeniden baba olmak konusunda da hiç çekincesi yok. Yakın bir arkadaşı onun için “Brad'in bu kadar geç yaşta yeniden baba olmak konusunda hiçbir çekincesi yok. Bir kere sağlığı çok iyi durumda ve her zamanki kadar enerjik. Kendisini gerçekten de yaşından onlarca yıl daha genç hissediyor. Bunda yaşadığı mutlu aşkın da etkisi var” diyor…

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